Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на применение силы против мирных демонстрантов в России.
Глава ведомства в Twitter призвал использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на РФ, пишет Цензор.НЕТ.
"Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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а вот сносить зелебеню те,что его понавыбирали пока чота не торопятся
а над своим народом...так кто ж как не этот народ радовался воровству крыма-и почему то огорчается,что его самого обворовали...
Пусть мировое сообщество этого добивается, а лучше превентивно скинет на них какую то эксперементальную бимбу...
Да это быдло раболепное от восторга ссытся - мол, вот наш царь какой, умеет жить!
Це внутрішні справи раіські.
Якби весь народ збунтувався, була би інша справа.
Десятки людей смартфонами знімать як одного затримують.
Смарфонні протести не протести
https://www.facebook.com/policecontrolukraine/videos/4959902697417545
Он требует именно того, что написано на плакате.
ты лично знаком с персонажем на фото и он тебе рассказал что именно он требует ?
Я вижу на плакате то, что написано.
А ты, почему-то, знаешь, что он хотел написать.
но что то я не припомню что бы в Рассее стоя с таким плакатом была необходимость прятать лицо . полиции ему явно бояться нет смысла . наверное боится получить по шапке от оппозиционеров
Коронавирус лютует, вот он и в маске.
Или маска должна быть голубенькой?
И где ты там полицаев увидел?
Короче, прекращай приписывать другим свои тупые домыслы, фантазёр.
Тебе бы ... романы сочинять.
а если протереть глаза и увеличить фото . кто там у нас слева стоит ? не иначе два дворника
ЯКИЙ НАРОД, ТКІ І ПРАВИТЕЛІ
Впечатление-не впечатлило.... То есть - ожидаемо и предсказуемо. Госмафия. Все кацапы в курсе, а многие и при деле... Могила их исправит.
«Мышебратья» ликуют, глядя на километровые автомобильные воинские колонны с «Градами» и РСЗО «Ураганами -1М» на автомагистралях Московии, направляющиеся в Украину бомбить города, аэропорты и Донецкую фильтровальную станцию, обстреливать «Градами» маршрутки, троллейбусы с пассажирами и рынок в Мариуполе, убивать русскоговорящих жителей молодых республик «ДНР» и «ЛНР», которые после Голодомора переселились семьями из Нечерноземья в опустевшие, но еще не остывшие украинские хаты.
Фотографии обгоревших человеческих трупов вызывают у россиян выброс в кровь эндорфина и адреналина, и приводит их состояние эйфории. Заветная мечта православных россиян: сбросить атомную бомбу на Киев, стереть с лица земли Польшу, разбомбить Германию и Францию, уничтожить Турцию, оккупировать Индию и присоединить к России Сирию, Ливию и Израиль. И об этом их политики говорят на российских ток-шоу открытым текстом. «Всего одну ядерную бомбочку на Киев» https://www.youtube.com/watch?v=kEGn5I9LwMA
Министр иностранных дел Залесья, мистер Лавров обещал Киеву: «Будєм жечь эту вашу окраину!»
Судя по высказыванию Владимира Жириновского: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги тёплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодёжи, санатории, профилактории», - «Русский мир» не ограничится захватом украинского Крыма и Донбасса и вскоре направится в Индию.
Поэтому Президенту Республики Индия Его превосходительству господину Рам Натх Ковинду уже сейчас следует позаботиться о строительстве в Индии православного храма и об обеспечении российских солдат махровыми полотенцами для вытирания ног.....
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Их просто нужно уничтожить , как тараканов .
-Куме, лозунги може і непагані, та яка безглузда мета!
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Это ПИСССССССССССССССССЕЕЕЕЕЦ !
Нічого не можуть зробити.
Дивитись, як їх гамселять - набридло.
це набагато приємніше )
Объявивший войну стране.
не будет ... видно конца и края этой войне.
(Тальков)
Вони взагалі не читають, їм достатньо ТВпомийки дивитись.
крепите в следующий раз на шапки - кокошники, ибо так, дубинка омоновца, опускаясь на башку может сломаться пополам !
Для проформы? Для отвода глаз?
Мені здається, що він може казати "МВС України", чи "керівництво мене уповноважило".