Штрафовать за отказ обслуживать клиента на украинском будут "злостных нарушителей", достаточно двух жалоб, - языковой омбудсмен Креминь

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года в размере от 5100 гривен до 6800 гривен.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает Цензор.НЕТ.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Он добавил, что штрафы могут быть обжалованы в судебном порядке, и в любом случае, для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

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"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет и вряд ли появятся. Поэтому одна из провокаций, что преследование, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее - у нас таких в штате нет", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

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На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.