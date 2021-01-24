Глава Свободной демократической партии Германии призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока-2": Мы не можем вести с РФ дела, как обычно
В Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода "Северный поток-2". Работы нужно остановить из-за ситуации в России.
Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutche Welle.
Он считает, что Германия не может сотрудничать с Россией в прежнем ключе сейчас. И должна учитывать интересы других стран ЕС и Украины в вопросе строительства газопровода.
"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток-2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.
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дело это на перспективу, а пока сжиженным поторгует.
он конечно дороже обойдется, ну тут уж сами сами.
а далі буде видно.
Можливо, це буде офомлено через продаж дуже здешевівшого газопроводу незалежним компаніям. Наприклад американським. Або і європейським.
Звісно, гроші не пахнуть.
З часом.
А довго газ буде в ціні ?
Щоби отримувати вигоду, потрібно робити кроки. Українська ГТС старіє. що зменшує ефективність її експлуатації. Тому інтерес Європи зрозумілий. А питання її модернізації - є політичним. Бо потребуватиме зміни статусу з державної на, принаймні, приватно-державну. Уявляєте, скільки бруду буде вилите на того, хто буде його ініцюювати.
Ще і свій видобували.
А назовні за нього завжди треба було розраховуватись. І грошима, і політичною залежністю одразу.
прилетело,откуда не ждали
хутін - пуйло !
Столько стоят все школы, больницы, садики все вместе взятые на РФ.
Да... Так вот: очень жаль что помер! (не сам гудок!).
до того й йде, не треба їм "мешать" .