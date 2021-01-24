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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток - 4 нарушения режима тишины. Террористы стреляли вблизи Песок, Водяного и Пивденного из разных видов оружия, - штаб ООС

С начала суток - 4 нарушения режима тишины. Террористы стреляли вблизи Песок, Водяного и Пивденного из разных видов оружия, - штаб ООС

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Около Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

Кроме этого подчеркивается, что вблизи населенного пункта Пивденне, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Читайте также: Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет

Автор: 

боевик (16779) обстрел (26982) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+4
Донецкая Нарядная Резервация. Начало.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2546
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24.01.2021 18:06
+4
важкіше тим хто, зараз там... ще важкіше тим з них, хто повівся на галабародьку... бо не так вони собі це все уявляли...бо не всім "какая разница" що з цьго роя вилитить навесні...
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24.01.2021 18:08
+3
"Надо просто перестать стрелять" - (с) Зе..л...
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24.01.2021 17:48
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"Надо просто перестать стрелять" - (с) Зе..л...
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24.01.2021 17:48 Ответить
в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3243718

А из тяжелого, это были учения?
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24.01.2021 17:50 Ответить
Дякую що правильно написали населений пункт Пєскі.
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24.01.2021 17:57 Ответить
Донецкая Нарядная Резервация. Начало.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2546
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24.01.2021 18:06 Ответить
важкіше тим хто, зараз там... ще важкіше тим з них, хто повівся на галабародьку... бо не так вони собі це все уявляли...бо не всім "какая разница" що з цьго роя вилитить навесні...
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24.01.2021 18:08 Ответить
А в то время 95 шапито и его членограй веселили этих «повстанцев « вооруженных из путлерастного «военторга «
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24.01.2021 18:17 Ответить
Рост благосостояния ДЫныРЫ

Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4385
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24.01.2021 18:09 Ответить
Потерпи, лет через сто может наладится.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3459
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24.01.2021 18:22 Ответить
Можу підказати звернутися до Путіна, нехай ще введе.
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24.01.2021 19:47 Ответить
Як дратує оте "Пєскі". Село називається " Піски" -на українській ,кацапській ,зулусській, фарсі і ідиш . Власні назви не перекладаються !!!!!!!
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24.01.2021 18:58 Ответить
Вчора називали російськими найманцями, сьогодні вже терористами. Коли вже визначитеся, що це російські рашисти, що це ворог, що це війна?
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24.01.2021 19:50 Ответить
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5763
НЕТ ПРОТИВНИКА ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ДОВБОЙОБГлавнокомандующий ЗСУ пан Хомчак решил покрасоваться в очередной раз на фронте и потащил с собой фотографа в бригаду чёрных запорожцев. Где он такой суровый генерал весь в трудах и заботе на фоне карт...Да-да, некоторые карты, опубликованные на официальных ресурсах, замазаны. Но не эта. Где обозначены с точностью до метра наши позиции. И по которым вчера очень чётко прилетало. Аккурат после публикаций фото.А 72 бригаде теперь либо позиции меняй, либо позорно отступай, как в позапрошлом году из Золотого. Ну, когда вечером скандал разыгрался с публикацией этих фото, их быстро, конечно, поменяли на затёртые... Не помогло. Добряче прилетело.То есть, вы понимаете, какая штука? НГШ вместо того, чтобы решить вопрос, например, с поставленным в бригаду галимым антифризом, от которого у машин рвутся радиаторы на морозе - пан Хомчак едет тупо попиариться. И тупо сдаёт наши позиции.Щас полезут оправдывать, мол "это не Хомчак, а подчинённые" или любимая отмазка всех годов "эти позиции давно известны сепарам", ставлю пять баксов.Но факт остаётся фактом: когда главком - напыщенный павлин, под стать верховного мелкокомандующего, то скоро жди смертей простых бойцов. Златкин.
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25.01.2021 06:07 Ответить
 
 