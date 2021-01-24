Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

По его словам, росту может способствовать выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – отметил он в интервью одному из украинских СМИ.

Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

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"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.

По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", – отметил он.

Вместе с тем наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности по созданию качественного инвестклимата, защите права собственности, улучшению судебной системы и др.