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Эсминец США вошел в акваторию Черного моря впервые в этом году

Ракетный эсминец Donald Cook 23 января вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Шестого флота США.

"Первый эсминец посетит Черное море в 2021 году. Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе", - говорится в сообщении.

Эсминец США вошел в акваторию Черного моря впервые в этом году 01

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Черноморский флот России уже начал слежку за американским эсминцем, информирует "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как известно, согласно Конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, передает Главком. Donald Cook заходил в Черное море в конце ноября 2020 года. Нынешний визит для него уже восьмой.

Donald Cook может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 км. Он оснащен системой противоракетной обороны Иджис (Aegis). Этот эсминец вместе с однотипными кораблями размещен на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Рота.

Четыре эсминца вместе с наземными базами ПРО Иджис в Польше и Румынии - составляющие программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Автор: 

корабль (2041) США (26506) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+32
Велкам, други! Будьте здоровы.
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24.01.2021 01:04
+27
хлопці! запрошуємо вас відвідати Маріупіль з дружнім візитом
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24.01.2021 01:07
+18
Ласкаво просимо!!!
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24.01.2021 01:36
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Велкам, други! Будьте здоровы.
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24.01.2021 01:04 Ответить
работайте, братья!
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24.01.2021 01:05 Ответить
неповторяйте это кацапское изречение..этого рыжего гнома ублюдка моторылы задроченого...как вижу как кацапы везде это работайте братья пишут в коментах аж воротит
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24.01.2021 10:38 Ответить
хлопці! запрошуємо вас відвідати Маріупіль з дружнім візитом
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24.01.2021 01:07 Ответить
.

редко. что-то больно редко.
и вообще, для пущего эффекта надо заходить и выходить, причем почаще...
а еще лучше - зашло два, вышел один. Вот это самое то будет.
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24.01.2021 01:26 Ответить
Я думаю, при Байдене они будут чаще заходить. Надо-бы помочь нашим американским друзьям и открыть для них парочку военных баз для постоянной дислокации в Украине..
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24.01.2021 08:15 Ответить
Ласкаво просимо!!!
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24.01.2021 01:36 Ответить
РАБссия приказала адмиралу Кузе больше не дымить..ибо дым от авианосца типа Короновируса пошел на РАБссиию... ответочка КГБиста
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24.01.2021 01:41 Ответить
Байден рулит. Сразу чувствуется, что прадед Байдена был украинским козаком по фамилии Байда. И это не шутка. Он сам это сказал)))
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24.01.2021 01:44 Ответить
Есть информация, что пра-пра-прадед Байдена славился фамилией Хмельницкий!
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24.01.2021 01:53 Ответить
Есть информация, шо пукин-*****, хотя это чистая правда
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24.01.2021 05:49 Ответить
Т не просто *****, а ***** в третьем поколении.
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24.01.2021 08:17 Ответить
А о тебе поговаривают, что твоя настоящая фамилия пригожин-шариков... и она тебя нихуя не славит.
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24.01.2021 09:15 Ответить
ща у ваты обморок будет ...писец Воронежу
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24.01.2021 02:02 Ответить
У них сейчас свои хороводы. Потом узнают, какой ужас творился.
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24.01.2021 02:31 Ответить
По кацапії плі, кремль потрібно перетворити на місячний кратер.
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24.01.2021 11:39 Ответить
Это тот самый эсминец, который расхренячил Томагавками кацапскую базу в Сирии.
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24.01.2021 02:30 Ответить
Он её адаптировал и оптимизировал. Надо быть политкорректным.
Кацапская база вошла в новую жизнь с новыми стандартами.
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24.01.2021 03:29 Ответить
А что там с "Арматою"?
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24.01.2021 02:49 Ответить
Так уже производят репоеды. Правда, только резиновые.
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24.01.2021 08:18 Ответить
Весточка от Байдена: "А ми до вас в ранковий час!"
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24.01.2021 03:27 Ответить
Это тот случай, когда дикие аборигены подавятся Куком.
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24.01.2021 03:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/475076. Казламордые х**лоботы не отличают Дональда Кука от Джеймса Кука.
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24.01.2021 04:16 Ответить
Так у скрепоносных репоедов только одна извилина, и та между ягодиц.
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24.01.2021 08:20 Ответить
Какая в сраку конвенция Монтрё? ***** своим аннексиями Крымов все конвенции отправил на свалку истории, пусть заходят когда хотят и на сколько хотят
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24.01.2021 07:38 Ответить
Прекрасный щелчок по носу и подсрачник кремлёвской крысе от Байдена.... Требую побольше наших учений с НАТО в Чёрном море поближе к Керченскому мосту.....
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24.01.2021 07:49 Ответить
От якби він ще шарахнув коє по чому!
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24.01.2021 08:15 Ответить
Welcome to Ukraine! Good luck!
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24.01.2021 08:35 Ответить
Американці свою частку в протистоянні з Рашою роблять. А Зєля досі за два роки не профінансував виробництво протикорабельного "Нептуна". Зєля планує новими дорогами від росіян відстрілюватись?
А українці шмарклі по лобі розмазують - тарифи, ФОПи, євробляхи... Тьху!
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24.01.2021 08:43 Ответить
Я уже не однократно об этом писал, но повторю ещё раз. Если бы в 2014 г. Украина разорвала с Московией договор об Азовском море, то Азовское море сразу бы стало нмеждународными водами, куда могли бы заходить военные корабли стран НАТО. По морскому и международному праву в Херсонской мореходке и ОИИМФЕ у меня всегда были пятёрки.
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24.01.2021 08:53 Ответить
Рада всіх трьох скликань досі не визнала Рашу агресором! А Ви кажете про розірвання договорів. Добре, що хоч наважились піти в Стокгольм і скинути з себе три десятки мільярдів доларів російських хотєлок. Але це тільки тому, що владі діватись було нема куди, бо українці б їх знесли. Тим не меньш і на цьому влада нагрілась - поштарь Коболєв отримав пів сотні мільонів доларів тільки за те, що відніс позовну заяву в Стокгольм. А Ви кажете - розірвати договір по Азову. Північно-кримский канал перекрив одноосібно Андрій Сенченко на гроші якогось фермера, якого намовив профінансувати це! А Яценюк вже збиравсь у 2014му торгувати водою Дніпра росіянам, потім дав заднього.
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24.01.2021 09:29 Ответить
Увійшов? Оу є...
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24.01.2021 09:55 Ответить
"Дональд Кук" решил в Чёрном море отметить 25-летие начала своего строительства или 30-летие ввода в эксплуатацию первого эсминца данного типа ("Арли Бёрк"). "Красиво жить не запретишь."© У нас и таких нету. У россиян какие-то есть, но "Бёркам" и в "в подмётки не годятся."© А вот если бы америкосы припёрли свой новомодный "утюг" "Зумволт" - тогда бы они точно вызвали экологическую катастрофу во всей Черноморской акватории - россияне на гавнище изошли бы.
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24.01.2021 10:42 Ответить
welcome American brothers!

Есмінець США увійшов до акваторії Чорного моря вперше цього року - Цензор.НЕТ 1381
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24.01.2021 11:52 Ответить
Кажется, в 2014 он, уже, заходил...
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24.01.2021 12:42 Ответить
а свою частину флота віддали рашке секретар ЦК КПУ та батько коррупції ... і нічого -********** не з"їла , прокурорам пофіг , " Україна без Кучми " здоровкається з негідником ... просссР - алє флот , межконтінентальні та оперативні ракети разом з бомбордувальниками та за 30 років нічого не побудували ... держава - Уо ( умственно отсталых ) якщо не примусити Ze-Enda піти геть , то зеленка поверне Україну " у рідну гавань " до Курська !
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24.01.2021 13:14 Ответить
Это опять ..Кук? Дык нафиг ему вообще уходить из Черного моря? Это уже какое то издевательство над экипажем. Да они просто влюблены в Черное море. Можно наконец собраться и сделать им исключение...красной строкой...в конвенции Мотре? Сколько это может продолжаться? Вы дадите им наконец то полюбоваться морем?
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24.01.2021 15:06 Ответить
Це перемога.
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24.01.2021 15:31 Ответить
І ще один (скільки їх вже було!) удар у ботоксну пику *****.
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24.01.2021 18:31 Ответить
Welcome!!!
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24.01.2021 16:44 Ответить
https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2480950/usns-laramie-joins-uss-donald-cook-in-the-black-sea/fbclid/IwAR0F1CZ9MBcmwR7fslvr-G9KwZO26ox778L5zNAySqsmMegAobzgbkkEpew/ USNS Laramie приєднується до USS Donald Cook у Чорному морі
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24.01.2021 17:12 Ответить
Парочка - друга таких "корабликів" можуть суттєво "порівняти" ландшафт півдня РФ...
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24.01.2021 19:36 Ответить
 
 