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Новости Правосудие
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Администратор сгоревшего дома престарелых в Харькове отправлен в СИЗО на два месяца, - полиция

Администратор сгоревшего дома престарелых в Харькове отправлен в СИЗО на два месяца, - полиция

Суд избрал меру пресечения всем четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове: 45-летний арендатор пансионата, его 43-летняя жена, которая руководила учреждением, 67-летний собственник домовладения и 34-летний администратор хосписа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

На содержании под стражей настаивало обвинение, передает Укринформ. Как сообщил во время заседания прокурор Асхат Салихов, 34-летний Игорь Мирончук исполнял обязанности администратора дома престарелых, а Вячеслав Кравченко (арендатор дома) платил ему заработную плату, но это было неофициально.

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Подозреваемый уверял, что был только волонтером, а деньги получал как благодарность от Кравченко. Он сообщил суду, что ранее был наркозависимым, но центр (расположенный в соседнем доме и управляемый теми же людьми, что и пансионат) помог ему преодолеть зависимость, поэтому и проводил беседы с наркозависимыми и ухаживал за пенсионерами.

Подозреваемый подтвердил, что в доме не было огнетушителей, а на втором этаже, где возник пожар, находились люди в тяжелом состоянии.

Адвокаты Мирончука - Сергей Веприцкий и Зиновий Галаван (последний в прошлом – руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в области) – настаивали, что нет документов, которые бы подтверждали, что их подзащитный там работал и нарушал правила пожарной безопасности. Поэтому, по их мнению, мера пресечения должна быть не связана с содержанием под стражей. Также Веприцкий отметил, что подозреваемый вынес из огня 5 человек.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры: Мирончук под стражей будет находиться до 21 марта.

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После заседания адвокат Веприцкий сообщил СМИ, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Ранее подозреваемых Ольгу Кравченко и ее мужа Вячеслава Кравченко, которых обвинение называет соответственно соорганизаторами частного заведения для пожилых людей, и Славика Акопяна, владельца дома, также арестовали без права внесения залога.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

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Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Автор: 

пожар (5935) Нацполиция (16436) суд (25083) Харьков (7460) юстиция (758)


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Тут так все швидко,а от Татарова так ніхто і нікуди не відправив по сьогоднішній день.
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23.01.2021 23:12 Ответить
Не оправдыая чувака, но в его действиях наверняка не было злого умысла. При этом явные организаторы преступлений типа Татарова гуляют на свободе, предатели и шпионы типа пок, делу убийц -вагнеровцев, даже в розыск не объявлены. Зеленый гандон, у которого статья за геноцид Украины уде на лбу проступает по Курвошавелям катается. Но главный враг народа - чувак, который на огнетушителях сэкономил
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24.01.2021 01:23 Ответить
Устройте в СИЗО тренировочный пожарчик, чтоб тот администратор ногти посрывал, царапаясь в закрытую дверь и зарешеченное окно.
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24.01.2021 10:43 Ответить
 
 