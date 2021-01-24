Проект "Без цензуры": Коллаборантов надо наказывать. Как власть пытается защищать убийц из ОРДЛО. ВИДЕО
Желанная Россией амнистия преступников на Донбассе в законопроекте о коллаборационистах?! Как власти пытаются уберечь убийц от ответственности в проекте закона о коллаборационистах - тяжелая, но очень важная тема сегодня в фокусе "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
На днях почти незамеченным прошло важнейшее событие. Глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников представил очень важный документ - проект закона о переходном периоде после освобождения оккупированных территорий.
Среди прочего, Алексей Резников предложил нам отказаться от слова "коллаборационист" по отношению к коллаборационистам! Как так? Потому что это слово, мол, имеет негативную окраску. Хорошо, спрашиваем мы, а какую окраску имеет все то, что творили оккупанты и их пособники на Донбассе и в Крыму?
К сожалению, история не имеет опыта мегалиберальних и мирных решений конфликтов, а подобные заявления идут в унисон со стремлением Владимира Зеленского найти и увидеть "мир в глазах" Путина.
Что же следует считать коллаборационизмом, то есть сотрудничеством с врагом? Что должно быть в соответстующем законе, несмотря на то, что аналогов войны на Донбассе в истории еще не было?
И почему такой нужный законопроект о коллаборационистах рискует стать ширмой, которая позволит владельцам лишней тысячи долларов "порешать" все вопросы?
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Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".
Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".
По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".
Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.
В частности, издание https://donpress.com/news/21-01-2021-bloger-v-ordlo-razvorachivaetsya-novaya-delezhka-ugolnoy-produkcii Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.
Самый ЯРКИЙ персонаж Штепу так и не смогли осудить, а теперь жизни других учат.
То чого тепер дивуватися...
Освободите, и тогда будем решать!
Написав, прочитав. Чомусь руки затремтіли. Чи це тільки зі мною таке?
Що з ними робити, мабуть розтин покаже, по людські вони не розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=E1CLHxreJsQ&list=LLMn0ZG45imFRwHICK3nsBUw&index=25 тільки зброєю
Соромно за таких "журналістів" , адже вони , будучи фаховими філологами лінуються в словник подивитись ...
Чи є симпатії до сепаратистів?
А для Ганни -ровер для курви!!!
А як назвати особу, яка підтримує окупанта ?
Ніби після повернення вони не припинять це робити і шкодити Україні.
Ще вони всі права хочуть ? На яких підставах ?
Люта українізація з Антіном Мухарським / Ірина Фаріон / випуск 3
https://youtube.com/watch?v=hc7VZk-UuNE&feature=share
https://youtu.be/t2uJpdMGq6Y