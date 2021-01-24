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Роскомнадзор хочет оштрафовать "Радио Свобода" на сотни тысяч долларов, Байдена просят вмешаться

Роскомнадзор хочет оштрафовать

В январе 2021 года Роскомнадзор составил первые протоколы на "Радио Свобода" за то, что издание не маркирует свои публикации надписью о том, что их создал "иностранный агент-СМИ". Речь идет об уголовной ответственности и огромных штрафах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США, которые обратились к президенту Джо Байдену с просьбой отреагировать на "растущую угрозу из России против "Радио Свобода".

"Учитывая масштаб угрозы, которую эти новые штрафы представляют для работы RFE/RL в России, мы просим администрацию Байдена пояснить российскому правительству, что эти ограничения против RFE/RL, его филиалов и персонала
неприемлемо и, в частности, что привлечение сотрудников RFE/RL к уголовной ответственности приведет к серьезным последствиям", - говорится в тексте письма.

Законодатели в частности рекомендуют администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских чиновников, а также требовать больше взаимных ответных действий: например, в отношении российских государственных СМИ Russia Today и "Спутник", которые работают на территории США.

Читайте также: Госдума РФ единогласно поддержала признание зарубежных СМИ иноагентами

В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые серьезно затрудняют работу иностранных изданий в России. Несмотря на это, "Радио Свобода" выполняет требования российского Минюста: предоставляет отчет о финансовой деятельности и редакция разместила на сайте напоминание о статусе "иностранного агента", хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорно.

Байден Джо (2785) СМИ (3833) Роскомнадзор (50)


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Топ комментарии
+23
Почему-бы зесворе монобольшинства во главе с Сцыклей не маркировать 100% пророссийские каналы Ньюсван, Наш, Зик, 112, Интер как "пропагандистские каналы иностранного агента-агрессора"? Вопрос риторический.
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24.01.2021 10:02
+19
Лапти двигаются в сторону своего брата (Северная Корея), семимильными шагами.
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24.01.2021 10:00
+17
А с чего ты взял, что демократические методы должны распространятся на тех, кто является ее противником или/и нарушает основные базовые принципы?
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24.01.2021 10:04
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Гестапо должно быть уничтожено снова...
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24.01.2021 09:57 Ответить
У кого они просят помощи ? байден вместе с демократами сами применяют цензуру в лучших традициях тоталитарных государств, удаляют аккаунты неугодных, блокируют оппозиционные приложения типа parler.
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24.01.2021 09:58 Ответить
А с чего ты взял, что демократические методы должны распространятся на тех, кто является ее противником или/и нарушает основные базовые принципы?
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24.01.2021 10:04 Ответить
Павєл просто отвик получать звіздюліну просто за то, что нє зіганул пєрєд портрєтом вождя...
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24.01.2021 10:06 Ответить
А с того что когда всякие блм и антифа захватывали полицейские участки, жгли и грабили чужое имущество, убивали людей то тот же байден вместе с демократами утверждал что это хорошо.
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24.01.2021 10:14 Ответить
Это тебе Соловьев рассказал или Шарий?)
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24.01.2021 10:31 Ответить
Иногда захожу на рашистскую инфо помойку почитать коменты одичалых и поржать. Потребители соловиьного помета считают, что Байден не легитимный президент.
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24.01.2021 12:20 Ответить
Что ты херню несешь, трампопутинский поклонник. Байден должен был допустить переворот? Всё оставить как было и просрать Америку. Те протестующие не с цветочками и шариками в Капитолий пришли, а вооруженые до зубов и собирались захватить конгресс.
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24.01.2021 10:08 Ответить
А что - Байден лично блокировал?
Может там тысячи и миллионы других людей сидели с принципами, которые не дано понять этому Паше? Может это они заблокировали аккаунты и соц.сети, а не императоцентрический Байден в представлении Паши . . да и в твоём представлении тоже.
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24.01.2021 10:12 Ответить
Лично сидит и блокирует.
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24.01.2021 10:10 Ответить
Все шо прокацапсяче треба негайно знищувати! Шо тут неправильно?!
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24.01.2021 10:44 Ответить
Що ти несеш ?
Про яку цензуру йдеться , де Байден щось блокує?
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24.01.2021 11:07 Ответить
Ага это Байден отключает эккаунты. А не можешь сказать на каких серверах теперь парлер? Так я тебя просвещу - на россиянских, там же где раньше были все нацистские.
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24.01.2021 11:43 Ответить
И эмбарго на их нефть и газ, пусть другие страны нарастят добычу.
Конфискация всех денег в иностранных банках всех олигархов, строивших дворец х-лу.
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24.01.2021 09:59 Ответить
А що це за тваринка Роскомнадзор ?
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24.01.2021 09:59 Ответить
Тот же КГБ, только с дополнительными штатными должностями для распила бюджета и кормушка для стукачей.
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24.01.2021 10:12 Ответить
Роскомпозор - контора в кацапстане, которая запрещает все, что не подтверждает, что Земля плоская и на Луну никто не летал.
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24.01.2021 10:31 Ответить
Роскомпозор маленький и глуп (дальше вы сами знаете)
90 лет в США действует закон о иностранных агентах. Последней США по нему Бузину пресовали.
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24.01.2021 10:58 Ответить
Лапти двигаются в сторону своего брата (Северная Корея), семимильными шагами.
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24.01.2021 10:00 Ответить
Туда им и дорога, пусть лучше вымрут, чем будут на соседей войной нападать
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24.01.2021 10:00 Ответить
Сказал человек из страны где запрещают социальные сети.)
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24.01.2021 10:05 Ответить
Сказал кацапский проксеныш,который не может зайти под своей тряпкой😂🌷
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24.01.2021 10:10 Ответить
Лапти двигаются в сторону своего брата (Северная Корея),

+++++
Лапти двигают в сторону США где этот закон (о ин/агентах) одновременно с "сухим" принимали.
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24.01.2021 11:00 Ответить
Почему-бы зесворе монобольшинства во главе с Сцыклей не маркировать 100% пророссийские каналы Ньюсван, Наш, Зик, 112, Интер как "пропагандистские каналы иностранного агента-агрессора"? Вопрос риторический.
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24.01.2021 10:02 Ответить
Пусть пишут это в 1/4 экрана постоянно
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24.01.2021 10:09 Ответить
Кучше на 9/10 экрана это писать.
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24.01.2021 10:24 Ответить
И звук гасить
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24.01.2021 11:25 Ответить
А ЧЕМ это поможет?
Откроет кому-то глаза? Типа НИКТО ничего об этом не знает?!!!
Нехрен было вообще допускать Метверчину к СМИ
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24.01.2021 10:10 Ответить
этому радио и вещать на оркостан не стоит .. кацапы всё равно никогда не станут людьми ..
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24.01.2021 10:06 Ответить
Нужно люстрационный список вести, чтобы бы все, топившие за маньяка, получили ершиком в нужное место, и не было на лету переобувальщиков
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24.01.2021 10:08 Ответить
В этой ситуации в законодательство и Украины, и других стран следует ввести понятие "российские агенты" и соответственно ы их отношении действовать.
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24.01.2021 10:09 Ответить
Вот так нужно поступать с русскофашистской пропагандой .Их же методами,только по- жёстче,ибо нашей пропагандистских каналов в орде нет.Похвалил орду-должен получить красную звезду изменника.
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24.01.2021 10:13 Ответить
кацапы им не нравятся...
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24.01.2021 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCdsxWm8ylPwvUrSd0TsWliw Катерина Вальцифер https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&lc=UgzveJ6fBkrQbTJ3Yh94AaABAg.9ItEqgLnTb99ItHL4Q_mKs 1 час назад

Кто выходили на митинги и шествия вчера - настоящие герои! В Калининграде и Питере люди прыгали под дождём и моросью, скандируя «аквадискотека!». В Перми вышли в -27, в Якутске - в -50. За рубежом вышли как столицы - Рига, Лондон, Таллинн и др., так и города, где просто есть российские консульства, Нарва, например!
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24.01.2021 10:14 Ответить
В Якутске вышли? При -50°? За Навального? Та не гони.
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24.01.2021 10:45 Ответить
Что, казна совсем обветшала, что решили "наехать" на "Радио Свобода" и срубить малую толику баксов? А может, закидывают "пробный шар", как наша шмаркля в щекотливых ситуациях? Еще и Байдена провоцируют! Может, все-таки не стоит, а, убогие?
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24.01.2021 10:14 Ответить
Не понял.
Это радио только финансируется тупыми пендосами, а штат полностью состоит из агентов ФСБ.
Нынешний директор раньше был корреспондентом газеты Правда.
И ситуация эта уже очень давно - ватник типо Малинкович, Владимир Дмитриевич был редактором, ватник Погребинский - корреспондентом.
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24.01.2021 10:16 Ответить
RT объявлять "иностранным агентом" можно, даже вражеским диверсантом, заставлять отчитываться за каждый доллар. А Радио Свобода нельзя, сразу про демократию вспомнили, вот же хитрожопые.)
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24.01.2021 10:19 Ответить
якщо кацапи та їх медіа ресурси не брешуть, то треба в них потикать паличкою, бо видно вони подохли.
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24.01.2021 10:22 Ответить
чуєш кацап, а покажеш мені на карті світу де ця россия?
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24.01.2021 10:25 Ответить
Злився лаптєрилий?
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24.01.2021 10:27 Ответить
ти із своїм таварісчом майором рукожопі.
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24.01.2021 10:31 Ответить
Долбодаун, твоя недокраїна зветься рф, а не якесь росія.

Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 3592
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24.01.2021 10:35 Ответить
В паспорт свій подивись лаптєморлдий
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24.01.2021 10:42 Ответить
на дібіл
Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 7320
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24.01.2021 10:49 Ответить
лаптєрилий, а де твій русскій регіон, на росії навіть в євреїв він є, а в тебе є?
Фєдєраст ніхєра в тебе немає. все у вас крадене. пнх звідсіля брехун
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24.01.2021 10:54 Ответить
повністю треба показувати бомжара ти фєдєрастічєська

Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 6229
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24.01.2021 11:00 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂
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24.01.2021 11:05 Ответить
Славно повозил козью морду по корыту😂
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24.01.2021 11:15 Ответить
И самое смешное, что ничего вы ему не доказали!
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24.01.2021 11:49 Ответить
Посмотри на паспорт ФРГ , и попустись.
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24.01.2021 11:48 Ответить
Попустісь ти свинокацап, я вів мову за расію
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24.01.2021 11:50 Ответить
А причем паспорт?
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24.01.2021 11:53 Ответить
А причому тут німці?
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24.01.2021 11:54 Ответить
Может тебе показать где Германия- ФРГ.
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24.01.2021 11:26 Ответить
Ага, заодно покажи де ГДР.
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24.01.2021 11:43 Ответить
Методичку смени кремлеботина ты швайностана (https://censor.net/ru/user/482058).
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24.01.2021 10:27 Ответить
В ответ пострадают московитские СМИ за рубежом - неужели в кремле настолько наивны ?
Если они хотят брать информацию из перепечаток чужих сообщений - они это получат.
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24.01.2021 10:25 Ответить
Шо там ваші касманавти, лапки буша Американські доїдають?
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24.01.2021 10:30 Ответить
********, цю туфту своїй баяришні розкажи
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24.01.2021 10:33 Ответить
Забудь, вася! Сруськие касманафты какашками дырки в стенах затирают. А чтобы чем-то какать, американские ракеты им хавчик таскают.
У тебя сильно устаревшая методичка. Срочно напиши куратору, пусть тебе сбросят кусок дерьма посвежее. Твое протухло. Если к обеду не пришлют, пиши сразу папе-пригожину. Куратора вышвырнут, а ты займешь его место. Или как там у вас в тролльчатнике?
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24.01.2021 10:41 Ответить
Так кацапня теперь за еду возит?
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24.01.2021 10:48 Ответить
Обижаете) Еще и за кислород
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24.01.2021 11:09 Ответить
Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 2595
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24.01.2021 11:16 Ответить
Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 3514
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24.01.2021 11:17 Ответить
*****,опять спам не открывается.
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24.01.2021 10:32 Ответить
Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 9925
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24.01.2021 10:36 Ответить
Из российских СМИ:
МИД России предупредил посольство США из-за освещения акций 23 января.

https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ Министерство иностранных дел России предупредило посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела России со всеми вытекающими из этого последствиями.

--------------------------
Самый раз Байдену ввести санкции против России за вмешательство россии в выборы США в 2016 году и в 2020.
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24.01.2021 10:40 Ответить
Кацапы всё время пытаются меняться членами с цивилизованным миром при том,что давно импотенты.
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24.01.2021 10:47 Ответить
..меряться..
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24.01.2021 10:49 Ответить
та яка різниця..?(.
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24.01.2021 11:23 Ответить
Байден ввиди вайска.
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24.01.2021 10:56 Ответить
Макшания стремится к изоляции. Диктаторские режимы не могут быть открытыми. Личго я за изоляцию. Пусть макаки отгребут от своих фашистов по полной. Доносы- приговор тройки- концлагеря-расстрелы. И побольше садистов для допросов.
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24.01.2021 11:30 Ответить
Дай Бог им успехов в штрафовании!
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24.01.2021 11:38 Ответить
Западу надо не воспитывать россиян, а отрубить их на фиг от интернета, пусть гниют в своём скрепном болоте. Сами заорут как мы без пиндосского интернета, где соцсети, ютуб, онлайн игры и тп.
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24.01.2021 13:21 Ответить
Роскомнагляд хоче оштрафувати "Радіо Свобода" на сотні тисяч доларів, Байдена просять втрутитися - Цензор.НЕТ 3997
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24.01.2021 13:30 Ответить
 
 