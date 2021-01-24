Порошенко почтил память жертв обстрела Мариуполя: Преступление путинского режима не имеет срока давности
В шестую годовщину теракта в Мариуполе пятый президент Украины почтил память невинных жертв российской агрессии.
Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
Именно в этот день, 24 января 2015 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады.
Это - очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности, говорится в сообщении.
Напомним, террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающему к нему поселку Виноградное Волновахского района. Вследствие этого преступления погиб 31 человек, из них 2 детей, 117 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линию электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".
В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура. В июне 2015 года в Мариуполе установили памятник жертвам обстрела микрорайона "Восточный".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В с инстаграмме не написали соседи тогда ничего, и в фейсбуке промолчали.
Такова была их гражданская соседская демократическая позиция.
можно🤔
В політиці теж все зрозуміло! Піар, угпр...
Не зрозуміло, чому піаром та угаром з даної події користується Пе, ЗЕмлядь навіть відосіка не записав(
Довгих літ Генерале!
Ні, ну кому радісно, той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
Респект Петру Олексійовичу!
Ганьба зеленій шмарклі
Респект Петру Олексійовичу!
Мова, Віра, Армия і Томас!
Ретельніше вилизуй сраку Порохатому Баризі, а то в нього на вгодованій дупі ще не розсомкталася вм'ятина від вихопленого на виборах-2019 грандіозного пенделя.
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.