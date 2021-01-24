Начальник Генштаба ВС Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией вне очереди
В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации от COVID-19, в связи с чем начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку.
Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Причиной скандала является информация, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых.
"Чтобы сохранить имидж вооруженных сил, генерал Вильярроя подал министру обороны заявление об отставке", - говорится в заявлении Вооруженных сил Испании.
По словам 63-летнего генерала, он "никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями".
Его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.
За день до отставки Вилларроя Министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, вакцинировался вне очереди.
Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
Также сообщалось, что Службы безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.
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- та да! только не машину, а квартиру. и не в лотерею, а в покер. и не выиграл, а проиграл.
Для общества где играющая писюном по роялю обезьяна подходит на роль президента, слово репутация - пустой звук.
Вечером ушел в отставку.
В Зе-билы таких не берут!!
сьогодні 24.01.2021 - пройшло 17 днів... результат - 0...
Вова знову збрехав.
Та да надо же создать рекламу для успешной продажи вакцины!
Буратино- пойдем в страну Дураков во всемирном масштабе!...