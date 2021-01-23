Жесткие задержания российскими силовиками протестующих в поддержку Навального в РФ. ФОТОрепортаж
Сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток сразу же после прилета из Германии.
По разным данным, в Москве на акции протеста вышли около 40 тысяч человек, полиция дает информацию о 4 тысячах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Людей по одному выхватывают из толпы и уводят в полицейские автобусы. Некоторых несут за руки и за ноги. Периодически протестующим удается отбивать задержанных.
По данным ОВД-Инфо, в настоящее время задержно уже 1873 по всей России. Данная цифра постоянно растет.
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