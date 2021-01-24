Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации от COVID-19, в связи с чем начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Причиной скандала является информация, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых.

"Чтобы сохранить имидж вооруженных сил, генерал Вильярроя подал министру обороны заявление об отставке", - говорится в заявлении Вооруженных сил Испании.

По словам 63-летнего генерала, он "никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями".

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Его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.

За день до отставки Вилларроя Министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, вакцинировался вне очереди.

Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

Также сообщалось, что Службы безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.