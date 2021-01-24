Врачи начали выводить из комы украинского подростка, избитого с особой жестокостью в центре Парижа, - мать пострадавшего
Украинского подростка, который после нападения группы неизвестных в Париже находился в искусственной коме, начали медленно из нее выводить.
Об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По ее словам, врачи начали процесс пробуждения после недельной комы и шестичасовой операции. После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков.
Сейчас подросток находится на интубации (процедура для обеспечения проходимости дыхательных путей) и пока не может говорить.
Его мать рассказала, что сразу после инцидента семья начала искать свидетелей произошедшего и расклеила плакаты в районе, где случился инцидент. Полученную информацию она передает правоохранителям.
Также она поговорила с другими жителями микрорайона, где случилось нападение. Ей подтвердили, что туда часто приезжают агрессивные банды.
Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца, парень в коме.
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І крім цих двох країн колоній було ще багато - Де Голь їм всім дав незалежність...
Але різниця є - наші не надягають на себе пояси шахідів...
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks
Видео, как избивали украинского подростка в Париже
https://internetua.com/v-seti-poyavilos-video-kak-izbivali-ukrainskogo-podrostka-v-parije
Такое ляпнуть, и никто не устроил дип. разборки... Не МИД, а импотенты.
Мало кто , кто когда-то имилялся и пускал розовые сопельки по поводу цирковых и экранных шимпанзе-добряков догадывался , что им показывали исключительно детёнышей , воспринимавший дрессировщика как мамку . Половозрелые шимпанзе не поддаются дрессировке в принципе . Шибко умные , хитрые и коварно-агрессивные .
Але окремі альтернативно обдаровані писали свої версії.
Наскільки відомо, подібне - чистий почерк тих, перед ким на коліна примушують ставати. І інших не білих, які регулярно, як не теракти, то підпали влаштовують.
Вернее папа младшей - она с двумя прицепами уже приехала.
По евроньюз про неё показывали сюжет.
Фарид или Фарух она теперь. В общем чистая парижанка.