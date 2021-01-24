Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ФОТО

Попытку ввоза в Украину большого количества брендовых вещей пресекли в пункте пропуска "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Информацию о возможном правонарушителе предоставили сотрудники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования.

"Скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит. Брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - изъяты в установленном порядке.

На нарушителя составлен материалы о нарушении таможенных правил.

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