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Новости Борьба с коррупцией
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Киевлянка пыталась подкупить пограничников, чтобы попасть в оккупированный Крым, а россиянин - чтобы побывать в Украине, - ГПСУ

Киевлянка пыталась подкупить пограничников, чтобы попасть в оккупированный Крым, а россиянин - чтобы побывать в Украине, - ГПСУ

Сегодня ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыла гражданка Украины. Жительница Киева направлялась на территорию временно оккупированного Крыма.

Во время прохождения пограничного контроля киевлянка предложила военнослужащим 100 долларов за беспрепятственное пересечение админграницы, ведь по решению суда ей запрещено выезжать за пределы материковой части Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

От неправомерного вознаграждения пограничники отказались и не не пропустили киевлянку на оккупированный полуостров.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.3 ст. 369 УК пограничники проинформировали Каланчакское отделение Национальной полиции и передали гражданку правоохранителям.

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Накануне в пункте пропуска "Сеньковка" подкупить пограничников пытался гражданин РФ. Он предложил должностному лицу Черниговского отряда 4 тыс. российских рублей за содействие в пропуске через границу двух его несовершеннолетних детей. Соответствующих документов у него не было, поэтому попасть в Украину не смог.

О произошедшем проинформирована дежурная служба Гродненского отделения полиции ГУ НП в Черниговской области.

Кроме того, направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Автор: 

взятка (6153) Госпогранслужба (6389)


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Топ комментарии
+4
Дать этой ватнице 100$,только чтобы она не возвращалась и пинком под зад.
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24.01.2021 00:10
+4
пусть с судом все порешает и снимет запрет на выезд
Жить по закону - это для Вас фантастика ?
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24.01.2021 08:14
+1
увидеть Украину и умереть, рашн эдишн
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24.01.2021 00:01
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23.01.2021 23:52 Ответить
аха!!при чём как одни!!так и другие!!
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23.01.2021 23:56 Ответить
Там у ней могла оставаться собственность, близкие родственники, любофф...
Не стоит вешать ярлык на человека, не зная обстоятельств...
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24.01.2021 00:46 Ответить
пусть с судом все порешает и снимет запрет на выезд
Жить по закону - это для Вас фантастика ?
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24.01.2021 08:14 Ответить
А между ПМР и Молдовой, нет линии разграничения, блок постов, каких-то особых запретов, сайта типа "Миротворец"... Фантастика?
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24.01.2021 09:33 Ответить
Украина не Молдова! За в ПМР стоят руские войска, и они всем раздали своим паспорта там в ПМР. В любой момент могут начать войну, под эгидой защиты своих граждан. ПМР просто вытягивает деньги с Молдовы, такое же говно руские хотят сделать в Донбасе, но фиг у них это получится.
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24.01.2021 10:32 Ответить
У меня в ПМР, живет родственник. Он говорит, что военные ВСЕ местные, кроме высоких командиров. Никакой ротации нет, и уходить им из дома некуда.
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24.01.2021 11:25 Ответить
увидеть Украину и умереть, рашн эдишн
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24.01.2021 00:01 Ответить
Они нашли друг друг друга.
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24.01.2021 00:02 Ответить
Кто знает.... может зря мужика тормознули........
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24.01.2021 00:08 Ответить
Ыыыы...
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24.01.2021 00:08 Ответить
Дать этой ватнице 100$,только чтобы она не возвращалась и пинком под зад.
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24.01.2021 00:10 Ответить
Киянка намагалася підкупити прикордонників, щоб потрапити в окупований Крим, а росіянин - щоб побувати в Україні, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3725
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24.01.2021 00:12 Ответить
Мало дала
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24.01.2021 00:16 Ответить
Хотіла здриснути за паребрік.
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24.01.2021 00:37 Ответить
Я: приезжай ко мне
Она: а что мы делать будем?
Я (пытаясь сохранить интригу): вы@@@м кого-нибудь
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24.01.2021 00:46 Ответить
.

чисто по заголовку
Я - запутался. Кто куда хотел попасть а кто где хотел побывать. И причем здесь границы.
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24.01.2021 01:30 Ответить
"Гродненского ??? отделения полиции ГУ НП в Черниговской области"....

Сеньковку бацьке отдали? Когда??? Дебилы, пля...
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24.01.2021 10:07 Ответить
Бей маскалей!
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24.01.2021 10:16 Ответить
Дивні дії прикордонників насторожують ...
Ще не пам'ятаю щоб наші митники або прикордонники відмовлялися від хабарів .
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24.01.2021 10:25 Ответить
Слабо на сторінці користуватися українською патріоти срані. Кацапська вата
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24.01.2021 13:37 Ответить
 
 