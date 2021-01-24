Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не будет наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.
Об этом заявила глава Федерации Елена Вяльбе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.
"С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах. Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим – нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент", - отметила она.
"Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя. Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил. А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать", – сказала Вяльбе.
Как сообщалось, россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.
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Так что навальный не на ту болевую точку давит, предлагая выходить на протесты. Им всем пох на багатство *****, им нужна очередная доза русского величия.
просто тупое быдло, оправдывает придурашного припадошного
Ясна річ, вчора росополіцай в'їхав ногою рособабці в живіт, тепер та в реанімації. Напевно, теж був «на нєрвах»
У них там в Кацапії так прийнято. Б'ють, вбивають, труять, збивають, підривають … і «всьо на нєрвах»
Гидкий, підступний нарід ці кацапи, усе у брати лізли, потім на нєрвах почав убивати
Увидев, что уступит гонку - наступил кацапу на лыжи, потом несколько раз выставлял в стороны задницу.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат! http://stomahin.com/rus_svin.htm (с)
Звісно, такі тексти сколєновстанцам не до шмиги:
Полное уничтожение России, ликвидация этой исторически преступной и неисправимо тоталитарной государственности, зародившейся в мрачном и зловещем Московском княжестве 14 века; полный роспуск колониальной русской империи и принятие всех мер для недопущения впредь возрождения хищного русского империализма и реваншизма, - вот она, главная задача НАСТОЯЩЕЙ оппозиции Путину и его клике убийц. Вот за что мы должны бороться, - за то, чтобы вырвать, наконец, у хищного, злобного и кровожадного русского медведя-людоеда его ядерные клыки и обломать ему когти. За то, чтобы найти наконец и безжалостно сломать ту иголку, в которой заключена смерть этого злобного и полоумного Кощея - русской империи!
Б. Стомахин, «Убить империю!»
... Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу.
Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально.
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Ну конечно не виноват. Въехать специально въехал, но бить не стал. Ну спасибо. что не стал.
Толчок - слабое наказание за такое поведение, можно было и начистить хлебало.
У рагулей, правда, свое понимание спортивного поведения.
Может после этого хоть дойдет, что животные должны сидеть за загородкой.
Тепер буде фільм жахів снитися.
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать таким же, и уже своей гадкой кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.