Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтверждает факт того, что полковник СБУ Дмитрий Нескоромный хотел устранить начальника Главка ВБ Андрея Наумова.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк в частности отметил, что Нескоромного в свое время уволили из СБУ за сбор компромата для экс-главы ОП Андрея Богдана. А разоблачила его как раз внутренняя безопасность спецслужбы: "Вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами".

Подоляк отмечает, что подготовка покушения на нынешнего главу ВБ СБУ Андрея Наумова является попыткой вернуть утраченное.

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"Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес/пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно/следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно/корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - пишет он.

"А вместе с ним (Нескромным. - Ред.) попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана. Казалось бы, точка. Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод для "напомнить о себе". А Нескоромный во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое. Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ). После провала которого тут же сработал стандартный пропагандисткий сценарий - кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие", - отмечает Подоляк.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.