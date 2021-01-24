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Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом

Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтверждает факт того, что полковник СБУ Дмитрий Нескоромный хотел устранить начальника Главка ВБ Андрея Наумова.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк в частности отметил, что Нескоромного в свое время уволили из СБУ за сбор компромата для экс-главы ОП Андрея Богдана. А разоблачила его как раз внутренняя безопасность спецслужбы: "Вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами".

Подоляк отмечает, что подготовка покушения на нынешнего главу ВБ СБУ Андрея Наумова является попыткой вернуть утраченное.

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"Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес/пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно/следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно/корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - пишет он.

"А вместе с ним (Нескромным. - Ред.) попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана. Казалось бы, точка. Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод для "напомнить о себе". А Нескоромный во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое. Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ). После провала которого тут же сработал стандартный пропагандисткий сценарий - кто всегда громче всех кричит "держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше только следствие", - отмечает Подоляк.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом 01 

СБУ (19871) Богдан Андрей (384) Нескоромный Дмитрий (32) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+62
Еще один хорек скрипучий назначил виновного без суда и следствия. Теперь суд уже и не нужен, наверное?
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24.01.2021 15:52
+36
Брешет наверное эта падоляка...в зеленом стаде все брешут....
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24.01.2021 15:52
+31
судя по биграфии, этот подоляк такое же сепарское дерьмо, как и зеленский с дерьмаком
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24.01.2021 15:54
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нескромный у немилостивых стал болтливы
судьба неоднозначна
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24.01.2021 16:46 Ответить
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 7844
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24.01.2021 16:49 Ответить
В країні немає інших справ, ніж займатись фентезі 95 кварталу?
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24.01.2021 16:49 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 вічка



Зеленський нагородив орденами слідчих Євгена Коваля і Олександра Рувіна, які сфальсифікували справу проти Ріффа,Кузьменко і Дугарь.

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 7654
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24.01.2021 16:52 Ответить
Все такие политики...аж страх..
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24.01.2021 16:54 Ответить
"Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов", - написал по поводу скандала в СБУ мэр Днепра Борис Филатов.
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24.01.2021 16:54 Ответить
Эти "простые ребята" примитивные до невозможности. Правовое государство это для них - это фейк.
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24.01.2021 16:55 Ответить
Нескоромный эвакуирован в Германию, куда вывезен посольством одной хорошей страны.

Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины. За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ. В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года. Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое. Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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24.01.2021 17:00 Ответить
Зєля фактично донищив спецслужбу.
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24.01.2021 17:49 Ответить
Прямо вдруг сейчас это у тебя вызвало удивление. А в марте 19 года когда за юльку подстилку бенину голосовал ,а потом за зедебила ,ты не догадывался? Да сулейман баран.
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24.01.2021 23:04 Ответить
Я сам - в ступоре , мол, почему пан Сулейманович не сменил свое погоняло , так позориться с каждой тегой...
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25.01.2021 07:43 Ответить
Тупорилий Подоляк власноруч спалює мости для відступу Зєрмаківської банди.
Тобто,якщо в когось і були сумніви в наявності компромату проти Баканова і Єрмака, представник Зєлі розвіює сумніви:Нескоромного й усунули з-за збору компромату
(А скільки справ баканівське СБУ відкрило по "главному архитектору коррупционной паутины Богдану "?)
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4448
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24.01.2021 17:06 Ответить
Та Богдан завчасно чи випадково у Латинській америці зараз. Купається зараз в океані
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 5066
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25.01.2021 08:53 Ответить
У нас советник Ермака тот, кто дебилом себя назначил?
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24.01.2021 17:08 Ответить
Лядь, честь мундиру захищає ОПа. Це вже як знущання
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24.01.2021 17:08 Ответить
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 61
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24.01.2021 17:12 Ответить
"отлезь, гнида"
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24.01.2021 18:32 Ответить
Если и были какие то иллюзии по поводу власти,то после выступления этого клоуна их уже нет. Прощай Украина. Покойся с миром... .
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24.01.2021 17:23 Ответить
зеленська шайка.
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 696
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24.01.2021 17:24 Ответить
Пауки в банці, а нам терпіти.
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24.01.2021 17:29 Ответить
А ти не терпи, Василю, а вимагай. Дострокові?
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24.01.2021 18:38 Ответить
Чья б корова мычала , ты привёл 🤢🤡🎪💩👃🏻🎹 бандюков -ворюг к корыту !
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24.01.2021 19:15 Ответить
Подумав.... і зрозумів: у 2004-му та 2014-му бандюків-ворюг до влади я таки приводив. А от у 1991-му, 1994-му, 1999-му, 2010-му та 2018-му бандюки-ворюги приходили без моєї підтримки.
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24.01.2021 20:26 Ответить
Мародер вже заробітчан в Німетчини до себе в ботоферму набирає? Але ти - кацапюра, походу.
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25.01.2021 09:26 Ответить
От цікаво було б і дуже важливо ще би знати всім, що з цього приводу думає прибиральниця ОП?)))
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24.01.2021 17:37 Ответить
Играют по какому-то написаному сценарию. Клоуны.
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24.01.2021 17:41 Ответить
Зегадюшник виходить?
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24.01.2021 17:43 Ответить
Подоляк-наслідувач "вчення" Гебельса,однак,нахабно-тупуватий і не "креативний",нудний! Бреше настільки примітивно що з нього сміятиметься навіть та буздумна й обмежена аудиторія на яку він розраховує! Хай говорить-він здасть всіх і вся!
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24.01.2021 17:44 Ответить
Подоляк завжди бреше з дуже серьозною харьою на морді.
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24.01.2021 17:45 Ответить
це ти закликав таке обирати
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24.01.2021 22:52 Ответить
Мародерський троль з ботоферми! Тати тобі недоїдок?
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25.01.2021 09:27 Ответить
Почти как ты. Вы из одного стада ,зедебилов.Ты же его лично и назначил проголосовав за зедебила.
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25.01.2021 09:57 Ответить
Гадюшник СБУ то таке , вони наїхали на Богдана, а він знає багато ..
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24.01.2021 17:46 Ответить
Пауки в банке
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24.01.2021 17:49 Ответить
ну вот и обьявились заинтересанты в скандале.... с Офиса Президента.
кто бы сомневался.
Сами себя спалили...
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24.01.2021 17:57 Ответить
У них життя нервове, робота така -- палити всі інституції держави, поки нічого не залишиться.
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25.01.2021 07:52 Ответить
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1353345281371365377 1 ч

"Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный" А откуда об этом знает какой то Подоляк, у которого даже нет допуска к секретным документам?
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24.01.2021 18:08 Ответить
А чи не відомо, що сказав радник радника?
Може вже є якась важлива інхформація?..
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24.01.2021 18:15 Ответить
С Богданом Хмельницким?
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24.01.2021 18:21 Ответить
Який преЗЕдент, така й СБУ. Оборотні дурноголові всі!!!
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24.01.2021 18:24 Ответить
А що, не Порошенко, а це все Богдан?
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24.01.2021 18:30 Ответить
А він що в слідчій групі оперативно-розшукових псом працює що знає всі деталі справи?
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24.01.2021 18:35 Ответить
шоб вы там все недоноски зеленые друуг друга поперехерачили, срань квартальная!
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24.01.2021 18:37 Ответить
Кого невозьми одни скудоумные и моральные выродки ! Где Зе-дурко их только находит ????????????????????????????????????????????????????????????
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24.01.2021 18:41 Ответить
Із зебілів тут на гілці нарисувались лише Alex_dos, Маск13, Борис Бойда, Lvbnhj, sulima ivan. Жидковато...
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24.01.2021 18:44 Ответить
Зато соевых деградантов хоть отбавляй.
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25.01.2021 09:24 Ответить
Деградантам платить російський шпигун Мародер, щоб вони ділили українців. Був би не Мародер, то Клоуна вже давно б українці нагнали. Але Мародер очолив протести проти Клоуна, а нормальні люди поруч з Мародером на мітінгах навіть з'являтись не хочуть. Все продумано.
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25.01.2021 09:36 Ответить
Да вы свергуны знатные ))))))
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25.01.2021 09:59 Ответить
Я розумію , що ми, читачі і дописувачі цензору, багато не знаємо про підкилимні процесі у владі та ще й пов'язані з сбу. Але ось прості питанн, щодо в
названих подоляком фактів:
1. Чому "сірійшого і хамовитого" богдана призначили на таку посаду?
2. Яким чином богдан зміг "зробити" нескоромного заступником голови сбу?
3. Коли подоляки почнуть говорити, хто насправді стоїть за цим всім безладом у владі, а не ліпити тупі відмазки? Сам відповім. Не раніше, ніж їх самих "пришвартують".
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24.01.2021 18:57 Ответить
Ніяк не доходить? А вже весь світ знає агентів фсб і їхні позивні, що тепер при владі.
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25.01.2021 07:59 Ответить
Між іншим, при янику фсб і сбу були разом. Зеля веде нас туди.
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25.01.2021 08:41 Ответить
Точніше, "вели согласованньіе действия".
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25.01.2021 08:44 Ответить
бала жаба гадюку
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24.01.2021 19:10 Ответить
Нужно чистить все, не сортируя и не разбираясь, и набирать молодежь и западных спецов.
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24.01.2021 19:11 Ответить
молодежи у слуг полно, но качество этой молодежи -ЗЕленая плесень восновном.
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24.01.2021 22:09 Ответить
це один з перших камінців у вежу для виправдання бубочки перед байденом, це не ми, це все Богдан із своїми пацанами. А Богдан в свою чергу, це не я це єрмак із своїм братом. Однак цікаво буде послухати, як єрмак через дядю колю став конфідентом у містечкових з Брайтон-бічу. А то павук (єрмак) сплів міцну (як був упевнений) павутину для байдена на прохання руді, однак з берегів Потомаку прилетів джміль і пробив велику діру у цій павутині, генпрокурорша не запиваючи водою зїла справу, а діра в павутині так і залишись.
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24.01.2021 19:24 Ответить
На морді Падоляко все написано. Морда така ж як в Татаров. Ато що Наумов весь контрабас кришує, то це журналісти довели!!! А чорт Баканов хоче бути білий і пухнастий Жар чужими руками загрибати!!!
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24.01.2021 19:27 Ответить
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:48 Ответить
Слава Богу в Офисе осла сразу разобрались кто заказчик и кому выгодно. Проффсора. Ой, проффессионалы ёпт.
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24.01.2021 19:50 Ответить
Просфістіонали.
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25.01.2021 08:07 Ответить
Офіс на офісі:- усі про усе знають, а хто "здав" вагнерівців - мовчать падлюки. І радник має радника - ото зграя!!!
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24.01.2021 19:56 Ответить
А оно откуда знает?
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24.01.2021 20:02 Ответить
а никому не странно что всего лишь (советник) ермака а обладает такой обширной инфой? та чем же реально занимаються в ОП?
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24.01.2021 20:26 Ответить
умный поймет . дурак никогда ))
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24.01.2021 20:53 Ответить
Чим вони там займаються в ОП, дуже нагадує сюжет фільму "Три дні "Кондора"?
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24.01.2021 20:53 Ответить
Богдан выходит соучасник.
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24.01.2021 21:02 Ответить
Фейк, придуманий фаршмаком і зе для відволікання уваги народу, від повного провалу їх злочинних дій.
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24.01.2021 21:54 Ответить
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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24.01.2021 21:04 Ответить
«Нескоромная» история - Станислав Речинский 24 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4110История с подготовкой покушения на начальника ГУ ВБ СБУ Наумова безусловно войдет в историю. Раньше лжепокушения как правило устраивал Валерий Гелетей и другие руководители УДО. И на Президентов. Но додуматься устроить лжепокушение на какого-то начальника «гестапо» - это реально «ноу-хау». Да еще всего за 5 тысяч долларов. Потом следаки увеличили сумму до 50 тысяч долларов, чтоб не так глупо выглядеть.
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/24/neskoromnaya-istoriya/ говорится в сегодняшней статье бывшего пресс-секретаря СБУ, экс-советника министра внутренних дел Станислава Речинского для издания ОРД».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html Бандитские разборки в СБУ: о чем не рассказали силовики
Интересна хронология этой истории.
Задержание Расюка СБУ провела в пятницу 22 января. 23 января, в субботу, кто-то осуществил массовую рассылку фотографий с задержания сотрудникам СБУ и журналистам. А 24 января, в воскресенье у СВРУ - профессиональный праздник. И Валерий Кондратюк (на фото вверху) заранее пригласил на него Президента. Какой, однако, прекрасный повод обсудить скандал в СБУ, слабость руководства и как выходить из ситуации. А выход есть! И зовут его Кондратюк. Хитрый Валера все рассчитал. Правда, подставил при этом всех, в первую очередь Зеленского. Но это ведь тоже часть Плана. Кондратюк считает, что он будет куда более сильным Президентом, чем Зеленский.
А в чате тг-канала «Украинский Обозреватель» читатели подсказывают, что в этом деле есть еще более интересные подробности. Цитируем: «Хронометраж интереснее, посмотрите на дату начала разработки "убийц Наумова". А потом на дату назначения главы СВР.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B8.html У Баканова нашли сразу три прослушки и еще одну у его жены - нардеп
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими.
Впродовж останньої доби Баканов і його команда форсованим маршем підкорювали нові висоти розумової відсталості і професійної некомпетентності.
1) Учора вдень ЗМІ був оприлюднений текст підозри у справі про організацію і підготовку вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. У ньому немає мого прізвища. 2) Учора ввечері на прес-конференції представники СБУ заявили, що мене ніхто не затримував, що я не тікав від «Альфи» в наручниках, і що я взагалі не підозрюваний. 3) Про те, що я не є підозрюваним, вчора заявили також представники Прокуратури.
У забігу розумового неповноцінних активну участь взяли чорні піарники Баканова (будете сміється, але автозаміна пропонує писати його прізвище то як Бакланов, то як Баранов, - навіть не знаю, що вірніше, обидва варіанти гарні своєю точністю). Згідно з їх версіями: 1) я простий хлопець з Луганська, і тому не можу говорити і писати українською мовою, 2) все, що відбувається - інтриги Андрія Богдана.
Спеціально для відсталих: 1) так, я простий хлопець з Луганська, який вивчав українську мову в школі, в державним університеті внутрішніх справ, а потім щодня використовував її впродовж 21 року перебування на державній службі. Я багато що вмію і багато чого знаю - Баканов буде здивований. 2) це не Богдан в п'ятницю ввечері розповсюдив від імені СБУ дезу, що я замовив вбивство, був затриманий, а потім втік в наручниках. І вже точно не Богдан оголосив план «Перехоплення» по моєму затриманню. Але в цілому я задоволений тим, як баканівська зграя метушитися і намагається перекласти відповідальність на інших.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0.html Экс-замглавы СБУ Нескоромный пообещал сообщить о связях Ермака с Россией и не только это
Пока писали материал, нарисовался тупой пиарщик Банковой Миша Подоляк.
Миша, «кашники» и Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью - это одно и то же. И зачем же так тупо палить участие ОП в этой дешевой «постанове».
Мотивы всех авторов этой «постановы» весьма прозрачны. Ермак мстит Богдану. Баканов мстит Богдану и Нескоромному. Наумов пытается создать себе образ «комиссара Катаньи», а не прожженного вора. А Кондратюк надеется, что скандал похоронит Баканова и он займет его место. «Ну, як черви». Как говорил Леонид Кучма.
В общем, ждем продолжения этого концерта.
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24.01.2021 21:07 Ответить
Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 6271
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24.01.2021 21:23 Ответить
Что-то Богдан знает про Зелю
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24.01.2021 21:49 Ответить
советник ермака, некто подоляк такой же как и его начальник - агенты.
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24.01.2021 22:07 Ответить
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@durdominua

·https://twitter.com/durdominua/status/1353382441696727046 3 ч Голлівуд відпочиває..

Радник Єрмака визнав, що вбивство генерала СБУ замовив полковник СБУ Нескоромний, пов'язаний із Богданом - Цензор.НЕТ 4558
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24.01.2021 22:08 Ответить
западляк ,уже не знает ,что еще збрехать. Что не зеленое лицо то урод брехливый. Кто вообще это чмо что бы раздавать коментарии.
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24.01.2021 22:56 Ответить
Советник ермака, он что, советует ему что делать, да? Тогда вопрос, а нахрена тогда нужен сам ермак???
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24.01.2021 23:21 Ответить
Уууууу....
Кругом одні вороги
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24.01.2021 23:37 Ответить
Нинішня влада патріотів не тримає у своїй сворі.
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25.01.2021 08:20 Ответить
После всего фееричного трепа Подоляка остается выяснить только одно - почему тогда в уголовном деле о подготовке покушения на бригадного генерала СБУ Наумова, полковником СБУ Расюком , имя Дмитрия Нескроромного даже не упоминается ?
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25.01.2021 05:30 Ответить
вы посмотрите на .бало этого советника,урка уркой,впрочем, как и вся зеленая шваль
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25.01.2021 06:15 Ответить
Нескромного сняли за сбор компромата - поставили Наумова, который компромат не собирал (а что он тогда делал?). Нескромный обиделся и решил его убить, чтобы опять занять свое место. А почему Нескромный должен был считать, что после убийства его снова назначат на освободившееся кормное место?Не вижу логики. Убивать тогда нужно было того, кто его снял. И вообще тема увлечения Нескромным теорией превосходства арийской расы Подоляком не раскрыта
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25.01.2021 07:26 Ответить
Тю, ведь все это домыслы... Там все проще, зебик влился в бразды управления с " командой под стать себе - злобных и мстительных...
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25.01.2021 07:46 Ответить
Я бачу логіку. "...змова ще кількох осіб..." проти наумова, -- була не для того, щоб "занять его место", а щоб очистити сбу від ворогів і агентів фсб. Оце і вся логіка. Але не вийшло. Бо спочатку треба очистити оп.
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25.01.2021 08:29 Ответить
Шо то этот Подаляк ,похож на тамбовского волка , породистый оскал 👀🙄🤔🤣🤣🤣🤣
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25.01.2021 08:04 Ответить
На диво "ЗНАТОКИ"!- краще б розповів хто вагнерівців "ЗДАВ"?!!!
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25.01.2021 08:32 Ответить
На диво "ЗНАТОКИ"!- краще б розповів хто вагнерівців "ЗДАВ"?!!! - а знає ж СЛУГА, - по очах видно!!!
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25.01.2021 08:34 Ответить
А почему ,присвоили звание бригадный генерал ,а не генерал губернатор 🤔🙄🐏🤣 это не правильно для феодального государства ,намеревающегося войти в империю 🤣
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25.01.2021 08:43 Ответить
скоро ФСБ, под заказ, перебьет все СБУ)))
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25.01.2021 09:27 Ответить
Третий день нам говорят про космические войны.Почему "н","н"заказал?Он всего лишь ему одному мешал.А баканов всем.Будем надеятся,что когда-нибудь,этот весь непотриб,на пожизненно сядет,как фей-кал салатовый.А падло-ляк и кодло, про вагнеровцев пусть не забывают.
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25.01.2021 12:16 Ответить
В 2002 году, в Беларуси, по решению суда, ПОДОЛЯК был оштрафован на 60 тысяч долларов за клевету.
А в 2004 году, за действия, которые «могут привести к дестабилизации общественного согласия и политической ситуации в республике», депортирован в Украину.
По возвращению в Украину, как утверждает https://dosye.info/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F Соня Кошкина (работала вместе с Подоляком в «Обозревателе»), Подоляк осуществлял пиар-сопровождение экс-советника главы СБУ, председателя правления группы компаний «ТЕКТ», (№106 в рейтинге 130 самых богатых людей Украины), https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Гриба .
31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что ЗАНИМАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ВОЙНАМИ НА СТОРОНЕ ТЕХ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ. https://dosye.info
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25.01.2021 12:24 Ответить
Всех удивляло, за какие такие заслуги непубличный журналист (ПОДОЛЯК) оказался в пуле журналистов у беглого экс-президента Януковича.
По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА
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25.01.2021 12:29 Ответить
Шото в стае Бакланов Баканова преждевременно началось токование.
Хотя в тёплых креслах уютных кабинетов благостно прогревать жопы и томно высиживать яйца сподручно круглый год.
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25.01.2021 12:34 Ответить
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