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Новости
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67-летний собственник домовладения арестован на 2 месяца по делу о пожаре в Харькове, - Нацполиция

67-летний собственник домовладения арестован на 2 месяца по делу о пожаре в Харькове, - Нацполиция

Сегодня, 23 января, Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 суток третьего фигуранта по делу о пожаре в доме престарелых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 67-летнему владельцу домовладения.

67-летний собственник домовладения арестован на 2 месяца по делу о пожаре в Харькове, - Нацполиция 01

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Как сообщалось ранее, сегодня был арестован на 60 суток 45-летний арендатора пансионата, а затем и его 43-летняя жена, которая руководила учреждением.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Автор: 

арест (10454) пожар (5935) Нацполиция (16434) Харьков (7460)


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Топ комментарии
+8
Ну и что ему можно вменить, неуплату налогов от сдачи жилья в аренду?
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
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23.01.2021 19:24
+7
Это понятно .
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
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23.01.2021 19:19
+7
зачем собственнику давать взятку? сам факт сдачи недвижимости в аренду не является правонарушением
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23.01.2021 19:33
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В следующий раз может быть подумает перед тем как мусорам взятки давать...
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23.01.2021 18:58 Ответить
Тогда нужно что б с ним сидели те мусора что брали эти взятки , но ....
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23.01.2021 19:17 Ответить
Факта взятки нет а факт пожара и смерти людей есть...
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23.01.2021 19:25 Ответить
зачем собственнику давать взятку? сам факт сдачи недвижимости в аренду не является правонарушением
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23.01.2021 19:33 Ответить
По идее, арендатор, снимавший помещение должен был заботится, чтобы оно соответствовало тем задачам, которые он собирался решать. Проверить электрические, противопожарные и другие системы. Отладить их и контролировать. Устройство и содержание такого учреждения - сложная задача. Люди взялись ее решать, без помощи государства, по факту - не справились. После такого, сомнительно, чтобы кто нибудь в Украине решился на подобное. Это значит, что множество людей столкнется с проблемой ухода за больными и немощными родственниками, теряя возможность просто зарабатывать деньги на содержания себя, своих детей и тех же родственников.
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24.01.2021 07:18 Ответить
Ну с такой логикой конечно, можно и гитлера оправдать, факта нет же что он лично кого то убил.
Или вы думаете что ни кто действительно из органов не знал о существовании этого заведения и не крыл его ?
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23.01.2021 20:20 Ответить
Авакян же сказал "Харьков - ментовской город". Значит за все там менты отвечают.
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23.01.2021 19:51 Ответить
вот и пожил на пенсии дедуля на левые доходы.... еще и сядет
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23.01.2021 19:10 Ответить
Неужели участковый с "десятихаткой" не знали?Об участковом ни слова
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23.01.2021 19:17 Ответить
Пару месяцев плсидит, а потом замяли как в Одессе пожар в лагере и гостинице замяли.
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23.01.2021 19:19 Ответить
Это понятно .
Виноват либо дворник , либо пенсионер .
Ну , не власти же , в конце-концов , которые всё это разрешили !
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23.01.2021 19:19 Ответить
не зрозуміло,чому власник сидить?це з його вини пожежа?
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23.01.2021 19:23 Ответить
Ну и что ему можно вменить, неуплату налогов от сдачи жилья в аренду?
Грёбаный цирк с клоунами в мантиях.
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23.01.2021 19:24 Ответить
нельзя ему вменить неуплату ибо он не зарегистрирован, как ФОП.

а за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ему должны впаять 340 грн
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23.01.2021 19:56 Ответить
за два місяці ізолятора у віці 67років, орли Авакяна і Ко., доведуть чоловіка до смерті або отримають "чистосердечне" зізнання, що саме він травив Навального.
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23.01.2021 20:56 Ответить
Хоть бы кто из наших шустрых СМИ в эти дни взял бы и выложил подборку фото из государственного дома для престарелых. Многие бы переосмыслили что произошло в Харькове! Частных стало много и давно пансионатов. И есть отличные, есть так себе. Кстати берут любых. Конечно примерно 12-20 тыс гр в месяц. Это не шутки. Но заполняемость запросто 75%. Вбейте в поиск и удивитесь. Трагедия ведь в том что официально невозможно работать и в том числе в таком деле. А в гос-дома лучше не заходить на самом деле---там капец!
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23.01.2021 22:16 Ответить
Погані в нас адвокати, якщо так легко запроторити в СІЗО.
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23.01.2021 19:30 Ответить
Украина не является правовым государством.
И если посредством телефонного права, мужика решили назначить козлом отпущения, то адвокат ему мало поможет.
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23.01.2021 19:49 Ответить
да кто там того адвоката слушал )))

67-річного власника домоволодіння заарештовано на 2 місяці у справі про пожежу в Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2900
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23.01.2021 19:59 Ответить
Чет мне сдается что то зиц-председатель
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23.01.2021 19:58 Ответить
это даже не зиц-председатель
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23.01.2021 20:00 Ответить
Знайшли винного,він лежав у тому домі у памперсі і чудом не згорів?
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23.01.2021 20:01 Ответить
А собственник к тому каким боком, дебилоиды в мантиях, с вас весь мир смеется.
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23.01.2021 20:44 Ответить
до того самого, зедубіли вони такі, здають в оренду житло, а там бордель чи притон, а потім співают про "черешні і вишні" зазвичай норм люди таких покидьків шлють куди подалі, а тут взагалі діда зробили тєрпілою, хоча всім відомо що все на державному рівні ці питання вирішувались
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23.01.2021 20:54 Ответить
ещё обещали посадить на пожизненное водителя маршрутки, которая курсирует возле того дома и прежних хозяев, у которых этот домовладелец купил дом
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23.01.2021 20:56 Ответить
Закрыли лишь бы народ (мудрый нарит) не бунтовал. Щас через месяц забудут и выпустят
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23.01.2021 23:16 Ответить
 
 