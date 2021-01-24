За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 3 915 новых случаев, выздоровели - 5 407
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 5 407 человек, умерло 83 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело – 5 407 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.
Днем ранее, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3 034 новых случая инфицирования коронавирусом.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек умерли от COVID-19, выздоровели 947 514 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.
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В странах Евросоюза было введено 7,9 млн доз (по состоянию на 22 января); в Великобритании - 5,8 млн доз; а в Израиле - 3,36 млн доз (по состоянию на 22 января).
І ще лампочками.
Треба шланги до кранів купити на запас, бо як потече на лох-дауні, то хоч плач.
Ну и зачем теперь вакцинация?
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
Ну как переболела, ПЦР тест положительный был. У сына только пропало обоняние, температуры небыло но голова побаливала. Мне за 60, жена чуть моложе. Температура была 3 дня.
В первый день моей температуры и сухого кашля обратился в поликлинику. Семейный врач отрпавила на тест. У всех положительный. Врач выписала антибиотики, сказала станет хуже обращайтесь. Никто, естественно, антибиотики при вирусе не принимал. Сидели 2 недели дома, что бы не заражать окружающих.
Вы правы маски, дистанция, дезинфекция - от этого вируса не спасают. Разве что как плацебо.
Сбивать нет смысла. До 2020 даже не обратил бы внимания. Сейчас перестраховываюсь, что бы не заразить клиентов.
Для иммунитета нужен комплекс.
То з Вашої теорії в північних країнах де довгий опалювальний сезон мала б бути більша смертність від інфекційних хвороб. Але епідемії минулого більше лютували в південних країнах. Так що і Ваша вигадка - мимо каси.
П.С. (намагання обзивати інших у Вас з якого класу школи лишилося?)
обращаются к врачам и не проходят тестирование.В аптеках доступны все лекарства без рецептов ,в то время ,как в ЕС фиксируются все заболевшие,а лекарства
только по рецептам.
К тому же статистика у нас ,как и всё остальное ,работает в ручном режиме.
Ваша выдумка не выдерживает критики, включайте фантазию и выдумывайте другую.
Эти ковидодиссиденты такие сказочники...
Приклад: за весь час пандемії
захворіло - 1 191 812
одужало - 947 514
померло - 21 861
дивлюся - шось не те. Віднімаю 1191812-947514=244298!!! Двісті сорок чотири тисяч померло згідно цифір стєпанова! А він триндить про 21 тисячу. Це що - більше двохсот тисяч лежать на даний час в лікарні з ковідом? Тоді коли всіх ліжок - 130 тисяч, а інфекційних - 56 тисяч.