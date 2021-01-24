Повторные местные выборы проходят сегодня в 13 областях: изберут мэра Конотопа

В воскресенье, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

По информации ЦИК, в этот день в 13 областях избирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также состоятся выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

В соответствии со ст. 14 Закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе не состоявшимися или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.

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Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений COVID-19. В настоящее время на эту должность претендуют семь кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.