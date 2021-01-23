Суд в Милане об освобождении нацгвардейца Маркива: Доказательств причастности к убийству нет
Апелляционный суд присяжных Милана оправдал украинского солдата Виталия Маркива в связи с отсутствием состава преступления и доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе шесть лет назад.
Об этом говорится в мотивационной части вердикта суда второй инстанции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.
По заключению судей, не установлено, что 24 мая 2014 года, в день трагического инцидента, Маркив был на службе именно в послеобеденное время, когда погибли двое журналистов и был ранен фоторепортер.
"Невозможно утверждать, что Маркив сознательно способствовал фактам, в которых его обвиняют, помогая другим военнослужащим, которые несли службу на тот момент на горе (Карачун)", - считают судьи второй инстанции. Поэтому и был принят оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, заключают присяжные.
Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун. "Атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил", - ссылаются миланские судьи на выводы присяжных Павии. Суд второй инстанции считает, что командование украинских вооруженных сил издало неправомерный приказ своим подчиненным, нарушая международную конвенцию о защите гражданских на войне.
Как известно, сторона защиты утверждала, что в условиях военной ситуации во время перекрестного огня невозможно установить, в результате выстрелов какой стороны конфликта погибли Роккелли и Миронов.
Выводы миланских судей основываются главным образом на показаниях очевидцев инцидента Уильяма Ругелона и таксиста Евгения Кошмана (допрошенного в октябре 2014 года). Также достоверными назвали свидетельство всех итальянских журналистов, выступавших на процессе в Павии от обвинения.
В то же время суд в Милане признал недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов свидетельство со стороны защиты - пять командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых.
Милан отверг просьбу защиты о приобщении новых доказательств на стадии апелляции. Просьбы от защитников бойца и Украины названы судом "ненужными, запоздалыми и неуместными" для реконструкции фактов шестилетней давности.
Ведущий защитник солдата Раффаэле Делла Валле назвал обоснования миланских судей об ответственности Украины абсурдными и воздержался от комментариев.
Свое видение для Радіо Свобода высказал адвокат от гражданского ответчика Николо Бертолини Клеричи: "В Милане повторили версию Павии об ответственности Украины (за вооруженное нападение на журналистов), но Украина и ее войска не осудили. Государство было участником процесса как гражданский ответчик, ибо подсудимый - его солдат. Маркив признан невиновным, он свободен - и Украина вышла из процесса".
Защитники еще будут решать, целесообразно и возможно ли вообще Украине и Маркиву оспаривать последний вердикт. Не исключено, что генпрокуратура и семья погибшего репортера Роккелли будет подавать апелляцию в кассационный суд - третьей инстанции итальянского судопроизводства. Сейчас их реакция неизвестна. Но юристы уже отмечают юридическую коллизию. "Если семья Роккелли подает апелляцию в кассационный суд, то это следует делать в отношении Маркива, а он признан невиновным и освобожден… Поэтому пока неясно, как может повернуться дело. Может, семья погибшего будет подавать отдельный гражданский иск в отношении Украины и требовать возмещения, да и это неизвестно", - отметил адвокат Бертолини Клеричи.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.
11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
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Когда уже аналогичное решение вынесет украинский суд по Антоненко, Дугарь, Кузменко?
Соответствующий указ №24 опубликован на официальном сайте президента
Награды и почетные звания были присвоены по случаю Дня Соборности Украины.
В списке награжденный есть - Евгений Коваль (первый заместитель Главы Нацполиции, начальник криминальной полиции) награжден орденом "За мужество" ІІІ степени
Стоит отметить, что именно генерал Коваль руководил следственно-оперативной группой МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. В декабре 2019 года Коваль https://bykvu.com/ru/bukvy/v-policii-nazvali-imena-ljudej-kotorye-zalozhili-vzryvchatku-v-avtomobil-sheremeta/ докладывал президенту Владимиру Зеленскому о результатах расследования. Тогда организаторами и исполнителями убийства https://bykvu.com/ua/mysli/kak-ubivali-sheremeta-vse-podrobnosti-foto-i-video/ были названы музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также детский хирург, волонтер Юлия Кузьменко. Кроме того, подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, которая якобы проводила "разведку" в районе проживания Шеремета. С тех пор прошло больше года, но следствие так и не предоставило убедительных доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста.
В июне 2020 года https://bihus.info/rodyna-ochilnyka-slidstva-u-spravi-sheremeta-volodiye-majnom-na-ponad-30-mln-grn/?fbclid=IwAR1WLfkApMVXaThF3EKvQq1IdXZBOlGpBlvmhmueVAAWGFzv5ZBA3SYLFlw вышло расследование Bihus.info , согласно которому семья Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой.
Также в списке награжденных есть Александр Рувин - директор Киевского НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции Украины - награжден орденом "За заслуги" І степени.
Специалисты этого института анализировали запись, на которой зафиксированы мужчина и женщина, прикрепляющие взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Противоречивая портретно-психологическая https://bykvu.com/ru/bukvy/aleksandr-ruvin-my-ne-izuchali-borodu-riffmaster-byli-jekspertizy-po-pohodke/ экспертиза использовалась как доказательство причастности Кузьменко и Антоненко к убийству Шеремета.
Рувин в свое время https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-nii-sudebnyh-jekspertiz-iznachalno-rezultaty-po-delu-sheremeta-ne-sovpadali-s-tem-chto-nadelos-sledstvie/ заявлял , что результаты их оценок "не совпадали с тем, на что надеялось следствие". В связи с этим украинские силовики обратились к специалисту из Великобритании Айвону Бирчу.
Александр Рувин https://bykvu.com/ru/bukvy/pishet-vse-chto-hochesh-sudjekspert-v-dele-sheremeta-ranee-figuriroval-v-proslushke-truby/ ранее фигурировал в "прослушке" бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, как полиграфолог, который "пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента".
Адвокат Маркива Raffaele Della Valle был в Украине и проводил расследование??? Дай сноску. Для проведения расследования в Украине кто ему дал разрешение? Он требовал проведение расследования. Это не обязанность адвоката - проводить расследование.
Дай сноску, баобаб.
Проводили расследование и сняли док. фильм украинцы вместе с итальянцами. Но не адвокат Маркива. Что-то перегнул криво!
https://formiche.net/2020/11/markiv-kiev-rocchielli/
Читай мовою и на итальянском, баобабище.
Але то таке. Головне, людина на свободі.
То ви сюди перебрались ?
Под диктовку кацапов приговор Маркиву писали!
"Однако они подтверждают выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун."
_Ах вы ж грёбаные мрази!
С падением Берлинской стены и коммунистических стран между 1989 и 1991 , компартия Италии была распущена...
Даже будь Маркив вооружен только пистолетов, все равно бы накинулись на него как шакалы.