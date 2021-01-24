Водитель на Харьковщине переехал лежащую на дороге женщину: спасти ее не удалось

В Харьковской области водитель на Volkswagen Passat переехал местную жительницу, которая лежала на неосвещенной проезжей части.

Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции предварительно выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и переехал местную жительницу, которая лежала на проезжей части. Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полиции. Женщина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.

Следователем внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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