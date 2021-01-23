Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на применение силы против мирных демонстрантов в России.

Глава ведомства в Twitter призвал использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на РФ, пишет Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.