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Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ФОТО

Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту

Попытку ввоза в Украину большого количества брендовых вещей пресекли в пункте пропуска "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Информацию о возможном правонарушителе предоставили сотрудники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования.

"Скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит. Брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - изъяты в установленном порядке.

На нарушителя составлен материалы о нарушении таможенных правил.

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Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 01
Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 02
Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 03
Контрабандная партия брендовой одежды выявлена в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 04

Автор: 

Борисполь (767) Госпогранслужба (6390) контрабанда (2409)


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Топ комментарии
+5
Какой ужас!
А подрыв энергонезависимости страны никем нигде не выявлен? А агент Козырь в ОПе никем не выявлен? А засирание информпространства Украины мертвечуковскими и бениными аналами? Умышленную сдачу территорий оккупанту тоже никто не видит? От холєра...
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24.01.2021 12:14
+4
Пипец достижение! Человек выживает , крутится! А тут на тебе побороли!!!
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24.01.2021 12:12
+4
Нахер нам эти шмотки,разоблачайте схемы ахметки и бени по уклонению по уплате налогов при помощи прокладок,дайте мелкому бизнесу нормально работать,а потребителю не переплачивать за одежду в магазинах.
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24.01.2021 12:23
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Турецкое барахло.
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24.01.2021 12:12 Ответить
Пипец достижение! Человек выживает , крутится! А тут на тебе побороли!!!
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24.01.2021 12:12 Ответить
А может он вобще для личного пользования вез-подарки друзьм, родственникам.
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24.01.2021 13:00 Ответить
Хай своєчасно платить даху і все буде Ок, так майже усі працюють в Україні, решта офіційно на розмитнення, і нех@й видумувати якісь виживання і власні потреби друзів і бл@дєй...
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24.01.2021 14:09 Ответить
Какой ужас!
А подрыв энергонезависимости страны никем нигде не выявлен? А агент Козырь в ОПе никем не выявлен? А засирание информпространства Украины мертвечуковскими и бениными аналами? Умышленную сдачу территорий оккупанту тоже никто не видит? От холєра...
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24.01.2021 12:14 Ответить
Следующим этапом зэбилы посылки с Али начнут объявлять контрабандой...
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24.01.2021 12:20 Ответить
"Попытку ввоза в Украину большого количества брендовых вещей пресекли..." - Звучит как что-то серьезное. Пресекатели хреновы.
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24.01.2021 12:20 Ответить
Нахер нам эти шмотки,разоблачайте схемы ахметки и бени по уклонению по уплате налогов при помощи прокладок,дайте мелкому бизнесу нормально работать,а потребителю не переплачивать за одежду в магазинах.
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24.01.2021 12:23 Ответить
в этой конченной стране скоро останутся одни набу-сбу-таможня и прочая нечисть обычным граждан все труднее выживать а эта погань фмскально-мусорская из всех щелей ползет как плесень
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24.01.2021 12:24 Ответить
Странная контрабанда....возить контейнерами можно,а 200 кг это уже криминал..это типа Квартал 95 может сутками показывать по ящику своих шутов на шару и без налогов..нехилый бизнес...
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24.01.2021 12:34 Ответить
присвойте всем причастным,к этой блестящей спецоперации,внеочередные звания-бригадных генералов!
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24.01.2021 12:35 Ответить
1 минута рекламы по ящику стоит 10 штук зелени
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24.01.2021 12:36 Ответить
Да палево он вез, сделанное подвалах вьетнамо-китайскими старательницами.
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24.01.2021 12:37 Ответить
Видать, "крыша" на таможне неожиданно заболела, когда азер уже летел
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24.01.2021 12:46 Ответить
брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" - из Турции и упакованы в мешки, вы пересекли контробанду подделок а не брендовой одежды.
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24.01.2021 12:49 Ответить
Кому-то не заплатили.
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24.01.2021 12:51 Ответить
Ось це більше схоже на правду а не якісь виживання і власні потреби...
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24.01.2021 14:12 Ответить
І оте СБУ тут як тут. Яким чином цей візом повязаний з національною безпекою України. СБУ бачить пару брендових шмоток, а крота в оточені зеленого ідіота чомусь не бачить. Депутати агов! Де закон про СБУ , яка чмирить ділків і треться тільки там де можна щось урвати в кишені начальників? Повний зашквар.
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24.01.2021 12:52 Ответить
Джипсы фирмы "Lewis" стоят 2 доллара,а подделка 800 гривен
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24.01.2021 12:53 Ответить
 
 