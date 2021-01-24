К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров
Благодаря цифровым продуктам мы сможем сделать Украину самым удобным в мире государством для людей и бизнеса. Возможность взаимодействия с государством в несколько кликов будет закреплена законодательством, а государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для издания MC.Today, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Трансформация должна стать религией каждого министерства. Там должны работать менеджеры, рассматривающие все задачи с точки зрения того, как сделать их быстрее и дешевле. Нужно все упрощать, изменять суть процессов, чтобы не принципиально, кто пришел к власти, и все двигалось по очерченному пути ", - сказал Михаил Федоров.
"Наша большая идея состоит в том, чтобы за три года создать самое удобное государство в мире для людей и бизнеса. Максимально убрать роль бюрократии из жизни людей. Сделать так, чтобы любую госуслугу можно было получить в несколько кликов. Чтобы государство превратилось в сервис. Это понятная идея в первую очередь потому, что она легко измеряется и раскладывается на цели", - уточнил он.
Кроме этого он поделился планами по внедрению цифровых технологий.
"У нас есть четыре цели, которыми живет все министерство: 100% услуг переведены в онлайн, 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и социальных объектов (больницы, библиотеки, сельские клубы и так далее) покрыты скоростным интернетом, 6 млн украинцев вовлечены в программу развития цифровых навыков, 10% – доля IT в ВВП страны. За каждой целью закреплен руководитель направления, каждая цель разделена на продукты, и за каждый продукт отвечает конкретный человек", - добавил министр.
При этом он выразил уверенность, что Минцифра должна успеть реализовать все цели за время президентства Зеленского.
"В нашем видении к концу срока Зеленского нашими продуктами будут пользоваться 90% населения, все будет закреплено на законодательном уровне и это будет вообще другая страна с точки зрения взаимодействия с государством", - подытожил он.
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-Глава Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським Новинам" в п'ятницю, 22 січня вже "доповів", що кримінальне провадження за фактом можливого втручання американського президента Джо Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю складу злочину - ЗАКРИТЕ "оскільки в діях громадянина США Джо Байдена не було складу кримінального проступку" !
-Він також "доповів", що ТРИВАЄ слідство з приводу незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович !!! "Досудове розслідування триває. Іншу інформацію не можу розголошувати, оскільки це може зашкодити слідству", - заявив Клименко.
-Коли з'явилися "плівки Деркача", то за логікою саме Трамп мав використати цей компромат у політичній боротьбі з Байденом. Проте він цього не зробив. Чому? Бо копії телефонних розмов президентів зберігаються не лише в Києві, але й у Вашингтоні. Коли американці порівняли "плівки Деркача" з реальними записами, то зрозуміли, що такої розмови між Байденом та Порошенком взагалі ніколи не було. Тобто Трамп зрозумів, що російська агентура намагається його підставити під черговий імпічмент. Тому Деркач, Дубінський та інші поплатилися саме за це.
-за Байдена розгляд цієї справи лише продовжиться й американці познаходять ще багато цікавого, зокрема, про керівників Офісу президента та очільників правоохоронних органів.
-В 2019 під час розмови з Річардом Муром (керівником англійської розвідки МІ-6) він повідомив Зеленському про конкретні персоналії російської агентури в його найближчому оточенні. Але... зі сторони ЗЕ - реакції НУЛЬ! - всі путінські агенти залишилися при посадах!
- Я не думаю, що ця інформація не відома й ЦРУ США. Тому, співпраця США з Україною у військовому, та інших питаннях - продовжиться, але доки Зеленський і його "команда" з агентів Путіна перебуватиме на Печерських пагорбах -допомога США перебуватиме не на бажаному для України рівні!
- А на санкції очікуваатимуь не лише оточення Путіна , але й оточення Зеленського, та його самого, бо США активізуватимуть інтерес до тих. хто "зароблені непосильною працею" кошти на галерах Путіна, та на мародерстві України -"приберіг в офшорах" ... - з витікаючими наслідками. Коломойський - "пішов першим"... - хто наступні - поживемо - побачимо...
-І нині - не лише Путін, а й Зеленський мають боятися й частини свого найближчого оточення, Яке, щоб не попасти під "каток санкцій" США, активніше здаватиме інформацію про своїх босів... і може "допомагати" в їх заміні... Використані ж презервативи - викидають, правда ...?
откуда у половины населения, которые до сих пор комуналку на почте оплачивают - возьмутся эти самые "онлайн услуги")
Хрен знает сколько он проживёт.
Так что это писями по воде виляно.
Как пример таких услуг:Справка от ментов для ментов "о несудимости"!
откуда 90?
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https://twitter.com/Spinosaurus_21 СпинозаВР
Сегодня от одной ватницы узнал страшную правду:
Если бы не 5g ничего у Навального бы не получилось, но Россию охраняют Ленин с Богородицей, по этому у мирового правительства пиндосов ничего не получится.
А путин - святой, его даже серебряные пули не берут.
https://twitter.com/Spinosaurus_21
СБУ ось так захищає Україну у часи Баканова -НЕПРОФЕСІОНАЛА
""Нескромный был назначен в свое время первым замом по протекции бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Так как Баканов не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескромный.
Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескромного фактически и является реальным руководителем СБУ.
Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескромный пытался сохранить влияние на определенные процессы в СБУ", - говорил источник в спецслужбе.
Поэтому, безусловно, нельзя исключать версию, что все происходящее - часть большой междуусобной борьбы двух сбушных кланов за влияние на СБУ. И в которой, вполне может быть, уже участвуют и сторонние люди в лице, например, затаившего обиду на Зеленского Андрея Богдана. Тем более, что уже анонсированные Нескоромным разоблачения бьют по Ермаку, Баканову и Зеленскому (все трое сейчас по сути враги Богдана). "
Й усю цю ухйню підтвердив МІША ПОДОЛЯК !
БОРИС ФІЛАТОВ: "Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов",
ибо...все под Богом ходим... у кого какой срок только Он знает...
«Слуги народа» предлагают штрафовать украинцев за кондиционеры…
А ЗЕЛЕНСКИЙ никак не нажрется! Все выискивает после покурки айкосов, как бы еще нагнуть своих избирателей… какой бы еще штрафчик им придумать… как бы еще их загнобить!
Такую точку зрения https://www.facebook.com/miha.anarchyst озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80.html Зеленский - приговор украинскому народу
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html Как Зеленский оказался таким мудаком и кто реально управляет Украиной
От школота клоунская… Да введи уже штраф за отсутствие денег и налог на бедность! Давай, Зеленский!
Пояснительная записка: «… граждане… устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду… на головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания», - говорится в законопроекте.
Жертвы канабиса…
…
Как https://vesti.ua/strana/slugi-naroda-predlagayut-shtrafovat-sobstvennikov-konditsionerov сообщают сегодня СМИ, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно. Штаф предлагается установить на уровне 1,7 - 3,4 тыс. грн.
Автором http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70863 законопроекта выступил нардеп от партии «Слуга Народа» Сергей Гривко.
Как говорится в пояснительной записке к документу, часто граждане или юридические лица устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду.
«На головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания«, - говорится в законопроекте.
При этом на сегодня законодательно не утверждено, как именно должен быть произведен отвод конденсата. Поэтому автор предлагает утвердить в качестве «специально приспособленных для отвода конденсата» следующие места: канализация, слив, различные резервуары, которые буду препятствовать свободному капанью конденсата. Надзор за требованиями данной нормы предлагается возложить на полицию и Госархстройинспекцию. Первое нарушение данной нормы предлагается оценить в 1,7 тыс. грн, а повторное - 3,4 тыс. грн.
***
Кстати, этом Гривко во время Майдана поддерживал Януковича:
Це вже буде у 2021 році
уже через месяц???
или еще раньше??
Этот кретин, ошибочно попавший на этот пост, скоро будет бежать дальше, чем видит.
може зеле надо было на айтишнега баллотироваться ? раз так поперло..