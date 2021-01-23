РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5010 посетителей онлайн
Новости
8 247 111

В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков

В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков

В следующие выходные во многих городах РФ вновь пройдут акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.,

Об этом заявил один из главных соратников Алексея Навального, руководитель его предвыборного штаба во время президентской кампании 2018 года в РФ Леонид Волков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой данные штаба Навального в Твиттере.

"В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден из лап своих убийц, и наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены", - отметил Волков.

Читайте также: Жесткие задержания российскими силовиками протестующих в поддержку Навального в РФ. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По последним данным, задержано 1955 человек.

Российские силовики очень жестко оттесняли и задерживали протестующих.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

протест (5857) россия (95402) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
протесты на россии беспощадныВ следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 7215
показать весь комментарий
23.01.2021 18:26
+21
В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 1537
показать весь комментарий
23.01.2021 18:30
+15
путин исключительный. Никого до него не называли ******
показать весь комментарий
23.01.2021 18:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Революционеры с кацапов конечно так себе но хоть посмеёмся

Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков - Цензор.НЕТ 6808
показать весь комментарий
23.01.2021 21:03 Ответить
А кацапам шо тільки по вихідним можна бастАвАть?
показать весь комментарий
23.01.2021 21:08 Ответить
правильно. надо расшатывать будку.
путин болен и слабеет, на него давят и снизу и сбоку.
показать весь комментарий
23.01.2021 21:13 Ответить
Клоуни. Квіти омоновцям дарували? Літачки пускали?
показать весь комментарий
23.01.2021 21:23 Ответить
Революция по расписанию. Только укацапов может быть.
показать весь комментарий
23.01.2021 21:41 Ответить
у видосика уже 75 миллионов просмотров (от зависти бубочка нюхает уже валидол растолченный в ступке), Россия через неделю воссстанет! и будет 75 миллиардов просмотров! и на обломках серверов ютуба напишут наши имена
показать весь комментарий
24.01.2021 01:02 Ответить
Смешно, но не сильно. Гораздо смешнее будет, если говорить о Навальном, как о президенте))))
показать весь комментарий
24.01.2021 09:37 Ответить
не знаю, может это действительно спецоперация гебни вдолгую. Вряд ли, мозгов не хватит. За Лехой слежу давно, вызывает уважение чувак. Бутерброд не ьутерброд, но за этим видосиком про дворец явно стоят Штаты, видно по четкому фактажу представленных документов. Команде 3-5 человек такое за короткое время сделать невозможно
показать весь комментарий
24.01.2021 15:20 Ответить
.

хм. похоже вы ничем не отличаетесь от беларуси ?
показать весь комментарий
24.01.2021 01:38 Ответить
не понимаю только зачем?
или так деньги отрабатывают ?
показать весь комментарий
24.01.2021 14:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 