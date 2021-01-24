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Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока-2": Мы не можем вести с РФ дела, как обычно

Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство

В Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода "Северный поток-2". Работы нужно остановить из-за ситуации в России.

Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutche Welle.

Он считает, что Германия не может сотрудничать с Россией в прежнем ключе сейчас. И должна учитывать интересы других стран ЕС и Украины в вопросе строительства газопровода.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток-2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2"

Автор: 

Германия (6938) россия (95413) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+16
ой чет мне кажется строительство СП2 будет остановлено на 100 м до окончания и похоронено, мне кажется, что это была многоходовочка Германии и СЩА, для выкачки финансов из карманов рассиян)))))
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24.01.2021 16:21
+9
заморозять, допоки фуйло президент.
а далі буде видно.
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24.01.2021 16:33
+9
скаже :
хутін - пуйло !
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24.01.2021 16:35
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24.01.2021 16:20 Ответить
набирает от 5 до 10 % голосов Германии. так уж себе партия.
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24.01.2021 16:22 Ответить
Більшовики мали 3%
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24.01.2021 16:47 Ответить
Тільки от у неї золота акція в коаліції з ХДС Меркель!
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24.01.2021 16:52 Ответить
Там не члєни рахують,а підтримку на виборах.
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24.01.2021 17:21 Ответить
ой чет мне кажется строительство СП2 будет остановлено на 100 м до окончания и похоронено, мне кажется, что это была многоходовочка Германии и СЩА, для выкачки финансов из карманов рассиян)))))
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24.01.2021 16:21 Ответить
да нет достроить достроят и заморозят до лучших времен.
дело это на перспективу, а пока сжиженным поторгует.
он конечно дороже обойдется, ну тут уж сами сами.
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24.01.2021 16:23 Ответить
заморозять, допоки фуйло президент.
а далі буде видно.
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24.01.2021 16:33 Ответить
Всё верно. Подождут пока у руля РФ встанет кто-то договороспособный.
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24.01.2021 16:52 Ответить
Хоча це лише окрема політична заява, фактично, мова йде про реакцію на заклик адміністрації Байдена - Європа припиняє будівництво, - Штати знімають накладені санкції. Відповідно, компанії, які вийшли з проекту, можуть туди повернутись і без наслідків завершити підготовчу роботу. Що, з часом, дозволить завершити будівництво.
Можливо, це буде офомлено через продаж дуже здешевівшого газопроводу незалежним компаніям. Наприклад американським. Або і європейським.
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24.01.2021 17:30 Ответить
Тобто, це фактично омана ?
Звісно, гроші не пахнуть.
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24.01.2021 17:33 Ответить
Це фінансова оборудка. Через яку більше сторін отримують свій зиск, а не лише одна. Чи дві.
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24.01.2021 17:37 Ответить
Тобто , фактично дають хабар.
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24.01.2021 17:52 Ответить
Ні. Вигоду від потоку, перш за все, отримували Ротенберги, які будували його за державні кошти, а відповідно, сам путін. І германські фірми, які не вважались незалежними, але ставали великими операторами газу в Європі. Також і сама Германія, яка ставала транзитером газу, й, відповідно, отримувала частку податків за транзит, яку, наразі отримує Україна. Через політичні процеси, у американських компаній виникли можливості прийняти участь у європейському пирозі. В кінцевому випадку прибутки будуть розподілені так, щоби усі сторони отримали якусь частку. Україна збереже частину податків і інфраструктуру. Але вона буде і надалі зменшуватись, якщо європейські оператори не отримають можливості купляти газ на кордоні з Москвою. Американці отримають можливість зайняти частину Європейського ринку. Єропейські і американські компанії зможуть придбати і добудувати газопровід вже як європейський ресурс і за європейськими правилами. Росія отримає можливість збільшити свій продаж і диверсифікувати його поставки.
З часом.
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24.01.2021 18:07 Ответить
Вигода є для всіх, окрім нас.
А довго газ буде в ціні ?
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24.01.2021 18:12 Ответить
Років 20 ще буде точно. Поза тим, кількість альтернативниї джерел буде поступово зменшувати його значення.
Щоби отримувати вигоду, потрібно робити кроки. Українська ГТС старіє. що зменшує ефективність її експлуатації. Тому інтерес Європи зрозумілий. А питання її модернізації - є політичним. Бо потребуватиме зміни статусу з державної на, принаймні, приватно-державну. Уявляєте, скільки бруду буде вилите на того, хто буде його ініцюювати.
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24.01.2021 18:44 Ответить
А як так сталось, що прокачуючи москальський газ, ми мали шалені борги ?
Ще і свій видобували.
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24.01.2021 19:08 Ответить
Бо в країні діяв не продаж газу, а його розподіл. І і усі сплачували, не за ціною, а за домовленістю. Соціальною, чи політичною.
А назовні за нього завжди треба було розраховуватись. І грошима, і політичною залежністю одразу.
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24.01.2021 19:30 Ответить
Та звісно засунути пару тисяч км труб в море, а потім викопати їх завжди дешевше.
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24.01.2021 16:48 Ответить
Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока-2": Мы не можем вести с РФ дела, как обычно - Цензор.НЕТ 3567
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24.01.2021 16:21 Ответить
Нормальный ёршик стоит 300-400 руб. а не 62 000 руб, это люди уже от жиру бесятся.
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24.01.2021 16:41 Ответить
Голубая мечта бубочки оманского
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24.01.2021 16:48 Ответить
Красивый .
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24.01.2021 16:52 Ответить
Там настоящий Песков на палочке.
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24.01.2021 17:41 Ответить
упс)))
прилетело,откуда не ждали
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24.01.2021 16:22 Ответить
Саша 0% теперь будет делится своим рейтингом с хйлом.
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24.01.2021 17:02 Ответить
В СССре шли на дно,но Перестройка задержала процесс распада...с РАБссией будет тоже самое...
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24.01.2021 16:25 Ответить
Упсссс)))
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24.01.2021 16:27 Ответить
скаже :
хутін - пуйло !
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24.01.2021 16:35 Ответить
как вы умудряетесь все время рядом быть в таких интимных вопросах?или это отношения "на троих"?насколько я помню,кацапня только бутылку на троих могла сообразить.
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24.01.2021 16:47 Ответить
128 км и в самой Германии недостроено 2 участка длиной 6 км и 8 км...,31 миллиард долларов коту под хвост слава РАБссии...
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24.01.2021 16:30 Ответить
Походу там по ходу в пустую потрачено 11-12 млрд дол.
Столько стоят все школы, больницы, садики все вместе взятые на РФ.
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24.01.2021 16:39 Ответить
правильно писать не "в России" а "на росии"
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24.01.2021 16:34 Ответить
тогда вам сюда : https://censor.net/ua/n3243707
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24.01.2021 16:35 Ответить
на роісі
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25.01.2021 01:39 Ответить
Замусорили море, теперь кто эти трубы разбирать будет?
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24.01.2021 16:36 Ответить
будут шпионов кгбешников из срашки в Германию по трубам запускать сжатым воздухом.... или из мацквы всю канализацию к фрицам подзапустить.....или продолжат трубы до крыма и из Балтики крысчанам воду будут качать соленую но холодную б л я..... или ..... да мало ли можно проектов замайстрячить!!!!!
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24.01.2021 16:50 Ответить
Лошарик подремонтирут и - на сбор металлолома! На России каперангов еще дофига.
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24.01.2021 17:48 Ответить
_Цензор - админ мерзавец! - заблокировал народу комментировать под "помер брат охметова". Рот затыкает, пся крев.

Да... Так вот: очень жаль что помер! (не сам гудок!).
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24.01.2021 16:46 Ответить
И что бы изменилось для страны в лучшую сторону? Досталась бы его империя на данный момент Бене.
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24.01.2021 16:52 Ответить
честно говоря, вообще пох на эту новость. если бы помер сам рыжий - другой дело.
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24.01.2021 16:53 Ответить
москва паде під "натиском" кацапів,
до того й йде, не треба їм "мешать" .
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24.01.2021 16:47 Ответить
неправдв...коренные москвичи-кадыряне быстро ту кацапню по бутылкам рассодють
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24.01.2021 16:49 Ответить
Глава Вільної демократичної партії Німеччини закликав запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2": Ми не можемо співпрацювати з РФ, як зазвичай - Цензор.НЕТ 8999
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24.01.2021 16:53 Ответить
Буду голосовать за FDP. Основные партии спаскудились. С одной стороны верные шредеревцы, с *йлофил лафонтен
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24.01.2021 16:53 Ответить
Sehr gut !!!
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24.01.2021 17:03 Ответить
Возможно... Но, Свободная демократическая партия Германии - маловлятельная партия в Германии... Шредера-Меркель... Все же будем надеяться что лед ... поскрипывает и кое где трещит, что, возможно, насторожит...
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24.01.2021 17:04 Ответить
Проросійський популіст вирішив хайпонути на заблокованому конгресом США ПП2. Що ж.Лохи й в Німеччині є.
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24.01.2021 17:20 Ответить
Тоже бабок от путина захотела))))
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24.01.2021 17:24 Ответить
Розумна пропозиція!!!- душіть гадів!!!
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25.01.2021 08:10 Ответить
 
 