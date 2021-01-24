Порошенко почтил память жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности

В шестую годовщину теракта в Мариуполе пятый президент Украины почтил память невинных жертв российской агрессии.

Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Именно в этот день, 24 января 2015 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады.

Это - очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности, говорится в сообщении.

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Напомним, террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погиб 31 человек, из них 2 детей, 117 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".