Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич

Служба безопасности Украины устанавливает круг лиц, причастных к покушению на убийство сотрудника СБУ, на данный момент в розыск никто объявлен не был.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Анатолий Булич на брифинге 23 января в ответ на вопрос, объявлен ли в розыск бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лицо, которое вы назвали, не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве. Но, в связи с тем, что нами вменяется предварительный сговор лиц, устанавливаются все лица, которые совершили это преступление, и в ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято в отношении каждого лица", - сказал представитель СБУ.

Он также назвал фейком сообщения СМИ о том, что кто-то якобы скрылся с места задержания.

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"Никто никуда не прятался, все лица, которые были во время проведения следственных действий на местах. Задержанный сейчас находится в (Шевченковском) суде, и судья избирает ему меру пресечения", - отметил представитель СБУ.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.