Водитель на Харьковщине переехал лежащую на дороге женщину: спасти ее не удалось
В Харьковской области водитель на Volkswagen Passat переехал местную жительницу, которая лежала на неосвещенной проезжей части.
Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники полиции предварительно выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и переехал местную жительницу, которая лежала на проезжей части. Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полиции. Женщина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.
Следователем внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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2. Погано стало (10%)
3. Хтось ще раніше збив і поїхав собі (20%)
В ППД нет такого понятия, как "лежатель". Пешеход не имеет права лежать на проезжей части дороги.
https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#122 12.2 В темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел возможность остановить транспортное средство в пределах видимости дороги.https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12. 2https://vodiy.ua/ru/pdr/12/#123 12.3 В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для уменьшения скорости вплоть до полной остановки транспортного средства либо безопасного для других участников движения объезда препятствия.
Особенно если дорога плохо освещена.
Знаю випадок, коли в зимовий час, під час заметілі, п"яний ішов по дорозі, упав, заснув і замерз. А труп переїхав "Москвич"... Сам врятував такого ж, велосипедиста, на трасі Київ-Чернігів, у районі Моровська - теж спав посеред дороги... Там теж було-б, "без варіантів" - ми їхали на автобусі ЛАЗ, я помітив, крізь заметіль тіло, з велосипедом, на дорозі, і попередив водія...
https://youtu.be/PFdBIxDxN8Q
https://reyestr.court.gov.ua/Review/57313769
https://reyestr.court.gov.ua/Review/67974529
https://reyestr.court.gov.ua/Review/12916666
1. пешеход упал в зоне видимости водителя, тогда небыло технической возможности для безопастной остановки транспортного средства.
2. после падения пешеход нарушил 12.2, потому что медленно отползал
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если решение суда правильное, то каждый водитель обязан останавливаться перед каждым пешеходом на обочине или дороге, пока тот не не уйдет с обочины в сторону, откуда приехал водитель.