Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока-2": Мы не можем вести с РФ дела, как обычно

В Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода "Северный поток-2". Работы нужно остановить из-за ситуации в России.

Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutche Welle.

Он считает, что Германия не может сотрудничать с Россией в прежнем ключе сейчас. И должна учитывать интересы других стран ЕС и Украины в вопросе строительства газопровода.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток-2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.

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