Врачи начали выводить из комы украинского подростка, избитого с особой жестокостью в центре Парижа, - мать пострадавшего

Украинского подростка, который после нападения группы неизвестных в Париже находился в искусственной коме, начали медленно из нее выводить.

Об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По ее словам, врачи начали процесс пробуждения после недельной комы и шестичасовой операции. После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков.



Сейчас подросток находится на интубации (процедура для обеспечения проходимости дыхательных путей) и пока не может говорить.



Его мать рассказала, что сразу после инцидента семья начала искать свидетелей произошедшего и расклеила плакаты в районе, где случился инцидент. Полученную информацию она передает правоохранителям.



Также она поговорила с другими жителями микрорайона, где случилось нападение. Ей подтвердили, что туда часто приезжают агрессивные банды.

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Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца, парень в коме.