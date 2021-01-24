Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко

Русская служба ВВС NEWS внесла украинские города Севастополь и Симферополь в список российских в контексте проведения акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального.

Об этом сообщил в своем Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.

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Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.