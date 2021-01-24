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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко

Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко

Русская служба ВВС NEWS внесла украинские города Севастополь и Симферополь в список российских в контексте проведения акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального.

Об этом сообщил в своем Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом

Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко 01
Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко 02

Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.

Автор: 

Крым (26373) оккупация (10130) город Севастополь (1760) Симферополь (657) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+23
BBC колись півляма євро виложили за фейк. Треба повторити
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24.01.2021 14:52
+16
Не твиты нужно писаиь,а обращаться в главный офис в Британии чтоб они разбирались с этими рашочертями.
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24.01.2021 14:53
+13
Твіттер це добре, а де офіційна заява МЗС? Де блазень-міністр Кулеба з відповідною заявою?
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24.01.2021 14:53
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Правила форума Совет форумчан
ставлення до брітіш бродкаст компані .
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24.01.2021 14:53 Ответить
BBC колись півляма євро виложили за фейк. Треба повторити
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24.01.2021 14:52 Ответить
Гарна пропозиція, тільки так з ними і треба.
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24.01.2021 15:04 Ответить
Твіттер це добре, а де офіційна заява МЗС? Де блазень-міністр Кулеба з відповідною заявою?
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24.01.2021 14:53 Ответить
СЬОдня вихідний, шаурму їдять...
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24.01.2021 16:37 Ответить
Не твиты нужно писаиь,а обращаться в главный офис в Британии чтоб они разбирались с этими рашочертями.
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24.01.2021 14:53 Ответить
Ви хочете полаятися з Британією? Ви дурень?
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24.01.2021 15:03 Ответить
мЗЄс це фейк.
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24.01.2021 15:01 Ответить
ВВС вже давно, ще за Пороха, стало фейк-ньюс. Тому я не здивований.
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24.01.2021 15:01 Ответить
Зебанутый ,каким боком Порошенко к этой новости ?
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24.01.2021 17:59 Ответить
Пані десь черепушкою довбонулася?
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24.01.2021 18:10 Ответить
Читайте внимательно- РУССКАЯ служба ВВС. А еще есть Русская служба Deutsche Welle (Германия) Просто эти твари кацапские, расплодились и пролезли во многие зарубежные СМИ и не только
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24.01.2021 15:02 Ответить
на то она и РУССКАЯ служба)
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24.01.2021 15:02 Ответить
"Крым - это украинская дача, захотевшая вдруг стать туалетом бензозаправки" (с)
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24.01.2021 15:03 Ответить
"Все аналогии лживы".(С)
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24.01.2021 15:04 Ответить
сто пудофф
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24.01.2021 15:13 Ответить
Бред российской пропаганды
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24.01.2021 15:18 Ответить
да?расейская пропагандв таки за то,шоб превратить крым в конуру с дыркой в полу?
так я ж об этом и говорю
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24.01.2021 15:26 Ответить
Бред, то что Крым чего-то там захотел. Его аннексировали военной силой, а проведенный оккупантом «референдум» к волеизъявлению крымчан никакого отношения не имеет.
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24.01.2021 15:44 Ответить
так то оно так...вот только ваты в нем в три раза больше,чем кърымлы.
и народные гуляния под лозунгом "хоть камни с неба"куда девать?
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24.01.2021 16:10 Ответить
Гарно сказано!... Скопіював у папку "Анекдоти", файл - "Кримський бардак"...
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24.01.2021 15:27 Ответить
а от ще про Львів

Крановщик

Туалет на залізничному вокзалі у Львові:
- У вас бумага є?
- Бумаги нема, є папір...
Оце так я лоханувсь. Добре шо не розстріляли - люблю Львів.)
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24.01.2021 15:30 Ответить
Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2978
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24.01.2021 15:07 Ответить
Коала-Лампур за Навального? Во дают. А они хоть знают хто это.
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24.01.2021 15:09 Ответить
Мерзавцы
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24.01.2021 15:11 Ответить
а шо пошел на больничный и нет бланкофф полтава ..это вообше не ссср
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24.01.2021 15:15 Ответить
геополитики хреновы охренели чмошники чинушы не могут бумаги напечятать ..иуды твари ворьё
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24.01.2021 15:17 Ответить
Як працює механіка розбрату

https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353300035702816768 2 ч

https://twitter.com/Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev



У нас в усіх був час добре роздивитись, що трапилось в УкрТві.
Настав час лонгрідів.

Сага про УкрТві Частина І

І була інфовійна.
І не було в України інфоармії, та самоорганізувались люди й почали оборонятись.

З перемінним успіхом в різних мережах, і лише УкрТві впевнено тримав оборону. Бо в УкрТві створились правила, як от: не тягни ворога в підписниках, не ретвіть запроданців, не реагуй на емоцію, бо це може бути провокація, та багато інших корисних штук.

І своя піхота була в УкрТві, і развідоси,що ходили в групи противника, і безпека, що розкопувала історії про засланців, і своя важка арта. І все це було створено без участі політиків. І навіть півнячий куток Твіттера створився, де кучкуються вороги, запроданці й білопольтові разом.

І стали твітерські скалкою в п'ятій точці ворогів.
І травили твіттерських, називаючит ботами, бо не могли повірити, що це просто люди. Це як після того, як наша Армія десь добре наваляє мокшанам, ті запускали байки про американський спецназ, що нібито їх покришив...

Добряче потріпали армію Пригожина твітерські - прості сантехніки, викладачі, майстри з установки вікон, офісні працівники, медсестри, ювеліри, ФОПи та інший люд - отак просто, після роботи. Та особливо ненавиділи твіттерських запроданці й білопольтові. Бо довга пам'ять - наша зброя.

Щойно запроданець намагався перевзутись та натягнути овечу шкуру - твітерські приносили йому його ж скріни. І так невдобно ставало запроданцю. З тріском випилювались відомі білопольтові, як тільки пробували окопатись у Тві. Із криками "Хіба можна в живих людей скрінами тикати?!" тікали ганебно із Тві та в окупованому фейсбучіку розмазували шмарклі, причитаючи про агресивних порохоботів. А твітерські не зважали, натомість почали збиратись на саміти.
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24.01.2021 15:22 Ответить
І потекло тоді щось у ворогів, білопольтовийх і запроданців. І об'єднались вони, і побачили, що байка про ботів уже не заходить навіть зєлібобам, і вирішили вони розділити УкрТві. Та почали розказувати про "притомних порохоботів" проти агресивних фанатиків. При цьому в ролі притомних порохоботів піплу підсовували вчорашніх зрадофілів, які добряче приклались до програшу проукраїнських сил на виборах, а тепер перевзулись. А тих, хто викривав перевзування, назвали агресивними фанатиками і придумали, що їхня агресія не через брехню білопольтову, а через бажання бути ближче до гетьмана. При тому, що твітерські ніколи й не намагались бігати на пакування гуманітарки чи інші заходи, де можна бути ближче до тіла, а робили свою справу. Відчуваєте фальш? Це хитро спланований удар. Ніхто не хоче, аби його вважали фанатиком на рівні зєлібоби.
З такою ж метою нашим воїнам на передовій росіяни розсилали смс-ки, де казали, що вони воюють за Ліпецьку фабрику Порошенка. І оті смс-ки вкупі з пісеньками про нетвоювійну, завтраками на граніце, обнімашками спортсменів та артистів, щедро присипані квартальщиною і привели до того, що чимало українських патріотів проголосували у 2019 році за підмосковську вражину, а тепер звинувачують Пороха, що він їх мало не сам заставив це зробити. Сором - сильне відчуття. Вони вправно на цьому грають. Не даймо себе розділити. Згадаймо, скільки зроблено, і як зроблено. Пам'ятаймо: притомний порохобот - те саме, що "нармальниє украінци" в для росіян. І так, чуєш щось про агресивних порохоботів і боротьбу за доступ до тіла - бий на звук. Бо це ворог і підспівувач ворога, що хоче зламати твітерську оборону, і виграш від цього матимуть лише пригожинські.
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24.01.2021 15:22 Ответить
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353314254506631168 1 ч

...Ми ніколи не атакували. Ми завжди тільки оборонялись. Ми ніколи не проводили атак. Тільки контратаки. Саме тому методичка про агресивних порохоботів викликає дисонанс. Бо наша агресія завжди була тількти у відповідь.
Просто нам пальця в рот не варто класти - відкусимо по саме плече. Це вже не вперше. І це гівнобурління ми теж переживемо. Головне - тримати стрій і не давати знищувати своїх.
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24.01.2021 15:28 Ответить
Подавайте в суд, штрафуйте. Заплатят и не *********.
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24.01.2021 15:40 Ответить
Президент США Байден назначил министром финансов крутую даму,которая ненавидит РАБссию..Пристегните ремни...это Джанет Елен...бедная РАБссия...
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24.01.2021 15:44 Ответить
Еврейка
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24.01.2021 16:11 Ответить
как она долги собирается отдавать или все же дефолт ?
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24.01.2021 16:14 Ответить
Нормальна б, нехабадна влада посла Великобританіх вигнала б нах... до Лєри аблігації. І митто ввели б, нехай платять підвищені податки на їх товари.
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24.01.2021 16:34 Ответить
палиться касапський бот https://censor.net/ru/user/413294, палиться...
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24.01.2021 19:15 Ответить
 
 