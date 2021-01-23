С начала текущих суток 8 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов у Гнутово, Водяного, Опытного и Авдеевки, - ООС
С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", около Пивденного, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Водяного, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.
Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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