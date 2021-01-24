Редактор пропагандистского телеканала RT Симоньян об ударе ОМОНовцем пожилой протестующей: Минус одна женщина. Это заслуживает отдельного спасибо
Главный редактор пропагандистского российского телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку российских силовиков по отношению к протестующим в ходе вчерашних акций протеста в РФ с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального.
"И то, как они отработали сегодня, (минус одна женщина с сотрясением, но все же одна на огромную страну! - Авт.) - это заслуживает отдельного спасибо. Работайте, братья. Все будет ровно", - написала пропагандистка в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором видно, как сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Она высказалась косноязычно, что даёт основание для разных толкований, но суть её слов, насколько я понимаю, следующая :
"В целом силовики сработали хорошо и правильно, за исключением ситуации с одной женщиной в Петербурге, но одна женщина на целую огромную страну - это не массовые нарушения, а неприятный частный случай".
Я с ней категорически не согласен вообще (в плане "хорошо", "не массовые"), да и в плане силовика, ударившего бабушку, надо было не обходится снисходительными словами "минус одна женщина", а решительно осудить и потребовать привлечения к ответственности, но приписывать ей "спасибо за минус одну женщину" не надо - врага надо понимать правильно, а не превратно. Правильное понимание ситуации - залог победы над врагом. Неправильное же может стать причиной поражения.
Ну и санкции персональные она себе выпросила.
Будет отдыхать за рубли в краденном Крыму на советском лежаке.
Или Вы считаете что если ***** подохнет то кацапия нам снова будет старшим братом?Вы ошибаетесь.
Президент России В.В. Путин
Может ещё кто то хочет "Русского мира"???
Що робити з бтр-ами:
https://www.youtube.com/watch?v=CvSnmCPKf_g
Що робити з ментярами:
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
Род занятий сказывается на внешности.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Правильно кацапи, утілізовуйте один одного і пам ятайте Майдан 2014 і окупацію Крма і Донбасу - ЦЕ ВСЕ НАСЛІДКИ
Ржали з кастрюль і майданутих, ми тепер маємо змогу бачити плоди ваших веселощів
ЗГАДАЙТЕ ЯК ВОНИ БАЧИЛИ ВАС :