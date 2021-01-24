Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не будет наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

Об этом заявила глава Федерации Елена Вяльбе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах. Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим – нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент", - отметила она.

"Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя. Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил. А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать", – сказала Вяльбе.

Как сообщалось, россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.

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