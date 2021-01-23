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Новости Свободу Маркиву
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Суд в Милане об освобождении нацгвардейца Маркива: Доказательств причастности к убийству нет

Суд в Милане об освобождении нацгвардейца Маркива: Доказательств причастности к убийству нет

Апелляционный суд присяжных Милана оправдал украинского солдата Виталия Маркива в связи с отсутствием состава преступления и доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе шесть лет назад.

Об этом говорится в мотивационной части вердикта суда второй инстанции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.

По заключению судей, не установлено, что 24 мая 2014 года, в день трагического инцидента, Маркив был на службе именно в послеобеденное время, когда погибли двое журналистов и был ранен фоторепортер.

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"Невозможно утверждать, что Маркив сознательно способствовал фактам, в которых его обвиняют, помогая другим военнослужащим, которые несли службу на тот момент на горе (Карачун)", - считают судьи второй инстанции. Поэтому и был принят оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, заключают присяжные.

Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун. "Атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил", - ссылаются миланские судьи на выводы присяжных Павии. Суд второй инстанции считает, что командование украинских вооруженных сил издало неправомерный приказ своим подчиненным, нарушая международную конвенцию о защите гражданских на войне.

Как известно, сторона защиты утверждала, что в условиях военной ситуации во время перекрестного огня невозможно установить, в результате выстрелов какой стороны конфликта погибли Роккелли и Миронов.

Выводы миланских судей основываются главным образом на показаниях очевидцев инцидента Уильяма Ругелона и таксиста Евгения Кошмана (допрошенного в октябре 2014 года). Также достоверными назвали свидетельство всех итальянских журналистов, выступавших на процессе в Павии от обвинения.

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В то же время суд в Милане признал недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов свидетельство со стороны защиты - пять командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых.

Милан отверг просьбу защиты о приобщении новых доказательств на стадии апелляции. Просьбы от защитников бойца и Украины названы судом "ненужными, запоздалыми и неуместными" для реконструкции фактов шестилетней давности.

Ведущий защитник солдата Раффаэле Делла Валле назвал обоснования миланских судей об ответственности Украины абсурдными и воздержался от комментариев.

Свое видение для Радіо Свобода высказал адвокат от гражданского ответчика Николо Бертолини Клеричи: "В Милане повторили версию Павии об ответственности Украины (за вооруженное нападение на журналистов), но Украина и ее войска не осудили. Государство было участником процесса как гражданский ответчик, ибо подсудимый - его солдат. Маркив признан невиновным, он свободен - и Украина вышла из процесса".

Защитники еще будут решать, целесообразно и возможно ли вообще Украине и Маркиву оспаривать последний вердикт. Не исключено, что генпрокуратура и семья погибшего репортера Роккелли будет подавать апелляцию в кассационный суд - третьей инстанции итальянского судопроизводства. Сейчас их реакция неизвестна. Но юристы уже отмечают юридическую коллизию. "Если семья Роккелли подает апелляцию в кассационный суд, то это следует делать в отношении Маркива, а он признан невиновным и освобожден… Поэтому пока неясно, как может повернуться дело. Может, семья погибшего будет подавать отдельный гражданский иск в отношении Украины и требовать возмещения, да и это неизвестно", - отметил адвокат Бертолини Клеричи.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Автор: 

суд (25083) Милан (27) Национальная гвардия (2110) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+25
Ха, это гениально. фашисты держали парня за решеткой при отсутствии доказательств. Чистой воды заказуха, а не дело. Теперь Маркив обязан подать в ЕСПЧ за незаконное содержание его под стражей и требовать миллионы евро компенсации.
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23.01.2021 20:01
+20
Сраные макаронники.
Под диктовку кацапов приговор Маркиву писали!
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23.01.2021 20:04
+18
Украинские суды должны привлечь государство Италию к уголовной ответственности за массовое убийство граждан СССР во время Второй Мировой войны на территории нынешней Украины (не на территории Италии). И требовать возмещения ущерба, нанесенного итальянскими войсками на территории нынешней Украины.
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23.01.2021 20:06
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"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.
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Когда уже аналогичное решение вынесет украинский суд по Антоненко, Дугарь, Кузменко?
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23.01.2021 19:58 Ответить
А это и не украинский суд, так что не вынесет.
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23.01.2021 20:00 Ответить
Когда клоун вместе с авакяном будут сидеть в соседней камере.
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23.01.2021 20:02 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд лиц государственными наградами: среди них руководитель следственной группы по "делу Шеремета" и директор института, который проводил экспертизу в рамках этого расследования.

Соответствующий указ №24 опубликован на официальном сайте президента
Награды и почетные звания были присвоены по случаю Дня Соборности Украины.
В списке награжденный есть - Евгений Коваль (первый заместитель Главы Нацполиции, начальник криминальной полиции) награжден орденом "За мужество" ІІІ степени

Стоит отметить, что именно генерал Коваль руководил следственно-оперативной группой МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. В декабре 2019 года Коваль https://bykvu.com/ru/bukvy/v-policii-nazvali-imena-ljudej-kotorye-zalozhili-vzryvchatku-v-avtomobil-sheremeta/ докладывал президенту Владимиру Зеленскому о результатах расследования. Тогда организаторами и исполнителями убийства https://bykvu.com/ua/mysli/kak-ubivali-sheremeta-vse-podrobnosti-foto-i-video/ были названы музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также детский хирург, волонтер Юлия Кузьменко. Кроме того, подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, которая якобы проводила "разведку" в районе проживания Шеремета. С тех пор прошло больше года, но следствие так и не предоставило убедительных доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста.
В июне 2020 года https://bihus.info/rodyna-ochilnyka-slidstva-u-spravi-sheremeta-volodiye-majnom-na-ponad-30-mln-grn/?fbclid=IwAR1WLfkApMVXaThF3EKvQq1IdXZBOlGpBlvmhmueVAAWGFzv5ZBA3SYLFlw вышло расследование Bihus.info , согласно которому семья Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой.
Также в списке награжденных есть Александр Рувин - директор Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции Украины - награжден орденом "За заслуги" І степени.
Специалисты этого института анализировали запись, на которой зафиксированы мужчина и женщина, прикрепляющие взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Противоречивая портретно-психологическая https://bykvu.com/ru/bukvy/aleksandr-ruvin-my-ne-izuchali-borodu-riffmaster-byli-jekspertizy-po-pohodke/ экспертиза использовалась как доказательство причастности Кузьменко и Антоненко к убийству Шеремета.
Рувин в свое время https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-nii-sudebnyh-jekspertiz-iznachalno-rezultaty-po-delu-sheremeta-ne-sovpadali-s-tem-chto-nadelos-sledstvie/ заявлял , что результаты их оценок "не совпадали с тем, на что надеялось следствие". В связи с этим украинские силовики обратились к специалисту из Великобритании Айвону Бирчу.
Александр Рувин https://bykvu.com/ru/bukvy/pishet-vse-chto-hochesh-sudjekspert-v-dele-sheremeta-ranee-figuriroval-v-proslushke-truby/ ранее фигурировал в "прослушке" бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, как полиграфолог, который "пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента".
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23.01.2021 21:15 Ответить
Ха, это гениально. фашисты держали парня за решеткой при отсутствии доказательств. Чистой воды заказуха, а не дело. Теперь Маркив обязан подать в ЕСПЧ за незаконное содержание его под стражей и требовать миллионы евро компенсации.
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23.01.2021 20:01 Ответить
Хорошо что у нас с этим все в порядке и сидят только виновные.
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23.01.2021 20:17 Ответить
Так Рифмастера посадили в сизо без улик как раз ваши избранники
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24.01.2021 13:01 Ответить
А ваши где в это время были?
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24.01.2021 16:33 Ответить
Они держали Маркива в тюрьме с июня 2017-го, потому что Украинская сторона не предоставила никаких сведений в защиту бойца! ПриЗеленском ситуация изменилась на 180°.
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24.01.2021 10:35 Ответить
Фильм-расследование был снят как раз до прихода к власти марионетки коломойского, адвокат Маркива неоднократно был на месте убийства и сам проводил свое расследование, прокуратура италии вообще не предоставила каких-либо веских улик. Сколько тебе еще набросать аргументов, что ты ватный дурак?!
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24.01.2021 12:59 Ответить
https://www.facebook.com/oles.horodetskyy/posts/2646592402225279
Адвокат Маркива Raffaele Della Valle был в Украине и проводил расследование??? Дай сноску. Для проведения расследования в Украине кто ему дал разрешение? Он требовал проведение расследования. Это не обязанность адвоката - проводить расследование.
Дай сноску, баобаб.
Проводили расследование и сняли док. фильм украинцы вместе с итальянцами. Но не адвокат Маркива. Что-то перегнул криво!
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24.01.2021 13:15 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/delo-markiva-zashita-podala-novye-dokazatelstva-v-sud-eto-rassledovanie-byvshej-zhurnalistki-hromadske

https://formiche.net/2020/11/markiv-kiev-rocchielli/

Читай мовою и на итальянском, баобабище.
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24.01.2021 13:19 Ответить
Цікаво... а чим той неупереджений суд пояснить своє перше рішення - посадити невинну людину на 20 з гаком років ???
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23.01.2021 20:02 Ответить
Тим що перше рішення приймалося судом що знаходиться у рідному місті журналіста, вибачте пропагандиста на підсосі у *****, пана рокеллі. І вже тільки за це на італійську феміду можна подавати в еспч, за завідомо неправомірне правосуддя
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23.01.2021 20:45 Ответить
Рішення приймали присяжні.
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23.01.2021 20:52 Ответить
Значить ніхто не відповідає ?
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23.01.2021 20:54 Ответить
Якщо ніхто не подасть на розгляд, - так. Якщо буде розгляд, і буде прийнято рішення про неправосуднність рішення, це вплине на кар'єру судді. Бо, попри рішення присяжних про винуватість, міру відповідальності визначає саме суддя. Але я не знаю, як працює нагляд за судовими рішеннями в Італії.
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23.01.2021 21:01 Ответить
Ніхто не буде цим займатись.
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23.01.2021 21:08 Ответить
Отож бо, що Аваков з самого початку не виявляв бажання примати в цьому участь і залишив все на плечі сім'ї Марківа. Вже коли це набрало резонансу в Україні, МВС сформувало зрозумілу офіційну позицію.
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23.01.2021 21:20 Ответить
Аваков зробив собі піар.
Але то таке. Головне, людина на свободі.
То ви сюди перебрались ?
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23.01.2021 21:24 Ответить
Пиар,,, он содействовал освобождению Маркива, разговаривал лично с Конте и собрал все данные по бойцу для защиты, и много раз приезжал в Италию на суд!
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24.01.2021 10:37 Ответить
_Как насчёт привлечения к ответу бандитов, нанёсших невосполнимый ущерб: укравших годы жизни по подложному обвинению, мм?! Прокуроров, судей.
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23.01.2021 20:03 Ответить
Сраные макаронники.
Под диктовку кацапов приговор Маркиву писали!
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23.01.2021 20:04 Ответить
Украинские суды должны привлечь государство Италию к уголовной ответственности за массовое убийство граждан СССР во время Второй Мировой войны на территории нынешней Украины (не на территории Италии). И требовать возмещения ущерба, нанесенного итальянскими войсками на территории нынешней Украины.
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23.01.2021 20:06 Ответить
Уже был Нюрнбергский процесс, и Италья потеряла Истрию.
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24.01.2021 10:40 Ответить
Путин за деньги купил многих в продажной Европе,но всех не купишь!Спасибо итпльянским честным судьям!Их пример заставляет поверить Верховенство права и справедливости в Италии.Браво!!!
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23.01.2021 20:15 Ответить
Официальные извинения и компенсация где?
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23.01.2021 20:16 Ответить
Только щас прочёл:
"Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун."
_Ах вы ж грёбаные мрази!
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23.01.2021 20:25 Ответить
Так вони іще звинуватять Авакова (чи хто там тоді командував) за неправильні накази. Справа виходить на новий рівень. Кремль не спить.
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23.01.2021 20:28 Ответить
22 минуты читал.
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23.01.2021 20:30 Ответить
В Италии очень любят коммунистов...
Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає - Цензор.НЕТ 986
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23.01.2021 20:29 Ответить
ідіоти просто не бачили що таке совок та ще це за пекло, коли комуняки приходять до влади.
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24.01.2021 01:18 Ответить
В Италии компартии не существует с конца 80-х. Украина от них избавилась позже!
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24.01.2021 10:42 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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24.01.2021 13:36 Ответить
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano Con la caduta del muro di Berlino e il crollo dei Paesi comunisti tra il 1989 e il 1991, si sciolse su iniziativa del segretario Achille Occhetto, dando vita a una nuova formazione

С падением Берлинской стены и коммунистических стран между 1989 и 1991 , компартия Италии была распущена...
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24.01.2021 13:50 Ответить
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24.01.2021 14:14 Ответить
Так там и не могло быть доказательств , по тому что от позиции нацгвардейцев где был Маркив до того места где погиб итальянский журналист , больше тысячи метров было и любой человек который просто держал АК -74 в руках , не считая экспертов , без проблем вам подтвердит , что прицельный выстрел на такой дистанции , теоритически невозможен.
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23.01.2021 20:38 Ответить
Деньги из парашки делают чудеса.
Даже будь Маркив вооружен только пистолетов, все равно бы накинулись на него как шакалы.
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23.01.2021 20:57 Ответить
Феноменальні долбойопи ...!
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23.01.2021 20:53 Ответить
Они это не от глупости делали(ют), а из злых намерений.
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23.01.2021 20:57 Ответить
Долбойопи хіба не можуть діяти через злi наміри ?)
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23.01.2021 21:13 Ответить
Могут! Но здесь причина - злой умысел, а вовсе не тупость.
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23.01.2021 21:18 Ответить
Торжество ліберального суду. Наплювати на Україну заради ліберальности.
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23.01.2021 20:53 Ответить
Дело не в либерализме а в деньгах от *****.
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23.01.2021 20:58 Ответить
Заметил одну особенность,все фашистские страны ,Германия,Австрия,Венгрия,Италия с любовью относятся к "антифашистской" России.
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23.01.2021 21:12 Ответить
Какая там нафик *любовь*... рыгага. Всем - лишь бы торговать с рашей. ото и фсё!
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24.01.2021 10:44 Ответить
Міланський суд виправдав Марківа, бо це би зробив ЄСПЛ. А далі повівся як суд Павії й звинуватив Україну в нападі на свого папараци, який незаконно ради грошей проїхав на територію суверенної держави, де шукав на свій зад пригод і знайшов, дякуючи своїм козломордим "братам" по розуму, які його й використали, як розходний матеріал для своєї пропаганди. Туди йому й дорога! А Італія видно не вивчила уроків другої світової й хоче повторення тепер у союзі з новими фашистами - Мордором.
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23.01.2021 21:21 Ответить
Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає - Цензор.НЕТ 4776
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23.01.2021 22:26 Ответить
Сім'я буде подавати позов до України.Те що Марків оправданий,це діло другорядне.Він би і так не зміг оплатити ті мільйони,які запросила сім'я,навіть якби сів в тюрму.А ось держава Україна-зможе.Тому,позов буде-це як пити дати.
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23.01.2021 22:24 Ответить
Тільки проросійські виродки познущалися над людиною.
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23.01.2021 22:53 Ответить
Никаких компенсаций Италия платить не будет, решение апелляционного суда подтвердило решение суда первой инстанции, что злобные укры убивали всех мальчиков в трусиках, но Маркив в это время спал. Хорошо, что Маркив дома, но такое решение суда возмутительно и нам надо серьёзно пересмотреть отношения с Италией
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24.01.2021 13:38 Ответить
 
 