Протесты в РФ: США призывают освободить задержанных вместе с Навальным, страны Балтии выступают за ужесточение санкций

В Соединенных Штатах и странах Евросоюза осудили применение силы против протестующих в городах России.

Так в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса говорится, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в документе.

Также там обратились к российским властям с призывом освободить всех задержанных, в том числе Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное сообщество должно добиться, чтобы власти РФ прекратили насилие над своим народом и агрессию против других государств, - Кулеба

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил в Twitter, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудят дальнейшие шаги по реагированию на массовые задержания в РФ участников акций в поддержку Навального.

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором осудили задержание протестующих в России, потребовали их немедленного освобождения, а также введения санкций ЕС в ответ на эти действия.

"Мы в ЕС должны быть решительны в применении санкций против российских должностных лиц, которые несут ответственность за эти аресты", - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор полиции РФ записал обращение в поддержку Навального - его уволили "за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". ВИДЕО

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.