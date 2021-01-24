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Новости Агрессия России против Украины Война
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Проект "Без цензуры": Коллаборантов надо наказывать. Как власть пытается защищать убийц из ОРДЛО. ВИДЕО

Желанная Россией амнистия преступников на Донбассе в законопроекте о коллаборационистах?! Как власти пытаются уберечь убийц от ответственности в проекте закона о коллаборационистах - тяжелая, но очень важная тема сегодня в фокусе "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

На днях почти незамеченным прошло важнейшее событие. Глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников представил очень важный документ - проект закона о переходном периоде после освобождения оккупированных территорий.

Среди прочего, Алексей Резников предложил нам отказаться от слова "коллаборационист" по отношению к коллаборационистам! Как так? Потому что это слово, мол, имеет негативную окраску. Хорошо, спрашиваем мы, а какую окраску имеет все то, что творили оккупанты и их пособники на Донбассе и в Крыму?

Смотрите также: Проект "Без цензуры": Кризис у Медведчука и ОПЗЖ. Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. ВИДЕО

К сожалению, история не имеет опыта мегалиберальних и мирных решений конфликтов, а подобные заявления идут в унисон со стремлением Владимира Зеленского найти и увидеть "мир в глазах" Путина.

Что же следует считать коллаборационизмом, то есть сотрудничеством с врагом? Что должно быть в соответстующем законе, несмотря на то, что аналогов войны на Донбассе в истории еще не было?

И почему такой нужный законопроект о коллаборационистах рискует стать ширмой, которая позволит владельцам лишней тысячи долларов "порешать" все вопросы?

Смотрите также: "Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины. ВИДЕО

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Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. Здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

россия (95413) Донбасс (26955) коллаборационизм (870) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+42
ганька герман, ***** циничная, двоих сыновей похоронила и пофик, делает пластические операции, пересчитывает мешки с золотом- жизнь удалась
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24.01.2021 10:32
+27
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4063
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24.01.2021 10:44
+24
убийц из лугандонии, уже давным-давно надо было по одному утилизировать.. причём делать это не особо стесняясь..
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24.01.2021 10:38
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ганька герман, ***** циничная, двоих сыновей похоронила и пофик, делает пластические операции, пересчитывает мешки с золотом- жизнь удалась
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24.01.2021 10:32 Ответить
Карма у нее такая.
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24.01.2021 10:37 Ответить
А в монастыре ей разрешат пользоваться дилдо?
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24.01.2021 10:51 Ответить
Разрешат)
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24.01.2021 12:39 Ответить
В манастирь всякие усики ходят.
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24.01.2021 10:56 Ответить
*****, крашенная, херман---когда ты уже закроешь свой поганый, вонючий рот !!!!!!
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24.01.2021 12:20 Ответить
Всіх з блоку ЗАЖОПУ, ганьок , лєнок, Мертвечуків, онаністів ків, хто взяв зброю проти держави України .... СУДИТИ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ ПО ЗАКОНАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. ВОНИ ВОРОГИ А ВОРОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ. ЗМІ ЯКІ ВЕДУТЬ ПРОПАГАНДУ ПРОТИ УКРАЇНИ, ВІЙСЬК ЗСУ, ПАТРІОТІВ , ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ ПОБАВИТИ ЛІЦЕНЗІЇ І ЗАКРИТИ.
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24.01.2021 12:18 Ответить
ПОДСТИЛКА ЗЭКА ЯНЫКА МРАЗЬ И ТВАРЬ СЕПОРНАЯ!!!
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24.01.2021 13:43 Ответить
сосна зэка енакиевского
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24.01.2021 16:35 Ответить
Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку
Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".
Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".
По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".
Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.
В частности, издание https://donpress.com/news/21-01-2021-bloger-v-ordlo-razvorachivaetsya-novaya-delezhka-ugolnoy-produkcii Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.
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24.01.2021 10:34 Ответить
Вороги віддають майно України своїм агентам. А ВОРОГІВ УКРАЇНИ треба ЗНЕШКОДИТИ. Але хто це зробить!?
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24.01.2021 12:20 Ответить
убийц из лугандонии, уже давным-давно надо было по одному утилизировать.. причём делать это не особо стесняясь..
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24.01.2021 10:38 Ответить
Очередное БЛА-БЛА-БЛА
Самый ЯРКИЙ персонаж Штепу так и не смогли осудить, а теперь жизни других учат.
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24.01.2021 10:42 Ответить
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5021
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24.01.2021 10:42 Ответить
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4063
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24.01.2021 10:44 Ответить
Люди обрали сепарків з кварталу під гаслом какая разніцо, проігнорували мову, армію, релігію..
То чого тепер дивуватися...
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24.01.2021 10:55 Ответить
ТАК ЦЕ ЛЮДИ? ЦЕ АБО МАЛОРОСИ АБО БИДЛО ПУТЛЯЧЕ! ЛЮДИ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЕС ТА ЗА ПЕТРА. А БИДЛЯТИНА ЦИБАЕ З БОКУ НА БIК МОВ ЖАБА ПУТIНСЬКА!!!
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24.01.2021 13:51 Ответить
Якщо колаборантів не карати і давати їм можливість жити на тих же територіях, то ця епопея не скінчиться ніколи. ЇХ ТРЕБА КАРАТИ І НАЙЖОРСТКІШЕ!!! БО ЦЕ ЗРАДА!!! ЩО може бути страшніше, ніж зрада своєх держави і свого народу?!!
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24.01.2021 10:58 Ответить
Что толку делить шкуру неубитого зайца?
Освободите, и тогда будем решать!
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24.01.2021 10:58 Ответить
вот ты как раз решать не будешь...
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24.01.2021 11:38 Ответить
Сепаратистів потрібно через суд позбавляти українського громадянства. І тоді дійсно колаборантів не буде, а будуть НЕгромадяни України, як це зробили Прибалти після демонтажу срср.
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24.01.2021 11:38 Ответить
Как можно бороться с колаборационизмом если вся жидовская кодла вокруг преЗедента и им же возглавляемая главные колаборационисты (если не прямые предатели страны).
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24.01.2021 11:42 Ответить
Росіяни які вбивці і окупанти, це не росіяни зовсім, а "тая сторона"!!!
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24.01.2021 11:55 Ответить
Все так ,, ніякої жалості й милосердя до колаборантів бути не повинно ,, хоч Буткевича й не надто шаную , але тут з ним згоден на всі 100% . . Вони б нас не пожаліли , якби ситуація розвивалась навпаки .
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24.01.2021 11:59 Ответить
Знову закидання "камінця" та перевірка реакції суспільства. Думаю не варто цього робити Олексію Резнікову. Не знає і ніколи не відчував Олексій Резніков, що таке поховати загиблого на війні або замученого та померлого від тортур побратима, посестру, друга, батька, матір, дружину, чоловіка, брата, сестру, просто хорошу людину яку добре знав, або з якою зустрівся всього один раз в житті, але ж запам'ятав ту зустріч на все життя. Не варто випробувати терпіння людей. За таке насильство над свідомістю руки самі тягнуться просто відірвати голову.
Написав, прочитав. Чомусь руки затремтіли. Чи це тільки зі мною таке?
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24.01.2021 12:04 Ответить
коллаборантов не наказывать надо... их надо уничтожать... посмотрите канал ЗИК - какая-то недососка говорит - украинцы Западной Украины должны привыкать к нам и нашим традициям, имея в виду лугандонию и даунбасию... хочется спросить у вырока Украины, синьора-голодомора (к сожалению, не синьора-геноцида) - за что получают бабло в СБУ ссынаристы быкановы и прочая шелупонь, если в центре Киева выступает мерзота, мнение которой транслируют на всю Украину... весь "хероической" путь этой мерзоты должен заканчиваться сразу же при выходе из студии (и недоделанных тупых корреспондентов туда же)...
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24.01.2021 12:17 Ответить
Вороги віддають майно України своїм агентам. А ВОРОГІВ УКРАЇНИ треба ЗНЕШКОДИТИ. Але хто це зробить!?
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24.01.2021 12:23 Ответить
Резнік і Ко планують амністію бойовикам .. може спочатку уразуміють , чи можна торкатись того гівна , воно ж за 7 років гебільскої отрути мозком поїхало ... спочатку нехай ця влада покаже що вона на щось здатна в Україні .... починаючи з северодонецкого та харківського зльоту сепаратистів у 2004 - 2005 та Харківських угод у 2014 влада не зробила висновків , антіукраїнське льється майже з усіх ефірів ... якщо " приєднати дипломатичним " шляхом , а не військовим , то українців очикує доля індєйців Нового Світу ... чи ви бажаєте потрапити на Той Світ ? я - ні !!!!!
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24.01.2021 12:36 Ответить
Рєзніков як і більщість Зе влади це шістки Кремля я такі ж КАЛОБОРАНТИ як і сепаратисти які вбивали і катували добровольців і вояків ЗСУ
Що з ними робити, мабуть розтин покаже, по людські вони не розуміють.
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24.01.2021 13:00 Ответить
Всі ці розмови -то пусте. Окрім воєнного шляху, повернення Донбасу неможливе, - Григорій Перепелиця. І я з ним цілково згоден. там і при Україні не дуже багато було українських симпатиків - а тепер на сьомому році війни і окупації - тим паче. подивіться рінтервью - воно того варте.

https://www.youtube.com/watch?v=E1CLHxreJsQ&list=LLMn0ZG45imFRwHICK3nsBUw&index=25 тільки зброєю
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24.01.2021 15:31 Ответить
Геополітичні симпатії пана Рєзнікава лежать дещо в іншій площині. Він виконує завдання але це йому не болить, це не його. Він манкурт.
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24.01.2021 13:03 Ответить
zgoden z Bogdanom Butkevi4em na 100 % !!!
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24.01.2021 13:18 Ответить
Рєзнікаву ж таваріщ Путєн пріказалі-с
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24.01.2021 13:31 Ответить
Колаборантів та зрадників України тре наказувати. https://youtu.be/XbnutL64_MU XbnutL64_MU
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24.01.2021 14:01 Ответить
бо багато людей , і редакція "цензора" досі не зрозуміли різницю між колаборантами і колабораціоністами , між колаборацією і колабораціонізмом .
Соромно за таких "журналістів" , адже вони , будучи фаховими філологами лінуються в словник подивитись ...
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24.01.2021 14:08 Ответить
Знаючи те що коїться в Донбасі і Луганськуа це велика різниця?
Чи є симпатії до сепаратистів?
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24.01.2021 15:42 Ответить
В усі часи, на всіх війнах колаборантів вішали. Це вже така звичка. Можна сказати - традиція. А традиції, що пройшли випробування віками, порушувати неможна.
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24.01.2021 15:43 Ответить
Готов прислать чертежи качественной виселицы
А для Ганни -ровер для курви!!!
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24.01.2021 16:38 Ответить
Ще не час.Поки що нікому карати.Нарід ще не готовий.Для цього треба відірватися від телевізорів,вилізти з кухонь,барів,кабаків,соц.мереж,з Цензора врешті решт...і покарати тих,хто повинен карати клятих колаборантів,корупціонерів і іншу нечисть.Коротше кажучи,здійснити народну реформу.Іншого шляху не бачу. Це моя окрема думка.
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24.01.2021 18:16 Ответить
Пане Богдане, до ваших пропозицій варто ще додати позбавлення громадянства осіб хто не володіє державною мовою на підконтрольній території, без права обіймання посад в держорганах, закладах освіти і тд. Тоді держава повільно, але впевнено буде виходити з цього лайна.
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24.01.2021 18:21 Ответить
Критиковать легче всего. Мне кажется Резников правильно сказал. Если мы хотим вернуть эти территории в практическом плане, то "охота на ведьм\" не допустима, есть хорошая поговорка - "после драки кулаками не машут". Тем более Конвенция по правам человека, которую ратифицировала Украина, после осовбождения Донбасса не даст возможность разделить украинцев на "правильных" и не правильных". Не будем забывать, что у сепаров есть маленькие дети, пожилые родители и семьи.... и если эти территории к нам вернутся - то пособия одиноким матерям, выплаты по утрате кормильца и другие социальные проекты для всех граждан Украины будут абсолютно равными.
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24.01.2021 19:36 Ответить
Уявіть собі, таки є правильні і неправильні українці.
А як назвати особу, яка підтримує окупанта ?
Ніби після повернення вони не припинять це робити і шкодити Україні.
Ще вони всі права хочуть ? На яких підставах ?
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25.01.2021 09:21 Ответить
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3303
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24.01.2021 21:37 Ответить
Это должен увидеть каждый украинец ! Слава Украине! Смерть московитам !

Люта українізація з Антіном Мухарським / Ірина Фаріон / випуск 3

https://youtube.com/watch?v=hc7VZk-UuNE&feature=share
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25.01.2021 01:55 Ответить
Ну,...вот это вот неплохо. Мне нравится слово рой. Теперь отработать практические движения...РОЯ....в строю.
https://youtu.be/t2uJpdMGq6Y
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25.01.2021 07:03 Ответить
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6237
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25.01.2021 11:15 Ответить
 
 