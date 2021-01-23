Суд в Милане об освобождении нацгвардейца Маркива: Доказательств причастности к убийству нет

Апелляционный суд присяжных Милана оправдал украинского солдата Виталия Маркива в связи с отсутствием состава преступления и доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе шесть лет назад.

Об этом говорится в мотивационной части вердикта суда второй инстанции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.

По заключению судей, не установлено, что 24 мая 2014 года, в день трагического инцидента, Маркив был на службе именно в послеобеденное время, когда погибли двое журналистов и был ранен фоторепортер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине. ФОТО

"Невозможно утверждать, что Маркив сознательно способствовал фактам, в которых его обвиняют, помогая другим военнослужащим, которые несли службу на тот момент на горе (Карачун)", - считают судьи второй инстанции. Поэтому и был принят оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, заключают присяжные.

Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун. "Атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил", - ссылаются миланские судьи на выводы присяжных Павии. Суд второй инстанции считает, что командование украинских вооруженных сил издало неправомерный приказ своим подчиненным, нарушая международную конвенцию о защите гражданских на войне.

Как известно, сторона защиты утверждала, что в условиях военной ситуации во время перекрестного огня невозможно установить, в результате выстрелов какой стороны конфликта погибли Роккелли и Миронов.

Выводы миланских судей основываются главным образом на показаниях очевидцев инцидента Уильяма Ругелона и таксиста Евгения Кошмана (допрошенного в октябре 2014 года). Также достоверными назвали свидетельство всех итальянских журналистов, выступавших на процессе в Павии от обвинения.

Также читайте: Мы не получали от РФ запрос по Маркиву, - глава Нацполиции Клименко

В то же время суд в Милане признал недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов свидетельство со стороны защиты - пять командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых.

Милан отверг просьбу защиты о приобщении новых доказательств на стадии апелляции. Просьбы от защитников бойца и Украины названы судом "ненужными, запоздалыми и неуместными" для реконструкции фактов шестилетней давности.

Ведущий защитник солдата Раффаэле Делла Валле назвал обоснования миланских судей об ответственности Украины абсурдными и воздержался от комментариев.

Свое видение для Радіо Свобода высказал адвокат от гражданского ответчика Николо Бертолини Клеричи: "В Милане повторили версию Павии об ответственности Украины (за вооруженное нападение на журналистов), но Украина и ее войска не осудили. Государство было участником процесса как гражданский ответчик, ибо подсудимый - его солдат. Маркив признан невиновным, он свободен - и Украина вышла из процесса".

Защитники еще будут решать, целесообразно и возможно ли вообще Украине и Маркиву оспаривать последний вердикт. Не исключено, что генпрокуратура и семья погибшего репортера Роккелли будет подавать апелляцию в кассационный суд - третьей инстанции итальянского судопроизводства. Сейчас их реакция неизвестна. Но юристы уже отмечают юридическую коллизию. "Если семья Роккелли подает апелляцию в кассационный суд, то это следует делать в отношении Маркива, а он признан невиновным и освобожден… Поэтому пока неясно, как может повернуться дело. Может, семья погибшего будет подавать отдельный гражданский иск в отношении Украины и требовать возмещения, да и это неизвестно", - отметил адвокат Бертолини Клеричи.

Читайте также: МИД об "обвинении" Маркиву: СК РФ в очередной раз выполняет политический заказ

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.