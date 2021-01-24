Роскомнадзор хочет оштрафовать "Радио Свобода" на сотни тысяч долларов, Байдена просят вмешаться
В январе 2021 года Роскомнадзор составил первые протоколы на "Радио Свобода" за то, что издание не маркирует свои публикации надписью о том, что их создал "иностранный агент-СМИ". Речь идет об уголовной ответственности и огромных штрафах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США, которые обратились к президенту Джо Байдену с просьбой отреагировать на "растущую угрозу из России против "Радио Свобода".
"Учитывая масштаб угрозы, которую эти новые штрафы представляют для работы RFE/RL в России, мы просим администрацию Байдена пояснить российскому правительству, что эти ограничения против RFE/RL, его филиалов и персонала
неприемлемо и, в частности, что привлечение сотрудников RFE/RL к уголовной ответственности приведет к серьезным последствиям", - говорится в тексте письма.
Законодатели в частности рекомендуют администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских чиновников, а также требовать больше взаимных ответных действий: например, в отношении российских государственных СМИ Russia Today и "Спутник", которые работают на территории США.
В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые серьезно затрудняют работу иностранных изданий в России. Несмотря на это, "Радио Свобода" выполняет требования российского Минюста: предоставляет отчет о финансовой деятельности и редакция разместила на сайте напоминание о статусе "иностранного агента", хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может там тысячи и миллионы других людей сидели с принципами, которые не дано понять этому Паше? Может это они заблокировали аккаунты и соц.сети, а не императоцентрический Байден в представлении Паши . . да и в твоём представлении тоже.
Про яку цензуру йдеться , де Байден щось блокує?
Конфискация всех денег в иностранных банках всех олигархов, строивших дворец х-лу.
90 лет в США действует закон о иностранных агентах. Последней США по нему Бузину пресовали.
+++++
Лапти двигают в сторону США где этот закон (о ин/агентах) одновременно с "сухим" принимали.
Откроет кому-то глаза? Типа НИКТО ничего об этом не знает?!!!
Нехрен было вообще допускать Метверчину к СМИ
Кто выходили на митинги и шествия вчера - настоящие герои! В Калининграде и Питере люди прыгали под дождём и моросью, скандируя «аквадискотека!». В Перми вышли в -27, в Якутске - в -50. За рубежом вышли как столицы - Рига, Лондон, Таллинн и др., так и города, где просто есть российские консульства, Нарва, например!
Это радио только финансируется тупыми пендосами, а штат полностью состоит из агентов ФСБ.
Нынешний директор раньше был корреспондентом газеты Правда.
И ситуация эта уже очень давно - ватник типо Малинкович, Владимир Дмитриевич был редактором, ватник Погребинский - корреспондентом.
Фєдєраст ніхєра в тебе немає. все у вас крадене. пнх звідсіля брехун
Если они хотят брать информацию из перепечаток чужих сообщений - они это получат.
У тебя сильно устаревшая методичка. Срочно напиши куратору, пусть тебе сбросят кусок дерьма посвежее. Твое протухло. Если к обеду не пришлют, пиши сразу папе-пригожину. Куратора вышвырнут, а ты займешь его место. Или как там у вас в тролльчатнике?
МИД России предупредил посольство США из-за освещения акций 23 января.
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ Министерство иностранных дел России предупредило посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела России со всеми вытекающими из этого последствиями.
--------------------------
Самый раз Байдену ввести санкции против России за вмешательство россии в выборы США в 2016 году и в 2020.