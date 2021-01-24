Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального приняло участие небольшое количество людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", такую точку зрения он выразил в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин".

Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина.

Песков также отметил, что с уважением относится ко всем политическим взглядам, но "категорически против участия в незаконных акциях".

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На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.