С начала суток - 4 нарушения режима тишины. Террористы стреляли вблизи Песок, Водяного и Пивденного из разных видов оружия, - штаб ООС
С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Около Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.
Кроме этого подчеркивается, что вблизи населенного пункта Пивденне, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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А из тяжелого, это были учения?
НЕТ ПРОТИВНИКА ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ДОВБОЙОБГлавнокомандующий ЗСУ пан Хомчак решил покрасоваться в очередной раз на фронте и потащил с собой фотографа в бригаду чёрных запорожцев. Где он такой суровый генерал весь в трудах и заботе на фоне карт...Да-да, некоторые карты, опубликованные на официальных ресурсах, замазаны. Но не эта. Где обозначены с точностью до метра наши позиции. И по которым вчера очень чётко прилетало. Аккурат после публикаций фото.А 72 бригаде теперь либо позиции меняй, либо позорно отступай, как в позапрошлом году из Золотого. Ну, когда вечером скандал разыгрался с публикацией этих фото, их быстро, конечно, поменяли на затёртые... Не помогло. Добряче прилетело.То есть, вы понимаете, какая штука? НГШ вместо того, чтобы решить вопрос, например, с поставленным в бригаду галимым антифризом, от которого у машин рвутся радиаторы на морозе - пан Хомчак едет тупо попиариться. И тупо сдаёт наши позиции.Щас полезут оправдывать, мол "это не Хомчак, а подчинённые" или любимая отмазка всех годов "эти позиции давно известны сепарам", ставлю пять баксов.Но факт остаётся фактом: когда главком - напыщенный павлин, под стать верховного мелкокомандующего, то скоро жди смертей простых бойцов. Златкин.