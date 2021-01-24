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Порошенко почтил память жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности

Порошенко почтил память жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности

В шестую годовщину теракта в Мариуполе пятый президент Украины почтил память невинных жертв российской агрессии.

Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Именно в этот день, 24 января 2015 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады.

Это - очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности, говорится в сообщении.

Смотрите также: Шесть лет назад террористы РФ обстреляли из "Градов" Мариуполь: 31 человек погиб, 117 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Напомним, террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погиб 31 человек, из них 2 детей, 117 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".

Мариуполь (5708) обстрел (26982) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+34
Сьогодні свій день народження святкує Герой України, генерал-лейтенант Збройних Сил, депутат "Європейської Солідарності" - Михайло Забродський. Мої вітання!

Порошенко вшанував жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності - Цензор.НЕТ 8519
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24.01.2021 14:55
+27
А где же Бубочка, еще с каматоза не вывели?)))
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24.01.2021 14:37
+26
Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4413
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24.01.2021 14:25
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Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4413
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24.01.2021 14:25 Ответить
Це неправильно, не па-руцкі. Па-руцкі, це коли корона (хвуражка) більша, аніж пика.
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24.01.2021 14:45 Ответить
Порошенко почтил жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности - Цензор.НЕТ 4659
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24.01.2021 14:25 Ответить
А я не заметил - были протесты после єтого в московии.
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24.01.2021 14:27 Ответить
Нет, зачем же, это же не в них стреляли.
В с инстаграмме не написали соседи тогда ничего, и в фейсбуке промолчали.
Такова была их гражданская соседская демократическая позиция.
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24.01.2021 14:32 Ответить
для них Мариуполь - бутерброд, и "уронить"
можно🤔
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24.01.2021 14:48 Ответить
Про москалів не цікаво, там все зрозуміло!

В політиці теж все зрозуміло! Піар, угпр...

Не зрозуміло, чому піаром та угаром з даної події користується Пе, ЗЕмлядь навіть відосіка не записав(
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24.01.2021 16:30 Ответить
Шел б ты к своим, на русвесну.
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24.01.2021 14:31 Ответить
А где же Бубочка, еще с каматоза не вывели?)))
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24.01.2021 14:37 Ответить
А йому за що? За те, що робить те, що мав би робити Зєлєнскій?
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24.01.2021 14:45 Ответить
думаю наоборот - є за що. "быдло73 устало от войны", ни разу не пожертвовав на армию, не кинув хоть копейку волонтерам, ни разу не зашло в госпиталь хоть посмотреть, молчу как оно пряталось от повесток на курортах, в клубах и ресторанах, как купило за 16-19 год 4 млн автомобилей.
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24.01.2021 15:02 Ответить
вовке шмаркле некогда слушать мариупольцев - оно повторяет "дякую, дуже дякую" на подарки от зебилов и ждет когда из СЩА поздравят.. по крайней мере - 50 млн.грн выделило "советникам" - чтобы те выклянчили у Байдена поздравительную открытку.
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24.01.2021 15:07 Ответить
Да чего уж там , Tempora Mutantur. Порошенко везде успевает: и авиакатастрофу и голодомор(см. заголовки выше перед комментариями) и вот теперь Мариуполь почтил. Уже становится похожим его заявления и появление на людях на дежурное мероприятие.
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24.01.2021 15:16 Ответить
Спринт бувалого до корита, а корито то розбите, для лузера.
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24.01.2021 19:22 Ответить
А самое неприятное, что в Мариуполе до сих пор находятся люди, которые верят, что это сделало не РФ.
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24.01.2021 14:31 Ответить
Им бы в дурку.
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24.01.2021 14:33 Ответить
Їм би в "дирку". Дирляндію. Без права повернення.
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24.01.2021 14:47 Ответить
Гундявый как всегда забыл кто агрессор или знает но сказать боится
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24.01.2021 14:36 Ответить
режим тарговых партнерофф на очереди.
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24.01.2021 14:37 Ответить
По факту украинская армия освободила 2/3 Донбасса...,сегодня Дырляндию оскорбил даже Песков,назвал их ворами,проходимцами МММ...явный намек на Дениску чеПушилина...
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24.01.2021 14:37 Ответить
Окупованих "настамнетами"
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24.01.2021 14:41 Ответить
Дармоеды...покойный Борис Немцов сдал Украине все воинские части РАБссии участвовавшие в войне,места дислокаций,офицерский состав и прочую прочую инфу о быдле Путлера...,вы крысы позорные...
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24.01.2021 14:41 Ответить
Ватники убили ватников !
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24.01.2021 14:42 Ответить
У ***** спроси
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24.01.2021 14:50 Ответить
Грамотно писать научись,"дярьмак".
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24.01.2021 14:56 Ответить
Русня особенно удачно воюет с мирным населением, в этом они лучшие.
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24.01.2021 14:49 Ответить
Захватив Белорусь,Путлер доказал,он братан Лукашеску па любасу...Белорусы массово отказываются от белорусской мовы... переходят на Феньку Путлера
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24.01.2021 14:52 Ответить
Сьогодні свій день народження святкує Герой України, генерал-лейтенант Збройних Сил, депутат "Європейської Солідарності" - Михайло Забродський. Мої вітання!

Порошенко вшанував жертв обстрілу Маріуполя: Злочин путінського режиму не має терміну давності - Цензор.НЕТ 8519
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24.01.2021 14:55 Ответить


Довгих літ Генерале!
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24.01.2021 15:40 Ответить
Цілком очікувано в тему про маріупольську трагедію при згадуванні прізвища Порошенка налізли зебіли-************.На мівіну заробляєте,злидні?
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24.01.2021 14:59 Ответить
ЛохДаун завтра заканчивается,у Зели денчик... бухать будуть что в Межигирье 2010 года на Дечике дважды не судимого 95 квартал отжимался нехило...
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24.01.2021 15:00 Ответить
Любой Наезд на Байдена будет для Зелемойских катастрофой... Ростов не резиновый чуваки...
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24.01.2021 15:04 Ответить
Только не говорите что я вас не предупреждал... Байден добрый дедуган
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24.01.2021 15:05 Ответить
Да, хотелось бы, чтобы для украинской зелени и опэзэжопии Байден не пожалел отменных люлей
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24.01.2021 15:50 Ответить
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
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24.01.2021 15:08 Ответить
Эскадроны кремлевской тупости,при любой проблеме на РАБссии,вспоминайте про Украину и Дамбасс,станет легче
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24.01.2021 15:10 Ответить
Новороссию от Харькова до Одессы вы уже сбудували, отвяньте и займитесь Арменией или братаном Лукашеску...строители дерьма...
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24.01.2021 15:12 Ответить
Чомусь не повідомляється, як саме у шості роковини теракту Петро Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя
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24.01.2021 15:12 Ответить
Лахтинцы Путлера построят ГУЛАГ в белоруском городе Слуцк.Крысы Чекистана,а зачем вам Освенцим на территории незалежной Белоруси?
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24.01.2021 15:19 Ответить
Порох - справжній лідер нації та головнокомандувач
Респект Петру Олексійовичу!
Ганьба зеленій шмарклі
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24.01.2021 15:45 Ответить
Порох - справжній лідер нації та головнокомандувач
Респект Петру Олексійовичу!

Мова, Віра, Армия і Томас!
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24.01.2021 18:35 Ответить
Такі да, лідер нації, ізя сказав.
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24.01.2021 19:25 Ответить
А что там Вялый сегодня делал? Айкосы курил? Читал сценарий 95 квартала?
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24.01.2021 15:49 Ответить
Вялый это Гринпоц? Первый раз такую кликуху слышу.
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24.01.2021 17:02 Ответить
Петрушка... а НЕ ответить адекватно на обстрел это как ? Это зрада ? Разгильдяйство ? Или НЕ злить и не провоцировать торговых партнеров ?
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24.01.2021 16:34 Ответить
Вали нахер , ватник зашёренный !
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25.01.2021 00:02 Ответить
Що, смердючий порохоботе, вже насмоктався льодяників "Рошен" з лайном? Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш порохоботські шаровари на сцяне ганчір'я і діру в них пропердиш.
Ретельніше вилизуй сраку Порохатому Баризі, а то в нього на вгодованій дупі ще не розсомкталася вм'ятина від вихопленого на виборах-2019 грандіозного пенделя.
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25.01.2021 09:28 Ответить
В Новом Году почитателям 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко (порохоботам) на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
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25.01.2021 09:42 Ответить
Так по Марику и Сартане Украина глушила,очевидцев тогда СБУ забирало,по Авдеевке своей лупили тоже.Ну а за жесть 9 мая в Марике ответил кто?Помню Дзинзя с автоматом бегал,людей безоружных тупо валили.
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26.03.2021 05:56 Ответить
 
 