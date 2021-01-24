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Полиция на Луганщине разоблачила аферистов, выдуривавших у стариков деньги по схеме "Ваш родственник в беде"

Полиция на Луганщине разоблачила аферистов, выдуривавших у стариков деньги по схеме

В Луганской области полиция установила двух аферистов, выманивающих деньги у пожилых людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

В полицию г. Старобельска 21 и 22 января обратились местные жительницы пожилого возраста с сообщениями о том, что стали жертвами мошенников, которые под предлогом сообщения им о том, что их родственники попали в ДТП и немедленно нужны деньги на их лечение, отдали мошенникам все свои деньги, которые хранили на "черный" день.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий следователи вместе с оперативниками, проанализировав методы мошенников и их приметы, которые предоставили пострадавшие, используя комплекс специальных возможностей полиции установили личности преступников и их местонахождение.

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Ими оказались 28 и 30-летние жители г. Лисичанск, которые приехав в г. Старобельск на автомобиле марки Daewoo Nexia, пользуясь возрастом, доверчивостью и эмоциональным состоянием бабушек, мошенническим путем выманили у них последние деньги.

Сейчас в рамках уголовного производства проводится досудебное следствие. У подозреваемых изъят автомобиль и деньги (более 20 000 гривен), которые они не успели потратить. Следователями вынесено ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

афера (249) мошенничество (1220) Нацполиция (16436) Луганская область (6494)


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,,тварюк на розмінування звільнених територій,,
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24.01.2021 13:43 Ответить
Глупые и доверчивые старички. Когда вам звонят такие суки, задайте простой вопрос: Как меня зовут? на этом развод заканчивается сразу.
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24.01.2021 16:18 Ответить
 
 