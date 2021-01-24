Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль

На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль.

Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.

"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

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