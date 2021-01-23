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Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич

Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич

Служба безопасности Украины устанавливает круг лиц, причастных к покушению на убийство сотрудника СБУ, на данный момент в розыск никто объявлен не был.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Анатолий Булич на брифинге 23 января в ответ на вопрос, объявлен ли в розыск бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лицо, которое вы назвали, не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве. Но, в связи с тем, что нами вменяется предварительный сговор лиц, устанавливаются все лица, которые совершили это преступление, и в ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято в отношении каждого лица", - сказал представитель СБУ.

Он также назвал фейком сообщения СМИ о том, что кто-то якобы скрылся с места задержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство начуправления ВБ СБУ готовилось долго, был разработан четкий план, организатор подыскивал исполнителя, - сотрудник Службы Булич

"Никто никуда не прятался, все лица, которые были во время проведения следственных действий на местах. Задержанный сейчас находится в (Шевченковском) суде, и судья избирает ему меру пресечения", - отметил представитель СБУ.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

Автор: 

покушение (1033) СБУ (19871) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+16
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 834
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23.01.2021 22:51
+13
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 6502
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23.01.2021 23:04
+10
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 5532
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23.01.2021 22:53
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Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 834
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23.01.2021 22:51 Ответить
Зеленский - ************ и рюкзаков назначат патриотов , как в случае с шереметом ! Следите за руками
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24.01.2021 01:40 Ответить
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 9255
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23.01.2021 22:52 Ответить
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 5532
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23.01.2021 22:53 Ответить
Кагтавий бездипломник на югка-стрижня натякає ?
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23.01.2021 23:15 Ответить
зато у Зеленского есть диплом юриста.

зашибись тебе с таким юристом с дипломом ?
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24.01.2021 00:10 Ответить
Мені добре з запрошеним на інаугурацію. Балагуром та прогульником пьётром.
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24.01.2021 00:35 Ответить
Зато ты без прогулов - исправно на ббутылке😜
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24.01.2021 09:03 Ответить
Ну як же москаль не згадає про пляшку. Це у тебе генетичне ?
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24.01.2021 09:56 Ответить
Регламентный комитет принял решение, чтобы лишить 84 нардепов-прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия. Серед прогульників є такий собі депутати як Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Сладка парочка.
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24.01.2021 09:58 Ответить
😈🤢🤡👹 у твоего черта Баканова нет юридического образования так ,что перднул в лужу
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24.01.2021 01:08 Ответить
а у тебя мозгов нет, если ты Баканова называешь почему-то моим чёртом
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24.01.2021 02:40 Ответить
Хотілося б запитати у великого політика, а ще більшого генпрокурора: а у Княжичах в 2016 році що то було???? Ліквідовували банду кацапських диверсантів? Нє?
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24.01.2021 20:33 Ответить
Нічого дивного, якщо ті генерали колишні завгоспи.
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24.01.2021 06:46 Ответить
Дві банди воюють між собою.
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23.01.2021 22:57 Ответить
СБУ розслідує справу про замах одного керівника СБУ на вбивство іншого керівника СБУ із використанням третього працівника СБУ. І в розшук нікого не об*явили)) Вони там що всі з глузду з*їхали?
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23.01.2021 22:59 Ответить
Нащо розшук? Заблокували вхідні двері - і всі там.
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24.01.2021 00:06 Ответить
А могли би піти протореним шляхом як по Шокіну - за допомогою тепловізора.
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24.01.2021 06:54 Ответить
Вони вичікують, щоб вони розслабили батони.
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24.01.2021 09:28 Ответить
Вони, взагалі не мають права розслідувати цю справу, бо згідно ч.4 ст.216 КПК це підслідність Державного бюро розслідувань. http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3-p.pdf Крім того слідчі СБУ не може бути об*єктивним та неупередженим, коли розслідують справу щодо свого працівника
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24.01.2021 12:15 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW-vowEpD1H6nY8bM4LkU3d2uECodrFgR_h_E84_IBJ2Pd1kS0CUxN3ndQ_Jxhj9HLpUlICvt4gEwoPj90mfu52PqetQIvR5p7ByrmHtFdMV4oEZoswqsLfbrR3cqoQdKM&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4856873147720058?__cft__[0]=AZW-vowEpD1H6nY8bM4LkU3d2uECodrFgR_h_E84_IBJ2Pd1kS0CUxN3ndQ_Jxhj9HLpUlICvt4gEwoPj90mfu52PqetQIvR5p7ByrmHtFdMV4oEZoswqsLfbrR3cqoQdKM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Читаю ленту новостей. Один высокопоставленный «сбушник» «заказал» второго высокопоставленного «сбушника».

У Зеленского даже СБУ превратили в «95-й квартал»...
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23.01.2021 23:00 Ответить
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 6502
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23.01.2021 23:04 Ответить
Так, тепер це- сбу95! Шо, не смішно, дебіли зельоні ,мля?!
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23.01.2021 23:27 Ответить
обісрались ганебно
навіщо про це волати на кожному розі
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23.01.2021 23:01 Ответить
Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич - Цензор.НЕТ 4393
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23.01.2021 23:10 Ответить
Тема агентов кремля - не раскрыта!
Слідство встановлює коло осіб, причетних до замаху на співробітника СБУ, наразі в розшук нікого не оголошено, - Буліч - Цензор.НЕТ 2295
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23.01.2021 23:15 Ответить
Тебе шо, зели с дермаком мало?!)
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23.01.2021 23:29 Ответить
Ну почему же не раскрыта ?

Тот, который заказчик, грозился назвать одну даму из Маасквы, которая реально руководит Бакановым от имени ФСБ
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24.01.2021 00:12 Ответить
Но они где то рядом, и разрушают службу изнутри.
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24.01.2021 09:30 Ответить
Считаю, что немедленно по факту «заказ убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов и др.
Но, подчеркну, это все следствие управления государством человека, не способного это делать. Поэтому, лучший выход для всего украинского народа - это отставка президента Украины и проведения досрочных президентских выборов.(с)
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23.01.2021 23:28 Ответить
И чтобы принять такое важное для государства решение, Владимиру Зеленскому надо иметь смелость, честь и достоинство…
P.S. Безусловно, что и сейчас в Службе безопасности Украины подавляющее большинство достойных офицеров, которые с честью выполняют свой долг. Но, при таком руководстве, эффективность их деятельности сведена к минимуму…(с)
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23.01.2021 23:29 Ответить
гевгей ничего никому не должен
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23.01.2021 23:33 Ответить
Я перепрошую - что валоде нужно иметь ?
Вы какие-то странные слова сейчас возле него написали...
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23.01.2021 23:34 Ответить
зато он полупрекрасен и почти красиво гундосит за большие деньги сделанной хрипотцой
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24.01.2021 00:23 Ответить
СБУ треба брати під контроль громадськості. Генеральські звання скасувати за непотребом, Баканова - до тюрми, всіх мільйонерів з економічної служби - до тюрми, причому суд в цьому випадку не потрібен.
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23.01.2021 23:35 Ответить
Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.
Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.

Впервые в новейшей истории один заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги-генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту.
А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы.
Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.

По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову.
Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.

Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше - зачистили его людей.
Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный.
В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.

Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.

Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.
Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.
В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их.
Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.
Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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23.01.2021 23:55 Ответить
Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.
Надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, - то следует говорить о развале системы управления.

Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.

Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи - вопрос риторический.
В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности.
Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу.

Поэтому только отставка и начало реформы...
Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти.

Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны.
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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23.01.2021 23:56 Ответить
И какое отношение имеют эти бандитские разборки к безопасности Украины? То Навальным(на кой ляд он нам нужен)засрали всё медиапространство,то теперь местный спектакль нам подсовывают,блин,от чего-то нас отвлекают
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24.01.2021 00:24 Ответить
Трудно найти черную кошку
в темной комнате
особенно когда ее там нет
...а есть зе-леная
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24.01.2021 00:34 Ответить
пахнущая шоколадом?
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24.01.2021 00:43 Ответить
И Наумов, и Нескромный назначены твоей любимой ЗЕлупой.

Так что, если чем тебе и пахнет, то именно ей.
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24.01.2021 01:59 Ответить
Нюхай,ЗЕбил дрысню зелёную 🤢🤡💩👹😈🎪👃🏻🎹
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24.01.2021 01:14 Ответить
Коммерческие разборки в СБУ: о чем вам не рассказали силовики
Политика / Мнения 23-янв, 21:319 1 616 0

Следует поздравить президента страны и все высшее руководство: впервые в новейшей истории один заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги-генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту.

И пусть там СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны.

А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы.

Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.

По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову, но ценит не столько уровень внутренней безопасности (какая там безопасность, если у первого зама главы СБУ был российский паспорт), сколько выполнения некоторых неформальных услуг: в частности, работники отдела "К" СБУ жалуются, что их отодвинули от финансовых потоков, и все "кормовые" вопросы перекочевали под "внутреннюю безопасность".

Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.

Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше - зачистили его людей.

Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный.

В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых был... Андрей Богдан. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан завел Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.

Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк - по традиции - обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров.

Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.

Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе.

В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их.

Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину - Россию.

Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.

Эти конкурентные разборки "конторской" элиты дают основания для нескольких выводов.

Во-первых, надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, - то следует говорить о развале системы управления.

Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.

Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи - вопрос риторический.

Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.

В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности.

Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу.

Поэтому только отставка и начало реформы...

Во-вторых, СБУ требует изменений. Прежде всего, от конторы надо забрать направление "К", так называемую экономику. Если Служба занимается государственной безопасностью, то ничего "кошмарить" бизнес и крышевать контрабанду.

Когда Запад настаивал на создании ГБР, то предполагалось, что вся "экономика", борьба с коррупцией в этой сфере будет собрана именно под крышей Бюро, в том числе - "экономики" лишат и МВД, что вполне логично.

Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти.

Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны.

Оно нам нужно?

Орест Сохар
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24.01.2021 01:16 Ответить
Следствие вели колобки...Шо ж там устанавливать,вы же пару месяцев всьо писали а теперь взяли в необходимый момент.
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24.01.2021 02:20 Ответить
"Втерли носа" МВС, ті кілька років по справі Шеремета "писали".
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24.01.2021 06:51 Ответить
шо й то террариум единомышленников зашевелился... неужели ссынарыст быканов на коне?
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24.01.2021 08:55 Ответить
Никто в розыск не объявлен, ожидаем пока сбегут за границу!
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24.01.2021 09:14 Ответить
вангую....счас под это примажут обвинение какого нибудь активного патриота Украины...например Белозерскую (она же снайпер тем более) Или Яроша, или любого из добровольческих батальонов...плеснявые совсем потеряли мозги и тормоза. Меня это ничуть не удивит
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24.01.2021 10:26 Ответить
А Нескоромный не в розыске разве?
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24.01.2021 10:53 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWpZ-RirTGNlMeSWCGSm6HKbbHoiCuFW5OuypZvGbVUy_1QJLQOH3O598ihT6nXX8LyB5Y2CxwgQfIMrdcUGJZ_JQ70L2sK6EILEpMbPeOtAdtp678zpXHPvg0V93yh22o&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5185831171457137?__cft__[0]=AZWpZ-RirTGNlMeSWCGSm6HKbbHoiCuFW5OuypZvGbVUy_1QJLQOH3O598ihT6nXX8LyB5Y2CxwgQfIMrdcUGJZ_JQ70L2sK6EILEpMbPeOtAdtp678zpXHPvg0V93yh22o&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

Пока свадебный генерал назначает в СБУ бригадных генералов страной правят квартальные лейтенанты.
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24.01.2021 11:39 Ответить
"Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - написал по поводу скандала в СБУ мэр Днепра Борис Филатов.
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24.01.2021 15:02 Ответить
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:49 Ответить
 
 