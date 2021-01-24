С начала суток - 4 нарушения режима тишины. Террористы стреляли вблизи Песок, Водяного и Пивденного из разных видов оружия, - штаб ООС

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Около Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Кроме этого подчеркивается, что вблизи населенного пункта Пивденне, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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