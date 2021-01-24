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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 3 915 новых случаев, выздоровели - 5 407

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 3 915 новых случаев, выздоровели - 5 407

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 5 407 человек, умерло 83 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело – 5 407 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3 034 новых случая инфицирования коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек умерли от COVID-19, выздоровели 947 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 3 915 новых случаев, выздоровели - 5 407 01
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 3 915 новых случаев, выздоровели - 5 407 02

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вакцинация от ВИРУСА, который постоянно мутирует это простая выкачка денег.
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
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24.01.2021 09:21
+4
О, двухнедельный запрет на продажу трусов и колгот дал результат. А может просто перестали тестировать и записывать истинную причину смерти?!
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24.01.2021 08:46
+4
Есть хорошее средство от вирусов - естественный иммунитет.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
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24.01.2021 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Від завтра починається звичне життя та затори на дорогах.
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24.01.2021 08:39 Ответить
А 25-го "всенародні гуляння" з приводу "днюхи" найвеличнішого.
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24.01.2021 08:42 Ответить
Та гуляй, справа твоя. Я працюватиму, як і сьогодні.
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24.01.2021 08:47 Ответить
Звертаю увагу, слово гуляння в "лапках". Так що працюйте.
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24.01.2021 09:06 Ответить
О, двухнедельный запрет на продажу трусов и колгот дал результат. А может просто перестали тестировать и записывать истинную причину смерти?!
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24.01.2021 08:46 Ответить
Операция ,,Лох и Даун,, заканчивается ! ))
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24.01.2021 08:52 Ответить
По данным издания, в США, по состоянию на 22 января, было введено 19,8 млн доз. В Китае, по состоянию на 20 января, вакцину получили 15 миллионов человек.

В странах Евросоюза было введено 7,9 млн доз (по состоянию на 22 января); в Великобритании - 5,8 млн доз; а в Израиле - 3,36 млн доз (по состоянию на 22 января).
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24.01.2021 08:53 Ответить
А в Украине Зе и его ******* новых лиц дала примерно столько же обещаний! Шах и мат, порохоботы!
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24.01.2021 10:35 Ответить
25 січня треба буде закупитися шкарпетками.
І ще лампочками.
Треба шланги до кранів купити на запас, бо як потече на лох-дауні, то хоч плач.
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24.01.2021 09:06 Ответить
Практически есть коллективный иммунитет.
Ну и зачем теперь вакцинация?
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24.01.2021 09:12 Ответить
Вакцинация от ВИРУСА, который постоянно мутирует это простая выкачка денег.
Не факт, что вакцина, которая помогает от одного штамма вируса поможет при другом.
А штаммов короновируса уже под десяток.
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24.01.2021 09:21 Ответить
Есть хорошее средство от вирусов - естественный иммунитет.
Поменьше дышать выхлопными газами и употреблять только качественные продукты, даст эффект гораздо выше чем вакцинация. (Не за один день, а хотя бы пол-года год.)
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24.01.2021 09:30 Ответить
Ув.Соломонович,не тешьте себя иллюзиями и не вводите в обман других.Мой знакомый еще с прошлого года самоизолировался на даче с семьей,ел только свои выращенные,даже без удобрений продукты,не имеет хронических болезней,а вчера звоню ему и не узнаю голос...Говорит с больницы, из под кислородной маски.Нет у украинцев после Чернобыля никакого иммунитета,не тем более коллективного.Да,и в Херосиме до сегодняшнего времени люди умирают от лучевой болезни.Правда иногда самовнушение тоже помогает,как Кернесу.Даже мером в гроб положили...
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24.01.2021 10:11 Ответить
У меня переболела коронавирусом вся семья!
Ну как переболела, ПЦР тест положительный был. У сына только пропало обоняние, температуры небыло но голова побаливала. Мне за 60, жена чуть моложе. Температура была 3 дня.
В первый день моей температуры и сухого кашля обратился в поликлинику. Семейный врач отрпавила на тест. У всех положительный. Врач выписала антибиотики, сказала станет хуже обращайтесь. Никто, естественно, антибиотики при вирусе не принимал. Сидели 2 недели дома, что бы не заражать окружающих.
Вы правы маски, дистанция, дезинфекция - от этого вируса не спасают. Разве что как плацебо.
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24.01.2021 10:29 Ответить
А яка була температура і чи не збивали?
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25.01.2021 07:58 Ответить
Температура 37,4-37,6.
Сбивать нет смысла. До 2020 даже не обратил бы внимания. Сейчас перестраховываюсь, что бы не заразить клиентов.
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25.01.2021 19:52 Ответить
Ага, вот в доиндустриальную эру никто выхлопными газами не дышал, кушали все натуральное всю жизнь. И что, вирусными заболеваниями никто не болел?
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24.01.2021 10:39 Ответить
Дышали печными газами и "канализационными" выхлопами. Питались не регулярно и чем придется... Недоедание, нечистоплотность ...
Для иммунитета нужен комплекс.
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24.01.2021 10:55 Ответить
Не канализационными газами, а запахами выгребных ям. Там все так любимое Вами натуральное. А лезть к дымарю подышать дымовыми газами - это уже Ваша фантазия. Это разве что в России, где топили по-черному. Так что оба Ваши аргумента мимо кассы.
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24.01.2021 11:25 Ответить
буквально років із сорок тому в сільській місцевості та в міських районах з індивідуальним опаленням топили вугіллям. Тож йдеш вранці ще затемна в школу і з димарів дихаєш всім тим чадом. Бо котлів Холмова в той час не знали. так шо міма каси аргумєнти антіпа
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25.01.2021 08:04 Ответить
Як я люблю історії на кшталт таких "В дитинстві я ходив в школу за 5 кілометрів, по коліно в снігу, в гору і проти вітру!". В доіндустріальну епоху люди від хвороб тікали в села, бо там менше хворіли.
То з Вашої теорії в північних країнах де довгий опалювальний сезон мала б бути більша смертність від інфекційних хвороб. Але епідемії минулого більше лютували в південних країнах. Так що і Ваша вигадка - мимо каси.
П.С. (намагання обзивати інших у Вас з якого класу школи лишилося?)
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25.01.2021 10:51 Ответить
Скорее ,это то ,что большинство инфицированных перешло на самолечение , не
обращаются к врачам и не проходят тестирование.В аптеках доступны все лекарства без рецептов ,в то время ,как в ЕС фиксируются все заболевшие,а лекарства
только по рецептам.
К тому же статистика у нас ,как и всё остальное ,работает в ручном режиме.
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24.01.2021 09:37 Ответить
Прямо бифуркация какая-то.
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24.01.2021 09:19 Ответить
Хотелось бы знать истинную картину тестирований и реальные результаты заражений. Уж очень не хочется самообманываться.
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24.01.2021 10:07 Ответить
Треба щоб школи і далі на дистанційному навчанні були! Це зупине короновірус.
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24.01.2021 11:58 Ответить
Скоро будет одинаковое число, что выявленных, что госпитализированных.Сейчас больше 50%.
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24.01.2021 12:42 Ответить
https://enovosty.com/news_society/full/2401-statistika-pokazala-samuyu-vysokuyu-smertnost-v-ukraine-za-3-goda Статистика показала самую высокую смертность в Украине за 3 года
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24.01.2021 13:23 Ответить
Без доступа к медицине и плановому лечению, при лечении по телефону дальше будет еще хуже.
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24.01.2021 14:37 Ответить
Был перенос плановых операций с 12 марта до 5 мая 2020 и потом то же самое с 9 ноября. Если бы все было так, как Вы утверждаете, мы бы видели два сопоставимых пика смертности в оба эти периода. В реале в начале года, в тч и во время весеннего локдауна умирало меньше чем в 2019, а пик смертности пришелся на последние месяцы 2020.
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24.01.2021 15:05 Ответить
Врачам это расскажи, как быстро должны умирать после отсрочки лечения.
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24.01.2021 15:56 Ответить
Спроси ты сначала у врачей, чем отличаются плановые операции и ургентные.
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24.01.2021 17:35 Ответить
Они как раз и аукнулись в сентябре, у меня как раз есть человек в семье, который раз в полгода пролечиться должен под наблюдением, мне не надо рассказывать.
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24.01.2021 19:30 Ответить
Ну, один человек - это охеренно репрезентативная выборка. Все, кому перенесли на месяц-два плановые операции поставили таймер и через полгода умерли? А ничего, что всплеск смертности дали болезни органов дыхания, тогда как лидеры по плановым операциям - сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
Ваша выдумка не выдерживает критики, включайте фантазию и выдумывайте другую.
За добу через COVID-19 в Україні померло 83 людини, виявлено 3 915 нових випадків, одужали - 5 407 - Цензор.НЕТ 90
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24.01.2021 20:02 Ответить
А что ж ты не спросил уврачей, как по твоей версии 50 дней откладывания плановых операций в марте привели к снизижению общейсмертности по сравнению с 2019, а 50 дней откладывания плановых операций в ноябре-декабре привели к приличному превышению.
Эти ковидодиссиденты такие сказочники...
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24.01.2021 17:58 Ответить
ну слава богу на спад пошло
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24.01.2021 21:16 Ответить
Сколько же ещё будет длится эта лживая муть с лохвирусом ? Год ? Два ? Три? А лохвирус лохмутирует и лохмутирует .Евреи вообще вроде умные люди ,а не проверенную вакцину уже подросткам вкалывают , хотят сделать их бесплодными ? Знать бы того гада ,что заварил эту панику страха .Сколько же денег вкинуто на это безобразие , и теперь пока куховары паники их не отобьют в сотни раз, мир не останется в покое . Всего открыто давно - сорок видов коронавирусов , и теперь что , под каждый вид заразы будут делать вакцинацию ? Это же какое здоровье надо иметь ! По окончании вакцинаций каждый вакцинированный будет выглядеть наверное , как сова натянутая на глобус ,но зато с ковид паспортом .И сколько мы еще будем терпеть - намордники и лжелохдауны?
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25.01.2021 00:18 Ответить
отож - вродє умниє
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25.01.2021 08:06 Ответить
я стєпановим не вірю в принципі - у них правда з брехнею намішані.
Приклад: за весь час пандемії
захворіло - 1 191 812
одужало - 947 514
померло - 21 861
дивлюся - шось не те. Віднімаю 1191812-947514=244298!!! Двісті сорок чотири тисяч померло згідно цифір стєпанова! А він триндить про 21 тисячу. Це що - більше двохсот тисяч лежать на даний час в лікарні з ковідом? Тоді коли всіх ліжок - 130 тисяч, а інфекційних - 56 тисяч.
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25.01.2021 08:20 Ответить
 
 