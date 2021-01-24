Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль
На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов на тепло и горячую воду.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль.
Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.
"Это позволит защитить население в период коронакризиса от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", - добавил премьер.
Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.
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Хотели воздержаться от дополнительного выпуска ОВГЗ.
также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - отмечает Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3243695
Не получилось. Хотя на лярд дольше, на лярд меньше для моей страны УЖЕ нет никакой разницы (крылатые слова Президента)
Ага...
Ахметовский пос1пака Шмыга хвах1вець управленец оказывается.
Троллить, так троллить по ПОЛНОЙ!
Ну нет подходящих матерных слов,не придумали еще для этих ТВАРЕЙ, для того что бы высказаться.....Когда же в наконец
уйдетевас УЙДУТ. До конца вашей каденции Украину полностью добьете!
Скорее всего опять, автобус с "заложниками" "террористы захватят"! Студия "95" ...