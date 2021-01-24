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Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо

Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо

Главный редактор пропагандистского российского телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку российских силовиков по отношению к протестующим в ходе вчерашних акций протеста в РФ с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального.

"И то, как они отработали сегодня, (минус одна женщина с сотрясением, но все же одна на огромную страну! - Авт.) - это заслуживает отдельного спасибо. Работайте, братья. Все будет ровно", - написала пропагандистка в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором видно, как сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше

Автор: 

пропаганда (3672) протест (5857) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+96
моральные отбросы...
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24.01.2021 17:56
+70
Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо - Цензор.НЕТ 8602
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24.01.2021 18:08
+50
Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо - Цензор.НЕТ 2374
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24.01.2021 18:07
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Страница 3 из 3
Крайне негативно отношусь к этой Симоньян, считаю, что после свержения режима в россии с ней надо поступить, как с Юлиусом Штрейхером по результатам Нюрнбергского трибунала (смертная казнь за разжигание ненависти и розни), но надо быть справедливым - в данном случае её слова искажаются.
Она высказалась косноязычно, что даёт основание для разных толкований, но суть её слов, насколько я понимаю, следующая :

"В целом силовики сработали хорошо и правильно, за исключением ситуации с одной женщиной в Петербурге, но одна женщина на целую огромную страну - это не массовые нарушения, а неприятный частный случай".

Я с ней категорически не согласен вообще (в плане "хорошо", "не массовые"), да и в плане силовика, ударившего бабушку, надо было не обходится снисходительными словами "минус одна женщина", а решительно осудить и потребовать привлечения к ответственности, но приписывать ей "спасибо за минус одну женщину" не надо - врага надо понимать правильно, а не превратно. Правильное понимание ситуации - залог победы над врагом. Неправильное же может стать причиной поражения.
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24.01.2021 20:23 Ответить
****** .. да повернеться все до тебе бумерангом..
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24.01.2021 20:28 Ответить
Спасибо Симоньян за яркий пример кремлёвского фашизма.
Ну и санкции персональные она себе выпросила.
Будет отдыхать за рубли в краденном Крыму на советском лежаке.
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24.01.2021 20:30 Ответить
Что эта чмошная армянка будет делать.когда ху"ло сдохнет ?
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24.01.2021 20:30 Ответить
Уедет в Израиль.
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24.01.2021 21:35 Ответить
Что вы все взялись за *****,не один он делает а кацапию погоду.Не забывайте что враг Укране не сам ***** а вся кацапия до последнего бомжа.
Или Вы считаете что если ***** подохнет то кацапия нам снова будет старшим братом?Вы ошибаетесь.
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25.01.2021 15:52 Ответить
P.S.Думаете что получившая сапогом не плескала в ладоши от радости когда кацапия анексировала Крым.То что там заворушка нам наименьше нужно обращать внимание,лучше сосредоточится на том что сейчас творится у нас в Украине.
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25.01.2021 15:57 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 5749
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24.01.2021 20:41 Ответить
"В каждом российском доме должна быть комната для грязи и аквадискотека"

Президент России В.В. Путин
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24.01.2021 21:11 Ответить
пригрели после спитака
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24.01.2021 20:45 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 9930
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24.01.2021 21:00 Ответить
ким кардашьян не против
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24.01.2021 21:00 Ответить
А кто у неё мама ? Тоже армянка, или как у Лаврова ?
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24.01.2021 21:06 Ответить
******* ногами пожилых женщин и у вас всё будет ровно.

Может ещё кто то хочет "Русского мира"???
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24.01.2021 21:08 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 3851
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24.01.2021 21:22 Ответить
Не маю навіть крихти співчуття до кацапів і кацапок. Я не садист, навіть комара не трону просто так... але ця шобла недоумків з претензіями на світову мораль і свободу, САМІ виховали своє сьогодення. У ньому все - і крим, і вялчіє, і діди-ваєвалі, і путін і все решта. Так що - смачного і путіна ще років на 10 - 20, нехай він цих кацапів-ватніків витравить всіх до біса.
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24.01.2021 21:13 Ответить
Ти в себе дома наведи лад,а в першу чергу в своiй дурнiй головi,iдiот...
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25.01.2021 06:08 Ответить
Досвід Майдану:
Що робити з бтр-ами:
https://www.youtube.com/watch?v=CvSnmCPKf_g
Що робити з ментярами:
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
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24.01.2021 21:18 Ответить
Маргарита Симоньян.

Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 115
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24.01.2021 21:18 Ответить
знойная жендщина
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24.01.2021 21:19 Ответить
Это всего лишь 40 лет.
Род занятий сказывается на внешности.
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24.01.2021 21:33 Ответить
Да, не легко быть проституткой, даже дорогой.
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25.01.2021 12:51 Ответить
Фуу.
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24.01.2021 21:21 Ответить
мечта поэта
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24.01.2021 21:24 Ответить
Мечта израильского поэта.
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25.01.2021 01:14 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 3760
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24.01.2021 21:21 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 6294
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24.01.2021 22:51 Ответить
Поменять Алёну Хмельницкую на это армянож@довскую жабу -ропуху - мог только такой же упоротый армяшка -ватник и пукин жополиз как кеосаян!
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24.01.2021 22:54 Ответить
Хмельницкая тоже еврейка если ты не вкурсе. Но она ашкенази, а бобриха сефардка, со всеми вытекающими
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24.01.2021 23:08 Ответить
Значит, и мама путина тоже сефардка. Со всеми вытекающими вовочками.
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25.01.2021 01:16 Ответить
Они хотели, чтоб их дети были чистокровные хайские арабы( смесь еврея с арабкой при случайной встрече в пустыне)
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25.01.2021 16:26 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 4073
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24.01.2021 21:23 Ответить
Избивать и убивать рашистов не есть плохо для мира. Тут симоньян делает работу за цивилизацию.
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24.01.2021 21:25 Ответить
Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 2440
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24.01.2021 21:26 Ответить
ні, ну так принизити чудову тваринку... як біолог - протестую. Кастор краще
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24.01.2021 21:33 Ответить
ты може не вкурсе, но эта тварь жрет бобров в ресторанах. еще и нахваливает
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24.01.2021 23:09 Ответить
Кстати эта Симоньян начальник всех Рос пропагандонов.
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24.01.2021 21:38 Ответить
Ні, кісєль у неї начальник, паРаша тудей входить в структуру ріа новасті, де начальником кісєльов.
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25.01.2021 07:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.01.2021 21:45 Ответить
Симонян как вылезла в топ ? зделала сюжет в Беслане прославив убийства детей назвав это удачной операцией пуйла ...
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24.01.2021 21:53 Ответить
я бы был лицом кавказской национальности , тоже в таких случаях пел бы русне дифирамбы
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24.01.2021 21:57 Ответить
ким кардашьян нервно курит за гаражом
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24.01.2021 22:00 Ответить
Пусть пишет еще. Народ должен знать своих "героев" в лицо. Что бы потом ...Вешать. Вешать. И еще раз вешать.
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24.01.2021 22:30 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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24.01.2021 22:33 Ответить
Ну всё. Теперь раскрутить это в Европе, как поддержку насилия над женщинами, и пусть активизируются феминистки и прочие леваки против этой свиноты
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24.01.2021 23:22 Ответить
ЭТО ОНА ЧТОБЫ РАЗЖЕЧЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ ВОЙНУ С АРМЕНИЕЙ !!! ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ АРМЯНИН ИЛИ ДАЖЕ АРМЯНКА ЕЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ГОЛОВУ ОТРЕЖЕТ !!!

Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 8512
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25.01.2021 00:30 Ответить
Чомусь всі,хто торкається руЕссеського міра,перетворюються на свинособак.
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25.01.2021 12:32 Ответить
Смотришь на ленту, на этом сайте у читателей вызывают интерес только новости из России.
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25.01.2021 12:49 Ответить
чомусь у всіх ФСБшних троляк викликає цікавість тільки цей сайт?
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25.01.2021 17:34 Ответить
Главный редактор пропагандистского российского телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку российских силовиков по отношению к протестующим в ходе вчерашних акций протеста в РФ с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального. Источник: https://censor.net/ru/n3243721

Правильно кацапи, утілізовуйте один одного і пам ятайте Майдан 2014 і окупацію Крма і Донбасу - ЦЕ ВСЕ НАСЛІДКИ
Ржали з кастрюль і майданутих, ми тепер маємо змогу бачити плоди ваших веселощів
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25.01.2021 13:03 Ответить
НУ ЩО ВАМ ЩЕ ЖАЛЬ МОСКОВИТІВ НА ЦИХ ДЕМОНСТРАЦІЯХ ЗА НАВАЛЬНОГО?

ЗГАДАЙТЕ ЯК ВОНИ БАЧИЛИ ВАС :


Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі - Цензор.НЕТ 4162
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25.01.2021 13:38 Ответить
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