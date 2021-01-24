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Новости Коронавирус и карантин
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Великобритания еще очень далека от снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, - глава Минздрава Хэнкок

Великобритания еще очень далека от снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, - глава Минздрава Хэнкок

Ограничительные меры, введенные в Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19, начинают давать результат, однако их отмены придется ждать еще долго.

Об этом заявил в воскресенье глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеки от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений. - Ред.)", - сказал Хэнкок телеканалу Sky news.

Вместе с тем, по его словам, еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является обнаруженный ранее в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции. Разные исследования дают разный ответ на этот вопрос, однако этот штамм COVID-19 действительно передается легче, сказал министр.

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В настоящее время 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вакцинация идет успешно, отметил он.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса, выявленного в стране.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.

По данным сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 млн случаев заражения COVID-19, свыше 97,3 тыс. инфицированных скончались.

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Великобритания (4941) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та ще років зо два буде карантин.
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24.01.2021 15:39 Ответить
пришлют своих к степанову опыт по борьбе перенимать. без этого у них нет шансов )
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24.01.2021 15:46 Ответить
Лондонская резиденция Игоря Валерьевича надежно охраняется Потому что Коломойский это круто...,правда не в США
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24.01.2021 15:47 Ответить
Щоб розуміли, в ЮК при усіх їхніх ресурсах в сутки регіструється на цій неділі в середньому майже 40 000 випадків захворювання з смертністью в 1200-1500. в Україні рахунок півтори сотні смертей приписують на коронавірус. захворюванність на порядок нижча ніж в ЮК. дома усі родичі перехворіли, жоден з них не попав в офіційну статистику. отакі діла малята.
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24.01.2021 15:51 Ответить
Так-так, продовжуйте.
About 181 Canadian small and medium-sized business owners hit by the pandemic are considering closing permanently.
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/23/covid-19-180-000-pme-au-pays-pourraient-fermer?fbclid=IwAR2qH8N2rnuNQ9OF_t8xMAQEPhZ6LeJEziO6y025e3MZHuYSnWacWHknDQI
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime que ces fermetures causeraient la perte de 2,4 millions d'emplois d'un océan à l'autre.

Це спричинить втрату 2,4 млн робочих місць по країні.

"Боріться" далі.
Вірніше, вбивайте далі людей, економіку і країну.

Натомість Амазон створює нові центри сортування і набирає доставщиків без освіти і без досвіду роботи.
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24.01.2021 20:39 Ответить
 
 