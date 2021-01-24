Эсминец США вошел в акваторию Черного моря впервые в этом году

Ракетный эсминец Donald Cook 23 января вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Шестого флота США.

"Первый эсминец посетит Черное море в 2021 году. Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе", - говорится в сообщении.

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Черноморский флот России уже начал слежку за американским эсминцем, информирует "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как известно, согласно Конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, передает Главком. Donald Cook заходил в Черное море в конце ноября 2020 года. Нынешний визит для него уже восьмой.

Donald Cook может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 км. Он оснащен системой противоракетной обороны Иджис (Aegis). Этот эсминец вместе с однотипными кораблями размещен на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Рота.

Четыре эсминца вместе с наземными базами ПРО Иджис в Польше и Румынии - составляющие программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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