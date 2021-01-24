Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко
Русская служба ВВС NEWS внесла украинские города Севастополь и Симферополь в список российских в контексте проведения акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального.
Об этом сообщил в своем Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.
Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.
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так я ж об этом и говорю
и народные гуляния под лозунгом "хоть камни с неба"куда девать?
Крановщик
Туалет на залізничному вокзалі у Львові:
- У вас бумага є?
- Бумаги нема, є папір...
Оце так я лоханувсь. Добре шо не розстріляли - люблю Львів.)
https://twitter.com/Olha_Rev
https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353300035702816768 2 ч
https://twitter.com/Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev
У нас в усіх був час добре роздивитись, що трапилось в УкрТві.
Настав час лонгрідів.
Сага про УкрТві Частина І
І була інфовійна.
І не було в України інфоармії, та самоорганізувались люди й почали оборонятись.
З перемінним успіхом в різних мережах, і лише УкрТві впевнено тримав оборону. Бо в УкрТві створились правила, як от: не тягни ворога в підписниках, не ретвіть запроданців, не реагуй на емоцію, бо це може бути провокація, та багато інших корисних штук.
І своя піхота була в УкрТві, і развідоси,що ходили в групи противника, і безпека, що розкопувала історії про засланців, і своя важка арта. І все це було створено без участі політиків. І навіть півнячий куток Твіттера створився, де кучкуються вороги, запроданці й білопольтові разом.
І стали твітерські скалкою в п'ятій точці ворогів.
І травили твіттерських, називаючит ботами, бо не могли повірити, що це просто люди. Це як після того, як наша Армія десь добре наваляє мокшанам, ті запускали байки про американський спецназ, що нібито їх покришив...
Добряче потріпали армію Пригожина твітерські - прості сантехніки, викладачі, майстри з установки вікон, офісні працівники, медсестри, ювеліри, ФОПи та інший люд - отак просто, після роботи. Та особливо ненавиділи твіттерських запроданці й білопольтові. Бо довга пам'ять - наша зброя.
Щойно запроданець намагався перевзутись та натягнути овечу шкуру - твітерські приносили йому його ж скріни. І так невдобно ставало запроданцю. З тріском випилювались відомі білопольтові, як тільки пробували окопатись у Тві. Із криками "Хіба можна в живих людей скрінами тикати?!" тікали ганебно із Тві та в окупованому фейсбучіку розмазували шмарклі, причитаючи про агресивних порохоботів. А твітерські не зважали, натомість почали збиратись на саміти.
З такою ж метою нашим воїнам на передовій росіяни розсилали смс-ки, де казали, що вони воюють за Ліпецьку фабрику Порошенка. І оті смс-ки вкупі з пісеньками про нетвоювійну, завтраками на граніце, обнімашками спортсменів та артистів, щедро присипані квартальщиною і привели до того, що чимало українських патріотів проголосували у 2019 році за підмосковську вражину, а тепер звинувачують Пороха, що він їх мало не сам заставив це зробити. Сором - сильне відчуття. Вони вправно на цьому грають. Не даймо себе розділити. Згадаймо, скільки зроблено, і як зроблено. Пам'ятаймо: притомний порохобот - те саме, що "нармальниє украінци" в для росіян. І так, чуєш щось про агресивних порохоботів і боротьбу за доступ до тіла - бий на звук. Бо це ворог і підспівувач ворога, що хоче зламати твітерську оборону, і виграш від цього матимуть лише пригожинські.
https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1353314254506631168 1 ч
...Ми ніколи не атакували. Ми завжди тільки оборонялись. Ми ніколи не проводили атак. Тільки контратаки. Саме тому методичка про агресивних порохоботів викликає дисонанс. Бо наша агресія завжди була тількти у відповідь.
Просто нам пальця в рот не варто класти - відкусимо по саме плече. Це вже не вперше. І це гівнобурління ми теж переживемо. Головне - тримати стрій і не давати знищувати своїх.