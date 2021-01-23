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Новости Агрессия России против Украины
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Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба

Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на применение силы против мирных демонстрантов в России.

Глава ведомства в Twitter призвал использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на РФ, пишет Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств", - подчеркнул Кулеба.

Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба 01

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Автор: 

протест (5857) россия (95402) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1592
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23.01.2021 21:44
+16
А Кулеба случайно не хочет , что бы международное сообщество потребовало от Осла Оманского прекратить издевательства над украинским народом.
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23.01.2021 21:37
+13
а кто сказал,что народу не нравится?судя по рейтингам-до нулевых цыферь еще ой как далеко
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23.01.2021 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Росс КАРАТЕЛИ и ФОЖЫЗДЫ БОМБЯТ СВОЙ НАРОД,,
,
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23.01.2021 21:36 Ответить
А Кулеба случайно не хочет , что бы международное сообщество потребовало от Осла Оманского прекратить издевательства над украинским народом.
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23.01.2021 21:37 Ответить
а кто сказал,что народу не нравится?судя по рейтингам-до нулевых цыферь еще ой как далеко
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23.01.2021 21:39 Ответить
Максимум до апреля и его рейтинг будет исчисляться 5-7% , но то уже клинический случай , типа белого братства или секты свидетелей Воной. Уже сей час все его избиратели перекрывающие трассы , верещат , что проклинают этого мудака .В ютуюе таких веселящих роликов навалом.
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23.01.2021 21:45 Ответить
в ютубе можно найти смотрилово на любой вкус...
а вот сносить зелебеню те,что его понавыбирали пока чота не торопятся
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23.01.2021 21:50 Ответить
Дык сулима до сегодня говорит ротом,что сволочи порохоботы этого осла ему выбрали. Оно не может до сих пор понять кто его традиционно поимел. Какое там ,,сносить,,.
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23.01.2021 21:54 Ответить
Еще не вечер , просто чашу своего безмозглого выбора они обязаны выпить до дна , бо иначе они так и будут голосовать за сказочную зарплату в 4 штуки евро.
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23.01.2021 21:58 Ответить
Єтого мало. Надо черенок от лопаті...
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23.01.2021 21:51 Ответить
Ну чего какие то страшные извращения , тривиально повесить на майдане , да и все.
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23.01.2021 22:01 Ответить
И тем не менее все эти верещащие будут голосовать за "крепких хозяйственников" типа бойки или еще хуже за шария, малоросское быдло неисправимо.
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23.01.2021 21:52 Ответить
Нет не будут , реальной ваты у нас 20% и как бы ***** с Медведом не напрягались их больше не становиться .Просто мы имеет 50% болота , но оно точно не хочет жить в нью Сове .
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23.01.2021 22:04 Ответить
Становится. Вы мало знаете нашу маладешш...
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23.01.2021 22:31 Ответить
И кто и где из молодняка хочет жить в Сове ?
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23.01.2021 22:37 Ответить
Кулеба сам прислужник порношута -*************, мечтающего вырости до настоящего ***** ! А 73% избравшие эту 💩🤢какашку такая же субстанция
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24.01.2021 01:23 Ответить
Народ достоин столько издевательств над собой от власти, сколько позволяет с собой сотворить.
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23.01.2021 22:17 Ответить
Ну тогда у нас все Ок , бо уже сей час понятно , что Осел 22 год на Банковой не встретит.
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23.01.2021 22:29 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9359
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23.01.2021 22:36 Ответить
достаточно агрессии против других государств.но это произойдет вынужденно,в безвыходном для рахи положении..
а над своим народом...так кто ж как не этот народ радовался воровству крыма-и почему то огорчается,что его самого обворовали...
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23.01.2021 21:37 Ответить
Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7699
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23.01.2021 21:38 Ответить
У себя в стране пусть хоть поубивают друг друга, а в другие страны им нечего лезть.
Пусть мировое сообщество этого добивается, а лучше превентивно скинет на них какую то эксперементальную бимбу...
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23.01.2021 21:40 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6209
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23.01.2021 21:42 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6731
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23.01.2021 21:43 Ответить
***** не мусульманин , по тому , ему можно хоть гранату в зад засунуть , это не как не повлияет на его загробную жизнь , ему котел рядом с Гитлером и Сталиным обеспечен.
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23.01.2021 21:48 Ответить
Это русские гниды вставят?!!
Да это быдло раболепное от восторга ссытся - мол, вот наш царь какой, умеет жить!
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23.01.2021 21:50 Ответить
Абдула поджигай
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23.01.2021 21:57 Ответить
Яким чином ?
Це внутрішні справи раіські.
Якби весь народ збунтувався, була би інша справа.
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23.01.2021 21:42 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1592
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23.01.2021 21:44 Ответить
Даля неподражаема
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24.01.2021 00:13 Ответить
неправильно
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24.01.2021 08:15 Ответить
"бьет - значит любит" кричали ватаны, когда мусора затаскивали их в автозак.
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23.01.2021 21:44 Ответить
"Садо-мазо"
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23.01.2021 21:59 Ответить
ну хоч мзс наср*льного не згадує... заяву підтримую!
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23.01.2021 21:45 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4098
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23.01.2021 21:45 Ответить
непотрібна
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24.01.2021 09:17 Ответить
Рашку трясет.
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23.01.2021 21:46 Ответить
Нене, пока не. Но будем надеяться на лучшее.
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23.01.2021 22:16 Ответить
***** таке *****
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23.01.2021 21:52 Ответить
Якщо у них такі потужні протести, де росіянський винахід коктейлей Молотова, чи уже бензин та пляшки в Росії не виробляють? Ну, і шини де?
Десятки людей смартфонами знімать як одного затримують.
Смарфонні протести не протести
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23.01.2021 21:52 Ответить
Флешмоб - І я там був.
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23.01.2021 21:56 Ответить
Їм коктейлі не потрібні, вони сніжками з поліцією грають Такі сміливі
https://www.facebook.com/policecontrolukraine/videos/4959902697417545
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23.01.2021 22:01 Ответить
тот случай когда смартфон освоил а писать без ошибок не научился

Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6452
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23.01.2021 22:02 Ответить
У тебя туго с юмором.
Он требует именно того, что написано на плакате.
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23.01.2021 22:09 Ответить
может это у тебя туго ? с юмором или еще с чем

ты лично знаком с персонажем на фото и он тебе рассказал что именно он требует ?
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23.01.2021 22:15 Ответить
У меня к тебе аналогичный вопрос.
Я вижу на плакате то, что написано.
А ты, почему-то, знаешь, что он хотел написать.
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23.01.2021 22:23 Ответить
очевидно что оба варианта имеют право на жизнь с вероятностью 50 на 50

но что то я не припомню что бы в Рассее стоя с таким плакатом была необходимость прятать лицо . полиции ему явно бояться нет смысла . наверное боится получить по шапке от оппозиционеров
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23.01.2021 22:43 Ответить
Началось...
Коронавирус лютует, вот он и в маске.
Или маска должна быть голубенькой?
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23.01.2021 22:47 Ответить
конечно . правда судя по фотке короновирус лютует только среди полицаев и людей с плакатами . остальные прохожие явно имеют иммунитет
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23.01.2021 22:51 Ответить
Много там ОСТАЛЬНЫХ прохожих?
И где ты там полицаев увидел?
Короче, прекращай приписывать другим свои тупые домыслы, фантазёр.
Тебе бы ... романы сочинять.
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23.01.2021 23:56 Ответить
так ты не только тупой но еще и слепой
а если протереть глаза и увеличить фото . кто там у нас слева стоит ? не иначе два дворника
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24.01.2021 01:05 Ответить
Ти ще не забув з чього почав?
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24.01.2021 01:46 Ответить
нет не забыл . а что у тебя Твердомягкий проблемы с памятью ?
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24.01.2021 09:32 Ответить
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23.01.2021 22:18 Ответить
Щас, вони побігли.
ЯКИЙ НАРОД, ТКІ І ПРАВИТЕЛІ
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23.01.2021 21:54 Ответить
Международное сообщество обязано уничтожить тюрьму народов, раковую опухоль "рф" и освободить народы удерживаемые в заложниках бандой людоедов террористов "рф"!!!Смерть людоедам руSSистам!!
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23.01.2021 21:56 Ответить
Свобода зарабатывается кровью. По другому она не ценится. Сами-сами
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24.01.2021 00:17 Ответить
Глянули по прямому 2 (!!!) часа навального...(про дворец)
Впечатление-не впечатлило.... То есть - ожидаемо и предсказуемо. Госмафия. Все кацапы в курсе, а многие и при деле... Могила их исправит.
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23.01.2021 21:59 Ответить
Православные имперцы торжествуют, когда видят на экране своего «зомбоящика» железнодорожные составы с российскими танками на платформах, накрытые брезентом с условным кодом на борту платформы: «НЕ ГАБАРИТ», движущиеся на станцию Дебальцево.
«Мышебратья» ликуют, глядя на километровые автомобильные воинские колонны с «Градами» и РСЗО «Ураганами -1М» на автомагистралях Московии, направляющиеся в Украину бомбить города, аэропорты и Донецкую фильтровальную станцию, обстреливать «Градами» маршрутки, троллейбусы с пассажирами и рынок в Мариуполе, убивать русскоговорящих жителей молодых республик «ДНР» и «ЛНР», которые после Голодомора переселились семьями из Нечерноземья в опустевшие, но еще не остывшие украинские хаты.
Фотографии обгоревших человеческих трупов вызывают у россиян выброс в кровь эндорфина и адреналина, и приводит их состояние эйфории. Заветная мечта православных россиян: сбросить атомную бомбу на Киев, стереть с лица земли Польшу, разбомбить Германию и Францию, уничтожить Турцию, оккупировать Индию и присоединить к России Сирию, Ливию и Израиль. И об этом их политики говорят на российских ток-шоу открытым текстом. «Всего одну ядерную бомбочку на Киев» https://www.youtube.com/watch?v=kEGn5I9LwMA
Министр иностранных дел Залесья, мистер Лавров обещал Киеву: «Будєм жечь эту вашу окраину!»
Судя по высказыванию Владимира Жириновского: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги тёплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодёжи, санатории, профилактории», - «Русский мир» не ограничится захватом украинского Крыма и Донбасса и вскоре направится в Индию.
Поэтому Президенту Республики Индия Его превосходительству господину Рам Натх Ковинду уже сейчас следует позаботиться о строительстве в Индии православного храма и об обеспечении российских солдат махровыми полотенцами для вытирания ног.....



..
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23.01.2021 22:00 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6555
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23.01.2021 22:00 Ответить
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23.01.2021 22:10 Ответить
Они так не могут , тогда это будут не они .
Их просто нужно уничтожить , как тараканов .
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23.01.2021 22:00 Ответить
Смотреть на то как беркут херяч...ит кацапов можно вечно... многоходовочка, ептель...
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23.01.2021 22:11 Ответить
Два кума львовянина прогуливаются по мацкве Мимо проходит какая то демонстрація. Несут лозунги: "Бей жидов! Спасай рассцию!"
-Куме, лозунги може і непагані, та яка безглузда мета!
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23.01.2021 22:12 Ответить
в оригіналі: "Ідея хороша, мета ганебна!"
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23.01.2021 22:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0Jyo7kzCpHg

-
-

Это ПИСССССССССССССССССЕЕЕЕЕЦ !
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23.01.2021 22:19 Ответить
Щось скучно в москалів.
Нічого не можуть зробити.
Дивитись, як їх гамселять - набридло.
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23.01.2021 22:20 Ответить
Ну чого ж це щось подібне, як дивитися на вогонь чи як тече вода або як хтось працює (гамселить) кацапа.😎
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23.01.2021 22:24 Ответить
та хочеться, що б пуйла та кремлівську шоблу гамселили
це набагато приємніше )
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23.01.2021 22:26 Ответить
пока... не предан земле тиран,
Объявивший войну стране.
не будет ... видно конца и края этой войне.

(Тальков)
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23.01.2021 22:21 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7094
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23.01.2021 22:30 Ответить
Міжнародне співтовариство повинно домогтися, щоби та імперія розвалилась на#єр, а не ковтати чергового цапа, з «чєловєчєскім літцом»...
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23.01.2021 22:37 Ответить
в новом сезоне, кацапы будут садиться не на бутылку, а на ёршик
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23.01.2021 22:40 Ответить
та ні, бутилірованіє це вже скрепа, без цього ніяк
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23.01.2021 22:49 Ответить
у працівників склозаводу старі болячки)
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23.01.2021 23:26 Ответить
Тільки що ПРЯМИЙ показував фільм Навального про *****.
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23.01.2021 22:45 Ответить
та ладно, господа сєкут холопов, всьо в ісконно русскіх традиціях
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23.01.2021 22:47 Ответить
Міжнародна спільнота має домогтися, щоб влада РФ припинила насильство над своїм народом і агресію проти інших держав, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3980
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23.01.2021 23:07 Ответить
А кацапи незнайку й не читали ...
Вони взагалі не читають, їм достатньо ТВпомийки дивитись.
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25.01.2021 18:47 Ответить
Мочить в сортире собственных баранов,это не значит,что Шариковы победили Гитлера
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23.01.2021 23:20 Ответить
кацы!
крепите в следующий раз на шапки - кокошники, ибо так, дубинка омоновца, опускаясь на башку может сломаться пополам !
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23.01.2021 23:30 Ответить
Куплю Мерседес,на котором сраный Штирлиц ехал из Швейцарии в Берлин,март 1945 года
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23.01.2021 23:31 Ответить
Да нет никакого русского народа...есть масса обитающая на чужой территории...и в принципе пинать их нужно да покрепче ...чем плеш-фюрер и занимается.Чем больше лишнехромосомных укокошат тем лучше.
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24.01.2021 00:35 Ответить
Нехай залішани здохнуть усі і Москва згорить.Амінь.
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24.01.2021 02:15 Ответить
Не мешайте путину. Пусть отрывается по полной.
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24.01.2021 04:44 Ответить
И, в этой стране атомного оружия несчитанное количество. После распада СССР запад надеялся, что идея социализма себя дискредитировала в глазах его жителей и тянула его остатки в цивилизованный мир. Те кто отделился как то справляется с задачей, кто лучше, кто хуже. Во всяком случае угрозы миру не несет. Эрэфия - в мировое сообщество не захотела на его условиях, требуя для себя особенные. Что теперь будет делать коллективный запад на пороге очередного кризиса? Как там лечат буйных, контрастным душем? Теплая ванна явно пошла во вред.
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24.01.2021 06:59 Ответить
Так почему Украина сейчас не ведет международную политику в этом ключе, а только повизгивает, что все ей что то должны?
Для проформы? Для отвода глаз?
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24.01.2021 07:34 Ответить
польза - личная польза - от пребывания на посту дмитрия сына ивана на посту министра - он стал намного толщее, но не умнее...
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24.01.2021 08:59 Ответить
Мммм....надо идти дальше. Должна быть разработана сама планетарная система, правовая и монетарная среда. Смысл захвата каких то земель должен пропасть как нонсенс(как недоразвитое средневековье) Зачем захватывать чужие территории, если туда надо вкладывать собственные ресурсы, а отдача с этих территорий, в случае захвата ну никакая. Это для ЛЮБОЙ страны!!!. Т.е. гораздо проще развивать собственную территорию и локально вкладывать средства в развитие добычи, использования, переработки ресурсов какого то вида на чужой территории(кооперация).
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24.01.2021 10:09 Ответить
А Кулеба впевнений, що він має право говорити від імені України?
Мені здається, що він може казати "МВС України", чи "керівництво мене уповноважило".
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24.01.2021 16:12 Ответить
ПРИ ЧЕМ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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24.01.2021 22:21 Ответить
 
 