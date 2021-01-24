Завтра главы МИД стран ЕС обсудят меры реагирования на задержания и применение силы к протестующим в РФ, - Боррель
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель осудил "непропорциональное применение силы" в отношении протестующих на акциях протеста в России в поддержку Алексея Навального, и анонсировал в понедельник, 25 января, заседание министров иностранных дел стран ЕС относительно мер по реагированию на происходящее в РФ в субботу.
"С тревогой наблюдаю за развитием событий в России. Я жалею о массовых задержаниях, непропорциональное применение силы, отключение интернета и телефонной связи", - заявил Боррель в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил "применение насилия против мирных демонстрантов и журналистов".
"Великобритания осуждает применение российскими властями насилия против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем правительство РФ соблюдать свои международные обязательства по правам человека в России и освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций", - сообщил он.
Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.
Как сообщалось, вчера в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.
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Даже если бы кацапы демонстрантов из пулеметов начали расстреливать!
Нет никакого опозиционера к путину - навального! Нет никакого разоблачающего фильма - все показанное уже давно было известно из кацапских сми. Весь этот шум в раше завеса для "демократической" передачи власти в глазах евролохов. Кстати, вчера как только мусора узнали что задержали жену анального, так сразу ее отпустили. Совпадение?! Так что думайте!
Щоби виникли на тій території нормальні національні країни і згадували ту імперію лише як гітлерівську...