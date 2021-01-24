В Израиле первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,5 млн человек, началась вакцинация подростков

С начала кампании массовой вакцинации от коронавируса 19 декабря 2020 года в Израиле первую дозу вакцины получили более 2,5 млн человек из 9-миллионного населения страны.

Израиль стал одной из первых стран в мире, которые начали вакцинацию от COVID-19 подростков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщает dpa, это связано с успешным ходом кампании массовой вакцинации, с начала которой, по официальным данным, в стране первую дозу прививки получила уже четверть населения.

Всего с начала кампании вакцинации 19 декабря, первую дозу немецко-американской вакцины от BioNTech/Pfizer в Израиле получили более 2,5 миллиона человек. Из них один миллион уже получил и вторую дозу. Об этом на своей странице в Twitter 24 января написал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

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Он также сообщил, что, по данным исследований, первая доза вакцины повышает защиту от возможного заражения на 30 процентов. Также наблюдается уменьшение количества госпитализаций и менее тяжелое течение заболевания.

Как известно, израильское правительство договорилось о поставке нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer еще на раннем этапе исследований.

Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: относительно небольшая территория страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. У каждого гражданина в Израиле есть медицинская страховка в одной из четырех негосударственных больничных касс. Теперь же вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и в специально созданных для этого мобильных центрах.

По данным The Times of Israel, 21 января министерство здравоохранения объявило о разрешении вакцинации старшеклассников 16-18 лет при условии одобрения родителей. Это делается, чтобы подростки могли вернуться в школу и своевременно сдать зимние экзамены.

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Расширение прививочной кампании произошло после того, как Израиль продлил третий национальный локдаун до конца месяца из-за роста заболеваемости новым коронавирусом.

С 23 января вакцину могут получить и люди в возрасте от 40 лет и старше.