"На акциях в поддержку Навального в РФ задержали более 3 тысяч человек"

В России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека.

Такие цифры передает "ОВД-Инфо" по состоянию на полночь 23 января, передает Цензор.НЕТ.

"Это, конечно же, беспрецедентная по своей жестокости со стороны силовиков акция, которая направлена против мирных протестующих. И за всю историю наблюдения "ОВД-Инфо", а это почти 10 лет, это тоже рекордные цифры", - отметил в эфире Настоящее время координатор проекта Леонид Драбкин.

Больше всего задержанных в Москве - 1220, Петербурге - 481 задержанных, Новосибирске - 96.

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По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

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