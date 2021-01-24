Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.
По его словам, росту может способствовать выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – отметил он в интервью одному из украинских СМИ.
Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.
"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.
По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.
Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.
"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", – отметил он.
Вместе с тем наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности по созданию качественного инвестклимата, защите права собственности, улучшению судебной системы и др.
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Место в 95 квартале заслужил
Возможно, но Зеленского уже не будет.
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- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;
- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;
- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;
- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
Петро Порошенко заявивляв, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням Зеленського, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutsche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xC_RNabVXA8 Шалений зліт економіки в 2021. Михайло Кухар про прогнози для України