Киевлянка пыталась подкупить пограничников, чтобы попасть в оккупированный Крым, а россиянин - чтобы побывать в Украине, - ГПСУ

Сегодня ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыла гражданка Украины. Жительница Киева направлялась на территорию временно оккупированного Крыма.

Во время прохождения пограничного контроля киевлянка предложила военнослужащим 100 долларов за беспрепятственное пересечение админграницы, ведь по решению суда ей запрещено выезжать за пределы материковой части Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

От неправомерного вознаграждения пограничники отказались и не не пропустили киевлянку на оккупированный полуостров.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.3 ст. 369 УК пограничники проинформировали Каланчакское отделение Национальной полиции и передали гражданку правоохранителям.

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Накануне в пункте пропуска "Сеньковка" подкупить пограничников пытался гражданин РФ. Он предложил должностному лицу Черниговского отряда 4 тыс. российских рублей за содействие в пропуске через границу двух его несовершеннолетних детей. Соответствующих документов у него не было, поэтому попасть в Украину не смог.

О произошедшем проинформирована дежурная служба Гродненского отделения полиции ГУ НП в Черниговской области.

Кроме того, направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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