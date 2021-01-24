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Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль

Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль

На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ. 

"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль.

Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.

"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Автор: 

Тарифы на воду (748) Тарифы на отопление (721) Тарифы на газ (351) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+16
а 1 января что было б...ь?
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24.01.2021 14:17
+15
а как же "интересное решение, позволящее снизить комуналку в 2 раза" - уже не работает? пиарчик от шмаркли закончился - кмуналку подняли и " до весны поднимать не будем.. наверное, но это не точно" )))
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24.01.2021 14:18
+11
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4436
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24.01.2021 14:17
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Правила форума Совет форумчан
а 1 января что было б...ь?
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24.01.2021 14:17 Ответить
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463
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24.01.2021 14:19 Ответить
Это был наочный результат голосования в 2019 году.
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24.01.2021 14:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/174190 а 1 января что было б...ь?
Хотели воздержаться от дополнительного выпуска ОВГЗ.
также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3243695
Не получилось. Хотя на лярд дольше, на лярд меньше для моей страны УЖЕ нет никакой разницы (крылатые слова Президента)
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24.01.2021 15:16 Ответить
а що таке "ассоциация городов" ? хтось чув раніше про таке?
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24.01.2021 18:11 Ответить
Ну вот после этого повышения повышаться не будут)))
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24.01.2021 18:38 Ответить
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4436
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24.01.2021 14:17 Ответить
а как же "интересное решение, позволящее снизить комуналку в 2 раза" - уже не работает? пиарчик от шмаркли закончился - кмуналку подняли и " до весны поднимать не будем.. наверное, но это не точно" )))
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24.01.2021 14:18 Ответить
Так вже. В мене за грудень, гігокалорія - плюс 100 грн.
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24.01.2021 14:19 Ответить
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9707
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24.01.2021 14:20 Ответить
Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4761
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24.01.2021 14:22 Ответить
від Києва 15 км. За тепло прийшов рахунок 3500 за 67 квадратів. Все разом - за 5000. Зарплатня 10000
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24.01.2021 14:23 Ответить
ЯПлакалЪ
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24.01.2021 14:24 Ответить
Да вы Крез!
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24.01.2021 15:04 Ответить
Так голосував за бубачку, тримай покрашення
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24.01.2021 15:10 Ответить
Кличко преседатель , Кличку верю
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24.01.2021 14:23 Ответить
это типа, хорошая новость? сначала разрешить поднять, потом, ""А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?"" и показать борьбу с монополистами, нихрена не меняя. ГЕННИАЛЬНО, СЕКТОР ПРИЗ!!!
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24.01.2021 14:24 Ответить
за Январь газ по 10 , доставка 2,4 грн
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24.01.2021 14:25 Ответить
На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов на тепло и горячую воду.
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24.01.2021 14:27 Ответить
один Удар в ухо заменит широкую дискуссию
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24.01.2021 14:28 Ответить
Та да, твой любимый Кличко больше ничего и не умеет. Как у Высоцкого: "И кроме мордобития никаких чудес"
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24.01.2021 14:37 Ответить
У Виталика высшее образование
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24.01.2021 14:38 Ответить
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию госуправления при Президенте Украины . Получил степень магистра по специальности «Управление общественным развитием».
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24.01.2021 14:39 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B Переяслав-Хмельницкий педагогический институт
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24.01.2021 14:40 Ответить
Это в вашего любимца Зе, скверное среднее образование, а у Кличко высшее.
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24.01.2021 15:05 Ответить
В 90х он свое высшее образования получал, на улице ...
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24.01.2021 15:09 Ответить
Головне, що ти робиш, а не те, що ти вмієш. Так зрозуміло?
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24.01.2021 15:08 Ответить
Ничего, в следующем отопительном сезоне отыграются.
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24.01.2021 14:29 Ответить
не дотянут до следующего
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24.01.2021 14:30 Ответить
Нет уж. Лучше пусть дотягивают. Свалить всё на условного Ветренко - что может быть лучше?
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24.01.2021 15:19 Ответить
та ні.Вже в цьому сезоні на селі відіграються-----за транспортування вже в 2 раза більше,чим в тому році. Та й за газ також.
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25.01.2021 09:06 Ответить
Ассоциа́ция городо́в Украи́ны - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02LT7tGShsMEltvD7V5I30HmfrPmA:1611490983865&q=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&sa=X&ved=2ahUKEwjWhZvdx7TuAhXj_CoKHfYUDRgQ6BMoADAOegQIERAC Президент : https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02LT7tGShsMEltvD7V5I30HmfrPmA:1611490983865&q=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCrIyrNYxCp9YdKFHRebLmy4sPvCjgs7FS7MAjEutl_YdWEfAAclz1wrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWhZvdx7TuAhXj_CoKHfYUDRgQmxMoATAOegQIERAD Виталий Кличко
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24.01.2021 14:29 Ответить
виникає питання ,а цей Шмигаль надовго ? чи як самокат скоро поїде ?
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24.01.2021 14:31 Ответить
Виталик дави гадов , пока тепленькие !
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24.01.2021 14:31 Ответить
Сливки сняты и до конца сезона 2 месяца.
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24.01.2021 14:39 Ответить
Не смішіть. Двокімнатна квартира, в старому будинку, Оболонь, 3200 грн.
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24.01.2021 15:03 Ответить
Нічого собі. У мене за грудень місяць за опалення прийшла платіжка 1000грн (лічильник на будинок і регулювання прдачі тепла), а гаряча вода- газова колонка. Вигідніше, аніж бойлер та централізоване постачання.
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24.01.2021 15:26 Ответить
Хай шмигаль прокомментирует, почему хвиртажи на его распоряжения болт забили
Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3789
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24.01.2021 15:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/132765 В январе Шмыга позволил постричь терпил по полной, а вот за февраль и март уже низзя. Они заботятся за НОРОТ Украины.
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24.01.2021 15:27 Ответить
Ніхто тарифи не підвищив - а в платіжках суми збільшились.
Ага...
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24.01.2021 15:23 Ответить
Давай десять одинат насать мы терпилы усё вытрымаем..нажимай
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24.01.2021 15:24 Ответить
А что так можно было ? Побазарить с мерами пяти крупных городов и в результате не повышать коммуналку ВСЕЙ Украине ?

Ахметовский пос1пака Шмыга хвах1вець управленец оказывается.
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24.01.2021 15:25 Ответить
По Аристотелю восстания народа в олигархии неизбежны. потому что олигархи грабят народ и весь народ нищий, такая суть олигархической системы - олигархи богатеют за счет народа, который нищает. Потому восстание народа неизбежно! Когда оно произойдет, то народ должен быть готов уничтожить олигархов и забрать у них все гос предприятия потом и все ресурсы Украины - это все принадлежит народу, а не олигархам. Олигархи - это Кремлевские смотрящие за Украиной и которые ей не дают развиться и они ее тупо грабят, как колонисты. Олигархам должен быть положен конец - их несколько человек, а захватили они все в стране - все гос предприятия, все ресурсы, всю власть, все суды, ген прокурор их, СБУ на них работает - Баканов, МВД - Аваков, и так далее. Всю экономику на себя сделали работать. Этому колониальному рабскому отношению к народу Украины должен быть положен конец! Украинцы не рабы, а в крови воля казацкая. ******* головы с плеч снести олигархам!
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24.01.2021 15:29 Ответить
Так шоб бобик видосю грамотную у уши нам мрссЦал
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24.01.2021 15:29 Ответить
Черговий вкид медійного маніппулювання. Підвищили тарифи на електроенерію і газ, при цьому для віслюків заявили, що на тепло і гарячу вону не підвищать. А чим гріють бойлери воду, чи ба не струмом з напругою? І за електроенергію треба платити олігарху Ахметову вже за новими тарифам, и які розширять до 3.5 за КВт/год . Враховуючи наш прогрес в злиднях, куцих заплатах і безперспективність отримання нового житла, то в радянських квартирах , а в них живуть кілька сімей відразу з одним лічильником, норма понад 300 КВт всім забезпена! Висновок грошовитий хабад і його креатури доки не видушить тут автохтонів він не зупиниться ні перед чим.
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24.01.2021 15:48 Ответить
Осмілююся запитати, а ціни на споживчі товари, інфляція, курси валют і т.п. рости не будуть? Хоча, кого я запитую і на яку відповідь очікую.
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24.01.2021 15:49 Ответить
А грошей на популізм вистачить? Чи у ***** позичите?
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24.01.2021 15:53 Ответить
Предлагаю Зе-нарику выпустить НОВЫЙ ролик про "снижение тарифов в 2 раза, в следующем сезоне".
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24.01.2021 16:02 Ответить
По принципу:
Троллить, так троллить по ПОЛНОЙ!
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24.01.2021 16:04 Ответить
а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль.(которая сама по себе не образовалась,а "разницу в тарифах" образовал "нафтогаз" для того,что бы покрыть собственные многолярдные борги за счет украинского народа
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24.01.2021 16:16 Ответить
"во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. "
Ну нет подходящих матерных слов,не придумали еще для этих ТВАРЕЙ, для того что бы высказаться.....Когда же в наконец уйдете вас УЙДУТ. До конца вашей каденции Украину полностью добьете!
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24.01.2021 16:17 Ответить
А что в следующем отопительном сезоне, пенсии и зарплаты повысятся? ВВП на 40%?
Скорее всего опять, автобус с "заложниками" "террористы захватят"! Студия "95" ...
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24.01.2021 17:23 Ответить
А электричество?
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24.01.2021 18:34 Ответить
Про світло забувся? Не влада, а мародери!!! Який ринок, яке МВФ? Читай КОНСТИТУЦІЮ, діловар народний!
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24.01.2021 20:44 Ответить
Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Триває підготовка Меморандуму з Асоціацією міст, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5047
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25.01.2021 00:03 Ответить
повышаться не будут? - зрада.
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25.01.2021 06:02 Ответить
как этот ******* уже надоел - подняли уже тарифы и никто уменьшать не собирается. Х"й ложили мистечковые на кабинет министров
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25.01.2021 09:01 Ответить
короче очередной пархатый разводняк от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его хозяев бени и ахмета, газ и доставка подорожали, электричество то-же, а как не подорожает тепло и вода если у людей колонки и бойлеры, а если на прямую, то местные котельные будут съезжать на выше сказанное, а главное это для ЗЕбилов беня-главный аферист паразитирующий на Украинской земле его пархатая кодла и реальные, адекватные цены за все к чему касается эта Гнида понятия не совместимые.....
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25.01.2021 09:23 Ответить
Уже платежки пришли))
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25.01.2021 09:53 Ответить
 
 