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Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше

Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального приняло участие небольшое количество людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", такую точку зрения он выразил в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин".

Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина.

Песков также отметил, что с уважением относится ко всем политическим взглядам, но "категорически против участия в незаконных акциях".

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На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

акция (2423) Песков Дмитрий (1858) россия (95413) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+19
а на ********* есть голосование?!
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24.01.2021 14:07
+17
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 1146
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24.01.2021 14:08
+16
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 727
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24.01.2021 14:04
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А на Росії що взагалі є люди?!?!
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24.01.2021 14:02 Ответить
а на ********* есть голосование?!
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24.01.2021 14:07 Ответить
за неделю до побега Вите Даунецкий имел 89% поддержки так вещали ТВ ПРыгоаналов..а чего сбежал то при такой любофи??!!
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24.01.2021 14:32 Ответить
у нас есть голосование,и ши с того? Если мудрый нарид в количестве 73% голосует за клоуна
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24.01.2021 14:35 Ответить
Олег, у нас то выбора не было. Я,например,когда увидел финалистов -не голосовал вообще....а зря.
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24.01.2021 17:29 Ответить
Напомним, что работа писюкова, говорить все на оборот
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24.01.2021 14:04 Ответить
В этот раз оно (песков) правду сказало. Вчера смотрел стрим чат рулетки по паРаше. Мрак и дно. Подавляющее большинство кцапов или вообще не слышало о протестах, либо осуждают протестующих.
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24.01.2021 14:41 Ответить
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 727
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24.01.2021 14:04 Ответить
Вон чего они с ершиками бегают)
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24.01.2021 14:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3243693/pojilaya_jenschina_kotoruyu_sotrudnik_omona_udaril_nogoyi_v_jivot_nahoditsya_v_reanimatsii_v_sanktpeterburge

ВИДЕО

https://censor.net/ru/video_news/3243641/protesty_v_rossii_v_sanktpeterburge_sotrudnik_omona_udaril_nogoyi_v_jivot_pojiluyu_jenschinu_video
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24.01.2021 14:05 Ответить
І після цих кадрів ніхто не вийде на протести? Жах !! Це не люди і навіть не тварини!!!
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24.01.2021 14:21 Ответить
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 9913
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24.01.2021 14:39 Ответить
Якось "пофігу", так само як і з Тіхановською... Люди, що голосують не "ЗА" когось, а "ПРОТИ" когось, завжди у програші... А у випадках з Тіхановською, Навальним (та і з Зеленським, теж), саме ця ситуація...
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24.01.2021 14:06 Ответить
а что, чтобы шли голосовать за Путина тоже так лупасят? или скоро будут лупасить
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24.01.2021 14:06 Ответить
Перевожу - если Письков сказал, что на акциях протестов было 5 человек, то это означает 5 миллионов человек ! Писькову в школе по математике всегда ставили 0, с тех пор он эту цифру недолюбливает ! )
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24.01.2021 14:10 Ответить
На расее любая Писька заканчивается на ,,ов,, !
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24.01.2021 14:06 Ответить
Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше - Цензор.НЕТ 1146
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24.01.2021 14:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mRJ--7xkf9g
Наш Дурдом голосует за путина - YouTube
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25.01.2021 08:33 Ответить
По итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти была дисквалифицирована первая сборная России. Команда лишилась бронзовых медалей. Всё дело в том, что Александр Большунов на финише жёстко сбил с ног своего конкурента из Финляндии Йони Мяки.
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24.01.2021 14:09 Ответить
Опух Песков к концу января-то.
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24.01.2021 14:11 Ответить
Первая стадия, - "отрицание"
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24.01.2021 14:11 Ответить
а якби побачив?
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24.01.2021 14:12 Ответить
людей может и мало было,но у секты Соловьёва знатно подгорело,до 12 ночи вчера верещали на ютубе что нужно всех растрелять и посадить)) ну а для Украины вчерашний день был просто празник,кацапы получили ******** и за это на них еще наложат санкции,красотища))
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24.01.2021 14:12 Ответить
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24.01.2021 14:48 Ответить
Отказ Украины от получения российских кредитов стал огромной ошибкой, считает глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.
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24.01.2021 14:14 Ответить
Зачем цетировать этого недобитого дебила ?
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24.01.2021 14:18 Ответить
Потому что такие дебилы сейчас чувствуют себя как дома.
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24.01.2021 14:20 Ответить
Они и раньше были тут как дома .Но вдруг! с некоторых пор оказалось что такие живут среди нас совсем недавно , примерно с 2019 года .А вот раньше ! При Петре ! такого не было вовсе .Все было шито крыто и мы шли широко шагая в НАТО и ЕС .И при этом у нас была торговля с рф , дипломатические отношения , даже мать его безВиз с нею был ....Как такое могло быть вообще , да во время войны ?
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24.01.2021 16:48 Ответить
А хіба цей ПЕС на жорсткому ошийнику має право рикнути щось не на догоду господарю?
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24.01.2021 14:14 Ответить
первый страх прошел...думали будет хуже,шо бункер обложат
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24.01.2021 14:15 Ответить
В Украине захотели срочно отключиться от российской энергетической системы и присоединиться к европейской.

Украина по-прежнему зависит от РФ в вопросах энергетики - эту проблему нужно решить путём присоединения к европейской системе.
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24.01.2021 14:16 Ответить
Кто то думал, что этот вантуз скажет что то другое? ПФФФ....
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24.01.2021 14:24 Ответить
Он их пытался разглядеть со своей яхты...
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24.01.2021 14:24 Ответить
Тоже не видел, ну вышли какие то клоуны.
Чего хотят не знают, куда идут не знают.
стадо пригнаное сверху...
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24.01.2021 14:25 Ответить
Сидя на бутылке, разве что нибудь увидишь, чмо лаптеногое
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24.01.2021 14:53 Ответить
Зеленского тоже многие ругают. Однако забывают, что за него проголосовало большинство.
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24.01.2021 14:29 Ответить
"большинство" из бюллетеней, а не большинство граждан
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24.01.2021 14:31 Ответить
они проголосовали за Голобородько а президентом стал какой то Зеленский
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24.01.2021 14:47 Ответить
Надо признать, петух галантерейный прав, на улицу вышли 0,3% смелых людей, все остальные еще не люди, а трусливые москали, то есть недочеловеки, рабы.
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24.01.2021 14:29 Ответить
да,да,да... а у нас тупые хохло-малоросы зебилоиды,которые выбрали зебила президентом страны который уже второй год подряд издевается над памятью героев небесной сотни,погибшыми в войне воинами,заигрывает с кацапами,превратил страну в самую бедную в Европе,а наши "свободолюбивые не-рабы" стоят раком все проглатывают и хлопают в ладошы,никто ни на какие митинги не выходит ибо получается все всех устраивает,хуже кацапов одним словом
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24.01.2021 14:56 Ответить
когда увидишь больше-говорить уже не сможешь...
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24.01.2021 14:30 Ответить
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 1454
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24.01.2021 14:30 Ответить
11.04.2016. Депардье - Россия это большой вонючий сарай.
На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. Также он продал свои российские квартиры. В настоящий момент актер большее время проводит в Бельгии, а также ухаживает за своими виноградниками на юге Франции.
Жерар Депардье получил российский паспорт по личному распоряжению президента России Владимира Путина с формулировкой "за особый вклад в развитие кинематографа".
После этого актёру подарили две квартиры: в Саранске и Грозном. Стоимость последней оценили в 15 миллионов рублей.
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24.01.2021 15:13 Ответить
Танок закоханих голубців ))
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24.01.2021 18:55 Ответить
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 5160
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24.01.2021 21:53 Ответить
Іх там не било як у криму)))
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24.01.2021 14:36 Ответить
Дааа, он прав. Кхе,кхе...когда брали Смольный....это тоже была незаконная акция. Но мы до сих пор принимаем во внимание их мнения.
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24.01.2021 14:59 Ответить
Зимний они брали...а в остальном все верно... а в смольном они потом брали благородных баб для утех...
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24.01.2021 15:39 Ответить
Уважаю Пескова.
Войдет в историю как золотой ёршик в музее коррупции ***** в Геленджике)
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24.01.2021 15:00 Ответить
это происки врагов и подлого запада рука -
рассказывает народу сцарь всея геленджика,
но, скоро сделают йоршик из усов писькова -

всё чаще мыслит геленджикский сцарь вова
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24.01.2021 15:13 Ответить
Интересно вот... пескова повесят или подлое животное успеет куда-то съе-ся?
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24.01.2021 15:14 Ответить
оно невъездное - удобрит мокшинские болота, на радость квакушкам.
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25.01.2021 08:12 Ответить
А вы ноктюрн сыграть смогли бы… пенисом на рояле? А Зеленский смог!..
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24.01.2021 15:21 Ответить
Окуляри треба носити.
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24.01.2021 15:40 Ответить
Понятное дело
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24.01.2021 15:46 Ответить
пескарь еще тот клоун
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24.01.2021 17:03 Ответить
Но для порядка надо гасить всех. Вдруг и большинству захочется древней росийской забавы - стенка на стенку.
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24.01.2021 17:15 Ответить
писькову надо молотком по глазах дать, а финально прямо кувалдой в лоб.. так будет лучше для всех!
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24.01.2021 17:23 Ответить
Писькив: А в вооще у вас акции могут быть законные ,это допускается ты обезьяна Кремлядьская,
конь педальный...!!!
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24.01.2021 19:20 Ответить
Пескоструй пёрнул в лужу.
Пескострую хватит и одного, который не промахнётся.
Брат Ахметова пошёл по назначению - сдохнет и ёршик, сдохнет и *******.
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24.01.2021 20:04 Ответить
У луки больше!!!
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24.01.2021 20:34 Ответить
Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше - Цензор.НЕТ 3436
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24.01.2021 23:38 Ответить
Бу-га-га-га... Да за хутина просто никого нет, иначе были бы антимайдановцы, щемили бы протестантов, ан нет... тАК ШО ТУАЛЕТНЫЙ йоршик , займи свое место согласно расписанию( у параши) и не вякай оттель... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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25.01.2021 08:11 Ответить
 
 