МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России"

МИД РФ вызывает руководство посольства США в Москве на "серьезный разговор" из-за публикации заявления официального представителя Госдепа США Нэда Прайса с призывом освободить всех россиян, задержанных на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ

"Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России", - подчеркивается в сообщении.

В МИД РФ подчеркивают, что расценивают такой шаг как "пренебрежение дипломатическими нормами и правилами", а сами протестные акции в поддержку Навального называют "насильственными действиями".

Кроме этого российская сторона рекомендует властям США "заняться собственными проблемами".

"Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ.

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Как сообщалось, вчера в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

Пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

"Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в документе.