67-летний собственник домовладения арестован на 2 месяца по делу о пожаре в Харькове, - Нацполиция
Сегодня, 23 января, Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 суток третьего фигуранта по делу о пожаре в доме престарелых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 67-летнему владельцу домовладения.
Как сообщалось ранее, сегодня был арестован на 60 суток 45-летний арендатора пансионата, а затем и его 43-летняя жена, которая руководила учреждением.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Или вы думаете что ни кто действительно из органов не знал о существовании этого заведения и не крыл его ?
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
а за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ему должны впаять 340 грн
И если посредством телефонного права, мужика решили назначить козлом отпущения, то адвокат ему мало поможет.