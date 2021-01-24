Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо

Главный редактор пропагандистского российского телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку российских силовиков по отношению к протестующим в ходе вчерашних акций протеста в РФ с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального.

"И то, как они отработали сегодня, (минус одна женщина с сотрясением, но все же одна на огромную страну! - Авт.) - это заслуживает отдельного спасибо. Работайте, братья. Все будет ровно", - написала пропагандистка в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором видно, как сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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