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Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко

Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

По его словам, росту может способствовать выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – отметил он в интервью одному из украинских СМИ.

Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

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"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.

По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", – отметил он.

Вместе с тем наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности по созданию качественного инвестклимата, защите права собственности, улучшению судебной системы и др.

Автор: 

экономика (3879) Офис Президента (1796) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+27
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4271
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24.01.2021 11:15
+25
100 500 рабочих мест каждую неделю! ))
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24.01.2021 11:13
+20
Что б вам уже всем член на лбу вырос, ублюдки!
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24.01.2021 11:16
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100 500 рабочих мест каждую неделю! ))
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24.01.2021 11:13 Ответить
Ожидаем мощного прихода у бубочки с сотоварищами !!!
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24.01.2021 11:40 Ответить
Каждому безработному...
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24.01.2021 12:02 Ответить
по пистону
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25.01.2021 08:38 Ответить
Екомічного падіння від беззубої влади шмарклі.
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24.01.2021 11:13 Ответить
Он намекает на то, что зэбилы освободят Украину от своего присутствия в этом году.
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24.01.2021 11:38 Ответить
Скільки себе пам'ятаю стільки чую про обіцяний економічний ріст - а в дійсності бачу тільки ріст кількості вкраденого бабла тими хто цей економічний ріст обіцяє!
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24.01.2021 11:14 Ответить
Кем ожидается! Нашим Додиком???
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24.01.2021 11:14 Ответить
Цену на газ подняли в 3 раза-вот уже подьем "экономики позеленски""

Место в 95 квартале заслужил
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24.01.2021 11:14 Ответить
Приріст хіба що в ваш безмірний карман!
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24.01.2021 11:14 Ответить
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4271
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24.01.2021 11:15 Ответить
Что б вам уже всем член на лбу вырос, ублюдки!
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24.01.2021 11:16 Ответить
кто его из больницы выпустил ?
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24.01.2021 11:16 Ответить
не с нашим зеленым счастьем
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24.01.2021 11:17 Ответить
Мечты зелёных ждунов.
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24.01.2021 11:18 Ответить
Та ні, Устенко не ждун. Він - казкар. Як Микола Номов, який дітям писав по Незнайко і з Квіткового міста, хоча сам чудов знав, що Квіткового міста нема. І Незнайко нема. Але ж діт то вірили!
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24.01.2021 12:12 Ответить
огого сказанул !
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24.01.2021 11:19 Ответить
А сколько кейсов денег ********** в свой офшор отправит???
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24.01.2021 11:24 Ответить
А прошлый министр говорил - "экономика в упадке потому что тёплая зима",что то там у вас наверху изменилось?
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24.01.2021 11:26 Ответить
Торік миші сильно розвелись і зерно з'їли.
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24.01.2021 12:43 Ответить
Инвестиции на уровне 20летней давности,каломойская ******* строит совок и постояноо брешет
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24.01.2021 11:27 Ответить
Що і знову на 40% відсотків. Чи на скільки цього разу обіцяєте?
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24.01.2021 11:30 Ответить
И тут Остапа понесло....
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24.01.2021 11:38 Ответить
Ты лучший из всех советников Голобородьки, ага! Только теперь обещай рост сразу на 140%, бо 40 уже было и нам это оказалось очень дорого по коммуналке. А когда ты начнешь рост на 140, мы сразу выйдем с вилами и пристроим всю бенину шоблу туда, где ей самое место. Вместе с тобой, советник.
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24.01.2021 11:38 Ответить
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4587
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24.01.2021 11:42 Ответить
Развелось ждунов немеряно
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24.01.2021 11:43 Ответить
40% уже не обіцяють, хіба що 3 після падіння на 4,4. До речі, суперсприятливі ціни на руду, метал та зернові не врятували в 2020 від обвалу економіки. А "експерту" треба відпрацьовувати місце сина у фракції "слуг", тож і не такого ще навангує
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24.01.2021 11:43 Ответить
В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время.- украинский,за это времья рос в минус
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24.01.2021 11:44 Ответить
ЗЕбилы, сэр...
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24.01.2021 11:47 Ответить
В офисе президента все перешли на тяжёлый кокс. За два месяца до дефолта и 3 месяца до импичмента вдруг процветание страны.
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24.01.2021 11:45 Ответить
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста, хотя понимаем, что жопа станет еще больше и еще глубже.
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24.01.2021 11:49 Ответить
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7971
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24.01.2021 11:55 Ответить
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме - Первый секретарь КПСС Н. С. Хрущев, 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС
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24.01.2021 11:56 Ответить
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9732
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24.01.2021 12:01 Ответить
Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста для Украины, - советник президента Устенко

Возможно, но Зеленского уже не будет.
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8006
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24.01.2021 12:03 Ответить
И Устенко уже не будет !
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24.01.2021 12:07 Ответить
Советником его не возьмут, пойдёт на завод за станком работать, или на стройку.
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24.01.2021 12:13 Ответить
йух йому а не станок ... поламає ... у гранітний кар'єр з кайлом гніду
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24.01.2021 12:29 Ответить
Ще є вакансії робітників на будівництво доріг.
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24.01.2021 16:08 Ответить
А вот президента на белом коне не верю. Нет украинских лидеров, всех московия уничтожила. Остались только генетические рабы дл грязных работ.
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24.01.2021 12:43 Ответить
если вы про рост благосостояния окружения зеленского и алигархов, то поверю, а так, полши в жопппу
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24.01.2021 12:05 Ответить
Это им Ванга подсказала, но умолччала, что надо еще в 2 раза поднять коммуналку иначе роста НЕ БУДЕТ!
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24.01.2021 12:14 Ответить
- че ж она с*ка не растет нифига?...ужеж и не лезу почти никуда...отдыхаю побольше...даже видосиками не раздражаю...какого ж...ей еще... преЗЕ надо???
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9242

..
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24.01.2021 12:18 Ответить
так и записать в трудовой устенко -идиот.
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24.01.2021 12:23 Ответить
"Економічний ріст" почався вже з перших днів 2021 року.

- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;

- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;

- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;

- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
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24.01.2021 12:27 Ответить
"Deutsche Welle" у репортажі про "Велике крадівництво" викрило брехню «найвеличнішого потерпілого», який хвалиться що «побудував» 4 000 км доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше ніж за 10 років. Що ж насправді "побудував" Бубочка.
Петро Порошенко заявивляв, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням Зеленського, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutsche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
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24.01.2021 12:35 Ответить
извените;свежо придание с трудом сереца
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24.01.2021 12:45 Ответить
КОНЕЧНО! Как и в предыдущие годы, но долларом по 30 грн.!
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24.01.2021 12:50 Ответить
Устенко балобол ще той... за місце синка в списках любу хрінь буде нести, да і економіст нулььовий.
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24.01.2021 12:53 Ответить
Зе-власть убивает экономику Украины: в 2021-м нас ждут огромные проблемы - эксперты. "Подводя итоги работы украинской власти в экономической сфере в 2020 году, сложно выделить хоть какой-нибудь позитив и найти что-то, что можно было бы отнести к успехам. Власть и дальше не собирается решать экономические проблемы - это видно по бюджету на 2021 год: увеличены затраты на Офис президента, ГБР, силовые структуры, снова увеличен бюджет на дороги, но при этом сокращены затраты на медиков. Нет поддержки системы экспорта, нет поддержки экономической активности - все шевелятся и выживают за свой счет в то время, как власть «строит дороги». В итоге, в 2021 году и в дальнейшем мы столкнемся с огромными проблемами: с безработицей, бунтами (тех же ФОПов), обрушением экономики, к которому приведет локдаун, который нам вскоре грозит.(с)
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24.01.2021 13:04 Ответить
Уже на 40% выросло и еще немножко вырастет?....
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24.01.2021 13:06 Ответить
ще один сеанс уриноофтальмотогії для люмпенів зеленського
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24.01.2021 13:11 Ответить
Економічне зростання України й інвестиції - це локшина під час лохдауну.
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24.01.2021 13:18 Ответить
С приходом зеленского, экономика только падает. Поэтому если отправить этого дурачка на нары, только тогда экономика будет расти
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24.01.2021 13:28 Ответить
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24.01.2021 13:33 Ответить
х.з. может быть. Економіст Михайло Кухар про макроекономічний прогноз на 2021 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=xC_RNabVXA8 Шалений зліт економіки в 2021. Михайло Кухар про прогнози для України
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24.01.2021 13:40 Ответить
Лучше бы этот советник Устенко посоветовал бы проотвечавшемуся падлючему ЗЕлёносопельному БлаЗЕню позаботиться о своей главной черте - той, которая разделяет его субтильную дупку на полужопия, да обратил бы внимание на вопросы маркетинга модерново-продвинутых противопендельных гаджетов, дупо-демпферных систем, амортизирующих лубков на утлую дупку; разъяснил бы последние тенденции в сфере послепендельной дупореабилитации, порекомендовал бы маститых специалистов-дупореабилитологов. Ведь пущенный на самотёк вопрос грядущего грандиозного пенделя может не обойтись глубокой вмятиной на тщедушной дупке БлаЗЕня, а привести к динамической дезинтеграции щуплой дупки, как целостного анатомического объекта, с последующим фрагментированием на отдельные ЗЕле-полужопия.
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24.01.2021 13:52 Ответить
Украина .может рассчитывать на глобальный заход инвестиций. / Правящий Украиной воровской кодлан Коломойского терпилам-украинцам туфту впаривает. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике.
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24.01.2021 14:12 Ответить
Порошенко передав вам ідіотам з повною казною і економічне зростання країни. Людям з низькою пенсією---гарантована субсидія. ЗСУ--- в пошані . Величезна підтримка західних партнерів і зростання інвестицій. Без України нічого не вирішувалось в світі. Ішла планомірна і послідовна боротьба з корупцією і хабарництвом. А що зараз ---все навпаки і одна брехня і піар.
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24.01.2021 14:15 Ответить
Какой на хрен экономический рост, когда воруют быстрее чем зарабатывают.
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24.01.2021 15:40 Ответить
Дурні думкою багатіють!
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24.01.2021 15:50 Ответить
Із самокатчиком покурили
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24.01.2021 15:59 Ответить
Цей прогноз як перефразовані слова з пісні "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - с "французским насморком" хожу".
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24.01.2021 16:13 Ответить
Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання для України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 3389
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24.01.2021 17:19 Ответить
......... ожыдаем а лучше погадайте на кофейной гуще
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24.01.2021 17:40 Ответить
ЖДУНИ
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24.01.2021 17:41 Ответить
 
 