Великобритания еще очень далека от снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, - глава Минздрава Хэнкок

Ограничительные меры, введенные в Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19, начинают давать результат, однако их отмены придется ждать еще долго.

Об этом заявил в воскресенье глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеки от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений. - Ред.)", - сказал Хэнкок телеканалу Sky news.

Вместе с тем, по его словам, еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является обнаруженный ранее в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции. Разные исследования дают разный ответ на этот вопрос, однако этот штамм COVID-19 действительно передается легче, сказал министр.

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В настоящее время 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вакцинация идет успешно, отметил он.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса, выявленного в стране.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.

По данным сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 млн случаев заражения COVID-19, свыше 97,3 тыс. инфицированных скончались.