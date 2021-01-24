МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России"
МИД РФ вызывает руководство посольства США в Москве на "серьезный разговор" из-за публикации заявления официального представителя Госдепа США Нэда Прайса с призывом освободить всех россиян, задержанных на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ
"Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России", - подчеркивается в сообщении.
В МИД РФ подчеркивают, что расценивают такой шаг как "пренебрежение дипломатическими нормами и правилами", а сами протестные акции в поддержку Навального называют "насильственными действиями".
Кроме этого российская сторона рекомендует властям США "заняться собственными проблемами".
"Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ.
Как сообщалось, вчера в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.
Пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.
"Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в документе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и мишустина вешать не собирались (в отличие от пенса)
ишь,озаботились...
ага, ага. ожидаем больше санкций - разных и полезных для эрэфии
" Бьют - значит любят ! " , вот и весь разговор.
Обожаю кацапский МИД!
https://twitter.com/Sem7ser Ivan Semyonov
Когда Захарова сядет на скамью подсудимых, хочу, чтобы вместо соблюдения ее прав ей показывали этот твит.
В РФ был филиал НАСА. Граждане США платили за «Союз», встречали и провожали астронавтов из США, ЕС, Японии
У них были коттеджи в Звёздном Городке, построенные по американским стандартам (газоны, тротуары без луж, летом не отключают горячую воду)
Им не продлили российскую визу
І головне більше паскудна до своїх громадян!
Не отнять у обновленца неба!
Не отнять новый дворец у скотины
И нефтедолларов вовек не отнять!
День и ночь, день и ночь
эФэСБ повторяет упрямо:
Руки прочь, руки прочь
Руки прочь от кормильца Вована!