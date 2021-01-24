Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтверждает факт того, что полковник СБУ Дмитрий Нескоромный хотел устранить начальника Главка ВБ Андрея Наумова.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Подоляк в частности отметил, что Нескоромного в свое время уволили из СБУ за сбор компромата для экс-главы ОП Андрея Богдана. А разоблачила его как раз внутренняя безопасность спецслужбы: "Вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами".
Подоляк отмечает, что подготовка покушения на нынешнего главу ВБ СБУ Андрея Наумова является попыткой вернуть утраченное.
"Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес/пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно/следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно/корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - пишет он.
"А вместе с ним (Нескромным. - Ред.) попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана. Казалось бы, точка. Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод для "напомнить о себе". А Нескоромный во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое. Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ). После провала которого тут же сработал стандартный пропагандисткий сценарий - кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие", - отмечает Подоляк.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.
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судьба неоднозначна
https://twitter.com/svecha62 вічка
Зеленський нагородив орденами слідчих Євгена Коваля і Олександра Рувіна, які сфальсифікували справу проти Ріффа,Кузьменко і Дугарь.
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины. За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ. В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года. Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое. Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
Тобто,якщо в когось і були сумніви в наявності компромату проти Баканова і Єрмака, представник Зєлі розвіює сумніви:Нескоромного й усунули з-за збору компромату
(А скільки справ баканівське СБУ відкрило по "главному архитектору коррупционной паутины Богдану "?)
кто бы сомневался.
Сами себя спалили...
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"Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный" А откуда об этом знает какой то Подоляк, у которого даже нет допуска к секретным документам?
Може вже є якась важлива інхформація?..
названих подоляком фактів:
1. Чому "сірійшого і хамовитого" богдана призначили на таку посаду?
2. Яким чином богдан зміг "зробити" нескоромного заступником голови сбу?
3. Коли подоляки почнуть говорити, хто насправді стоїть за цим всім безладом у владі, а не ліпити тупі відмазки? Сам відповім. Не раніше, ніж їх самих "пришвартують".
История с подготовкой покушения на начальника ГУ ВБ СБУ Наумова безусловно войдет в историю. Раньше лжепокушения как правило устраивал Валерий Гелетей и другие руководители УДО. И на Президентов. Но додуматься устроить лжепокушение на какого-то начальника «гестапо» - это реально «ноу-хау». Да еще всего за 5 тысяч долларов. Потом следаки увеличили сумму до 50 тысяч долларов, чтоб не так глупо выглядеть.
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/24/neskoromnaya-istoriya/ говорится в сегодняшней статье бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html Бандитские разборки в СБУ: о чем не рассказали силовики
Интересна хронология этой истории.
Задержание Расюка СБУ провела в пятницу 22 января. 23 января, в субботу, кто-то осуществил массовую рассылку фотографий с задержания сотрудникам СБУ и журналистам. А 24 января, в воскресенье у СВРУ - профессиональный праздник. И Валерий Кондратюк (на фото вверху) заранее пригласил на него Президента. Какой, однако, прекрасный повод обсудить скандал в СБУ, слабость руководства и как выходить из ситуации. А выход есть! И зовут его Кондратюк. Хитрый Валера все рассчитал. Правда, подставил при этом всех, в первую очередь Зеленского. Но это ведь тоже часть Плана. Кондратюк считает, что он будет куда более сильным Президентом, чем Зеленский.
А в чате тг-канала «Украинский Обозреватель» читатели подсказывают, что в этом деле есть еще более интересные подробности. Цитируем: «Хронометраж интереснее, посмотрите на дату начала разработки "убийц Наумова". А потом на дату назначения главы СВР.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B8.html У Баканова нашли сразу три прослушки и еще одну у его жены - нардеп
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими.
Впродовж останньої доби Баканов і його команда форсованим маршем підкорювали нові висоти розумової відсталості і професійної некомпетентності.
1) Учора вдень ЗМІ був оприлюднений текст підозри у справі про організацію і підготовку вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. У ньому немає мого прізвища. 2) Учора ввечері на прес-конференції представники СБУ заявили, що мене ніхто не затримував, що я не тікав від «Альфи» в наручниках, і що я взагалі не підозрюваний. 3) Про те, що я не є підозрюваним, вчора заявили також представники Прокуратури.
У забігу розумового неповноцінних активну участь взяли чорні піарники Баканова (будете сміється, але автозаміна пропонує писати його прізвище то як Бакланов, то як Баранов, - навіть не знаю, що вірніше, обидва варіанти гарні своєю точністю). Згідно з їх версіями: 1) я простий хлопець з Луганська, і тому не можу говорити і писати українською мовою, 2) все, що відбувається - інтриги Андрія Богдана.
Спеціально для відсталих: 1) так, я простий хлопець з Луганська, який вивчав українську мову в школі, в державним університеті внутрішніх справ, а потім щодня використовував її впродовж 21 року перебування на державній службі. Я багато що вмію і багато чого знаю - Баканов буде здивований. 2) це не Богдан в п'ятницю ввечері розповсюдив від імені СБУ дезу, що я замовив вбивство, був затриманий, а потім втік в наручниках. І вже точно не Богдан оголосив план «Перехоплення» по моєму затриманню. Але в цілому я задоволений тим, як баканівська зграя метушитися і намагається перекласти відповідальність на інших.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0.html Экс-замглавы СБУ Нескоромный пообещал сообщить о связях Ермака с Россией и не только это
Пока писали материал, нарисовался тупой пиарщик Банковой Миша Подоляк.
Миша, «кашники» и Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью - это одно и то же. И зачем же так тупо палить участие ОП в этой дешевой «постанове».
Мотивы всех авторов этой «постановы» весьма прозрачны. Ермак мстит Богдану. Баканов мстит Богдану и Нескоромному. Наумов пытается создать себе образ «комиссара Катаньи», а не прожженного вора. А Кондратюк надеется, что скандал похоронит Баканова и он займет его место. «Ну, як черви». Как говорил Леонид Кучма.
В общем, ждем продолжения этого концерта.
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·https://twitter.com/durdominua/status/1353382441696727046 3 ч Голлівуд відпочиває..
Кругом одні вороги
А в 2004 году, за действия, которые «могут привести к дестабилизации общественного согласия и политической ситуации в республике», депортирован в Украину.
По возвращению в Украину, как утверждает https://dosye.info/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F Соня Кошкина (работала вместе с Подоляком в «Обозревателе»), Подоляк осуществлял пиар-сопровождение экс-советника главы СБУ, председателя правления группы компаний «ТЕКТ», (№106 в рейтинге 130 самых богатых людей Украины), https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Гриба .
31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что ЗАНИМАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ВОЙНАМИ НА СТОРОНЕ ТЕХ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ. https://dosye.info
По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА
Хотя в тёплых креслах уютных кабинетов благостно прогревать жопы и томно высиживать яйца сподручно круглый год.