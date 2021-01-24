Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций
В Соединенных Штатах и странах Евросоюза осудили применение силы против протестующих в городах России.
Так в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса говорится, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в документе.
Также там обратились к российским властям с призывом освободить всех задержанных, в том числе Алексея Навального.
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил в Twitter, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудят дальнейшие шаги по реагированию на массовые задержания в РФ участников акций в поддержку Навального.
Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором осудили задержание протестующих в России, потребовали их немедленного освобождения, а также введения санкций ЕС в ответ на эти действия.
"Мы в ЕС должны быть решительны в применении санкций против российских должностных лиц, которые несут ответственность за эти аресты", - говорится в обращении.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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товаристч Сралин,одна просьба .. закройте Мавзолей чЛенина и РАБссия встанет с кален...
Леха ты дурак? что я скажу сраному пролетариату?
товаристч Сралин...так и скажите мы просрали войну Мировому капитализму
Лекарство простое, оно выглядит так:
1. Эмбарго на нефть и газ.
2. Отключение от СВИФТ.
3. Арест всех активов российской верхушки на Западе.
4. Включение всей российской верхушки в санкционные списки США.
5. Предоставление России статуса государства-спонсора терроризма.
6. Расчленение России между ведущими мировыми силами.
Как мне кажется, процесс пошел.
Сподіваюсь принаймні завдяки платформі Netflix українці дізнаються про те, хто такий Лев Ребет, і чому КДБ прагнуло вбити його не менше ніж Степана Бандеру.Дуже вчасний серіал. Рекомендовано до перегляду діячам офісу президента України, які щиро сподіваються на примирення з РФ.
"Водки нет- иди домой".
Ну хоть так, может **** от смеха сдохнет
- Вапросы есть?
- Есть, товарищ полковник. Там у них "чертила" бегает, в шкуре с рогами, на голове, и с раскрашеной рожей... С ним что делать? У пиндосов, вон, такой, был, так наши журналюги его героем выставляли...
- Запомните: это у них "рогатый" - герой, "борец против узурпатора Байдена"... А наш "рогатый" - обычный нарушитель общественного спокойствия"!!!...
как по мне - да ...
шо бы знали уже - любой казел, будет импичминутый за скотовялово....
Поэтому. Даешь! Давить этих тараканов, моль и всякую насекомую тварь!
То есть, на них не будет никакого влияния со стороны Запада, а, значит, ничто не помешает реализовывать агрессивную политику, одобряемую подавляющим большинством их населения.
Так что, хло - наименьшее из зол. И пока он на троне, те деньги, которые могли бы пойти на убийствотукраинцев, идут на его дворцы, и его челяди.
Треба посилити санкціє проти Московії у 10 разів щоб вона розвалилася, оце буде діло