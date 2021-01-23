Штрафовать за отказ обслуживать клиента на украинском будут "злостных нарушителей", достаточно двух жалоб, - языковой омбудсмен Креминь
Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года в размере от 5100 гривен до 6800 гривен.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает Цензор.НЕТ.
"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.
Он добавил, что штрафы могут быть обжалованы в судебном порядке, и в любом случае, для подобных претензий должны быть приведены доказательства.
"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет и вряд ли появятся. Поэтому одна из провокаций, что преследование, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее - у нас таких в штате нет", - подчеркнул языковой омбудсмен.
Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.
На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
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пусть твой зеля хотя бы или судье или прокурору ( хотя бы рядовому, не говоря про небожителей ) хоть что -то вменит
PS: бестолочи в свите бестолоча
Новорічна проповідь манкурта /в канун 2020 року, по темі - абзац «Вам не потрібна єдина мова вашої країни...»/.
Дорогі ті, у кого в паспорті написано «громадянин України»!
Мені нема чого розповісти про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші незрозумілі мені терміни. Мені просто нічого розповісти. Я розповім те, що хочуть чути ті, кому досить шампанського, бутербродів із шпротами та олів'є - цих близьких мені ідеалів радянського союзу.
Не важливо, хто ви. У більшості ви - лузери. І в житті вашому все не так - чи їдете ви на шабашку до ворога або перебуваєте у нього ж в полоні. Ви ж бачите, більшості з вас ця країна не потрібна. І максимум на що ви здатні - любити її в інтернеті.
Саме тому я вибрав такі приклади і форму подачі.
Тому зараз я змішаю в купу географію з оливками, собак з віросповіданням, «Гру престолів» і оцінки в школі, політичні уподобання і веганство, релігію з кольором волосся, побутове жлобство і донорство (з екологією), і іншим набором слів і образів.
Це добре, що в голові буде коктейль. Разом з ним ви проковтнете головне.
Нема ніякої різниці. Ні в чому. Ви однакові. Патріот і п'ята колона. Людина з синьо-жовтою стрічкою і з колорадською.
Той, хто намагається врятувати історію, культуру і дух своєї країни, і той, кому вони ненависні.
Вбивця і жертва.
Ви всі - однакові громадяни України. У вас є права і обов'язки. А ось пам'яті навіть про найближче і болюче у вас не буде.
До речі, обов'язки вам традиційно - до лампочки. А про право бути ніким я вам зараз розповім.
Вам не потрібна єдина мова вашої країни. Дивіться, у нас їх багато. Яка різниця - яка?
Слова «Я тебе люблю» - звучать однаково на всіх мовах. Хочете - говоріть це українською.
В принципі, цього достатньо.
«Слава Україні!» - так. Воно як би вимагає тільки солов'їної.
Але ми над цим працюємо. Коли вам остаточно буде «Какая разніца», слава обов'язково зникне. А за нею Україна. І проблема відпаде сама собою.
Вам не потрібна своя віра - у нас їх теж багато, яка різниця?
І не важливо, що одна з церков - анклав ворога. Яка різниця? Різдво 7 січня - разом з братською росією? Чудово! Яка різниця?
Вам не потрібна своя армія - я про неї навіть не згадаю, тільки побіжно і в основному в контексті полонених. Щоб отих дурних асоціацій «армія - надійність - довіра» у вас не виникало. Максимум, полон і страждання.
Вам не потрібен свій прапор і герб - його й близько не буде в антуражі мого виступу.
Я буду маніпулювати вами і ставити дурні питання, які вас завжди збивають з пантелику.
Ось, наприклад, питання «Чи перестали б ви їх поважати, дізнавшись, за кого на виборах голосували б Шевченко чи Леся Українка?» - моя окрема гордість. Бо ідіотський він у всьому.
Хоча про Сковороду і його ставлення до НАТО теж непогано.
Вам не потрібна власна історія. Просто порегочіть - яка різниця?
Тоді зустрічатися з коханою під пам'ятником ката України Леніна або жити на вулиці маніяка Дзержинського - теж можна. Яка різниця?