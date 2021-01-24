К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров

Благодаря цифровым продуктам мы сможем сделать Украину самым удобным в мире государством для людей и бизнеса. Возможность взаимодействия с государством в несколько кликов будет закреплена законодательством, а государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для издания MC.Today, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Трансформация должна стать религией каждого министерства. Там должны работать менеджеры, рассматривающие все задачи с точки зрения того, как сделать их быстрее и дешевле. Нужно все упрощать, изменять суть процессов, чтобы не принципиально, кто пришел к власти, и все двигалось по очерченному пути ", - сказал Михаил Федоров.

"Наша большая идея состоит в том, чтобы за три года создать самое удобное государство в мире для людей и бизнеса. Максимально убрать роль бюрократии из жизни людей. Сделать так, чтобы любую госуслугу можно было получить в несколько кликов. Чтобы государство превратилось в сервис. Это понятная идея в первую очередь потому, что она легко измеряется и раскладывается на цели", - уточнил он.

Кроме этого он поделился планами по внедрению цифровых технологий.

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"У нас есть четыре цели, которыми живет все министерство: 100% услуг переведены в онлайн, 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и социальных объектов (больницы, библиотеки, сельские клубы и так далее) покрыты скоростным интернетом, 6 млн украинцев вовлечены в программу развития цифровых навыков, 10% – доля IT в ВВП страны. За каждой целью закреплен руководитель направления, каждая цель разделена на продукты, и за каждый продукт отвечает конкретный человек", - добавил министр.

При этом он выразил уверенность, что Минцифра должна успеть реализовать все цели за время президентства Зеленского.

"В нашем видении к концу срока Зеленского нашими продуктами будут пользоваться 90% населения, все будет закреплено на законодательном уровне и это будет вообще другая страна с точки зрения взаимодействия с государством", - подытожил он.