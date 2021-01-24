РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости
3 142 35

Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди

Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации от COVID-19, в связи с чем начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Причиной скандала является информация, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых.

"Чтобы сохранить имидж вооруженных сил, генерал Вильярроя подал министру обороны заявление об отставке", - говорится в заявлении Вооруженных сил Испании.

По словам 63-летнего генерала, он "никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19

Его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.

За день до отставки Вилларроя Министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, вакцинировался вне очереди.

Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

Также сообщалось, что Службы безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) Испания (860) контрабанда (2409) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Ценность репутации зависит от общества.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:10
+6
це не Україна..
показать весь комментарий
24.01.2021 13:35
+6
Просто в нормальном, цивилизованном обществе есть такое понятие - "репутация", а нашим чиновникам это понятие вообще "неведомо". 😞
показать весь комментарий
24.01.2021 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це не Україна..
показать весь комментарий
24.01.2021 13:35 Ответить
Какие дикие люди. Из-за всякой фигни сами уходят в отставку 😂😂😂
показать весь комментарий
24.01.2021 13:37 Ответить
В Украине пошел бы на главнокомандующего ВС.
показать весь комментарий
24.01.2021 15:37 Ответить
чем то похожий случай был со шкарлетом ))
показать весь комментарий
24.01.2021 13:45 Ответить
- Изя, говорят вы машину в лотерею выиграли? ох и везунчик вы таки какой!
- та да! только не машину, а квартиру. и не в лотерею, а в покер. и не выиграл, а проиграл.
показать весь комментарий
24.01.2021 13:56 Ответить
В Україні триває слідство...триває...триває...
показать весь комментарий
24.01.2021 13:46 Ответить
После удара Трампа республиканская партия США еще не скоро отойдет...
показать весь комментарий
24.01.2021 13:48 Ответить
Потом будет жалеть,что сделал себе укол зонтиком,тем более уже идет к закату.
показать весь комментарий
24.01.2021 13:54 Ответить
Наші чиновники не знають що так можно
показать весь комментарий
24.01.2021 13:55 Ответить
Чем отличался Твиттер Трампа от доктора Геббельса?Ничем... оба фашисты популисты
показать весь комментарий
24.01.2021 13:55 Ответить
Просто в нормальном, цивилизованном обществе есть такое понятие - "репутация", а нашим чиновникам это понятие вообще "неведомо". 😞
показать весь комментарий
24.01.2021 13:56 Ответить
Ценность репутации зависит от общества.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:10 Ответить
А наш головнокомандувач здав ворогу позиції - і похєр...
показать весь комментарий
24.01.2021 13:59 Ответить
Голландского чиновника средней руки журналисты поймали на том,что он отвез сына в школу на служебной машине...Ушел сам в тот же день...
показать весь комментарий
24.01.2021 14:00 Ответить
Зеленский возит же своё в школу на гос.авто, да еще и с охраной
показать весь комментарий
24.01.2021 14:45 Ответить
Министр, не помню какой европейской страны, попил кофе и расплатился гос. деньгами.
Вечером ушел в отставку.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:16 Ответить
Вот как можно расплатиться гос деньгами за кофе, им что там карты, наличку дают с госденьгами?
показать весь комментарий
24.01.2021 14:24 Ответить
З тими скандалами що в Україні у відставку мають піти майже усі.... то хто ж піде... для України це , нажаль, поки що фантастика щоб "зашкварений" йшов у відставку.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:20 Ответить
А тех кто вакцинировал чего не отправили в отставку))) они же видели что он без очереди
показать весь комментарий
24.01.2021 14:21 Ответить
Таких не берут в космонавты
В Зе-билы таких не берут!!
показать весь комментарий
24.01.2021 14:21 Ответить
"Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди" - у нас ни одна сволочь в отставку не ушла по той же причине.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:22 Ответить
Именно потому, что у нас исключительно сволочи, а там - люди. Люди с честью, достоинством, совестью.
показать весь комментарий
24.01.2021 14:43 Ответить
Эти розовые европейские ослы опять какое-то чудо демократии сотворили?)
показать весь комментарий
24.01.2021 14:36 Ответить
А у нас тупицького прямим текстом гонять, а воно падло лізе як п'яний кацап
показать весь комментарий
24.01.2021 14:40 Ответить
Це хто всі - зелені козлоколаборанти з Піночетом в їх дупі? Я нікого не виганяю якщо немає рішення суду.
показать весь комментарий
24.01.2021 16:38 Ответить
Так понятное дело, он же не СЛУГА НАРОДА и не ОПЗЖ
показать весь комментарий
24.01.2021 14:43 Ответить
А в нас Вова 06.01.2021
Начальник Генштабу ЗС Іспанії пішов у відставку через скандал з вакцинацією позачергово - Цензор.НЕТ 3146

сьогодні 24.01.2021 - пройшло 17 днів... результат - 0...
Вова знову збрехав.
показать весь комментарий
24.01.2021 15:11 Ответить
Новости, подобные этой, вызывают локальные экологические катастрофы - в зданиях ОП, КабМина, ВР властьпридежащие настолько впадают в ржачку до всрачки, что из окон на улицу гавнище льётся.
показать весь комментарий
24.01.2021 15:20 Ответить
підготуй сраку....вони вже відхворіли і вакцинації не підлягають, АПАСНО павторна.
показать весь комментарий
24.01.2021 20:58 Ответить
Якщо твоя срака не завбільшки, як у Батьківщини-Матері, і з неї не сиплеться пісок, то підготую.
показать весь комментарий
24.01.2021 21:53 Ответить
Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди

Та да надо же создать рекламу для успешной продажи вакцины!
Буратино- пойдем в страну Дураков во всемирном масштабе!...
показать весь комментарий
24.01.2021 18:28 Ответить
В нас ЗЕ півтора року бреше і хрен його вижинеш.
показать весь комментарий
24.01.2021 21:08 Ответить
 
 