В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей РФ, - соратник Навального Волков

В следующие выходные во многих городах РФ вновь пройдут акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.,

Об этом заявил один из главных соратников Алексея Навального, руководитель его предвыборного штаба во время президентской кампании 2018 года в РФ Леонид Волков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой данные штаба Навального в Твиттере.

"В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден из лап своих убийц, и наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены", - отметил Волков.

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Как сообщалось, сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По последним данным, задержано 1955 человек.

Российские силовики очень жестко оттесняли и задерживали протестующих.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.