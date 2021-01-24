Роскомнадзор хочет оштрафовать "Радио Свобода" на сотни тысяч долларов, Байдена просят вмешаться

В январе 2021 года Роскомнадзор составил первые протоколы на "Радио Свобода" за то, что издание не маркирует свои публикации надписью о том, что их создал "иностранный агент-СМИ". Речь идет об уголовной ответственности и огромных штрафах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США, которые обратились к президенту Джо Байдену с просьбой отреагировать на "растущую угрозу из России против "Радио Свобода".

"Учитывая масштаб угрозы, которую эти новые штрафы представляют для работы RFE/RL в России, мы просим администрацию Байдена пояснить российскому правительству, что эти ограничения против RFE/RL, его филиалов и персонала

неприемлемо и, в частности, что привлечение сотрудников RFE/RL к уголовной ответственности приведет к серьезным последствиям", - говорится в тексте письма.

Законодатели в частности рекомендуют администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских чиновников, а также требовать больше взаимных ответных действий: например, в отношении российских государственных СМИ Russia Today и "Спутник", которые работают на территории США.

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В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые серьезно затрудняют работу иностранных изданий в России. Несмотря на это, "Радио Свобода" выполняет требования российского Минюста: предоставляет отчет о финансовой деятельности и редакция разместила на сайте напоминание о статусе "иностранного агента", хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорно.