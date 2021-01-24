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Новости Коронавирус и карантин
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В Израиле первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,5 млн человек, началась вакцинация подростков

В Израиле первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,5 млн человек, началась вакцинация подростков

С начала кампании массовой вакцинации от коронавируса 19 декабря 2020 года в Израиле первую дозу вакцины получили более 2,5 млн человек из 9-миллионного населения страны.

Израиль стал одной из первых стран в мире, которые начали вакцинацию от COVID-19 подростков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщает dpa, это связано с успешным ходом кампании массовой вакцинации, с начала которой, по официальным данным, в стране первую дозу прививки получила уже четверть населения.

Всего с начала кампании вакцинации 19 декабря, первую дозу немецко-американской вакцины от BioNTech/Pfizer в Израиле получили более 2,5 миллиона человек. Из них один миллион уже получил и вторую дозу. Об этом на своей странице в Twitter 24 января написал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

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Он также сообщил, что, по данным исследований, первая доза вакцины повышает защиту от возможного заражения на 30 процентов. Также наблюдается уменьшение количества госпитализаций и менее тяжелое течение заболевания.

Как известно, израильское правительство договорилось о поставке нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer еще на раннем этапе исследований.

Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: относительно небольшая территория страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. У каждого гражданина в Израиле есть медицинская страховка в одной из четырех негосударственных больничных касс. Теперь же вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и в специально созданных для этого мобильных центрах.

По данным The Times of Israel, 21 января министерство здравоохранения объявило о разрешении вакцинации старшеклассников 16-18 лет при условии одобрения родителей. Это делается, чтобы подростки могли вернуться в школу и своевременно сдать зимние экзамены.

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Расширение прививочной кампании произошло после того, как Израиль продлил третий национальный локдаун до конца месяца из-за роста заболеваемости новым коронавирусом.

С 23 января вакцину могут получить и люди в возрасте от 40 лет и старше.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1922) карантин (16729) подростки (437) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А украинцы получат электронную вакйину - очередной ишаковский туповидосик.
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24.01.2021 18:48
+5
Додаткове підтвердження, що казочку про =розумних= вони пустили про себе самі.

Достатньо часу побачити, у що це виллється.
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24.01.2021 18:53
+5
Так вони ж пообіцяли скинути інфу про щеплених Пфайзеру. То навряд вже воду.

Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.

Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".

Я в шоці.
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24.01.2021 19:42
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Правила форума Совет форумчан
а де вони знайшли кошерну вакцину?
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24.01.2021 18:47 Ответить
Когда создают вирус, сразу делают и вакцину, это так положено.
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24.01.2021 18:56 Ответить
А украинцы получат электронную вакйину - очередной ишаковский туповидосик.
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24.01.2021 18:48 Ответить
Мы ведем переговоры со всеми на свете, но уверены что нас как всегда пошлют.
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24.01.2021 19:11 Ответить
айкосами будут колоть
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24.01.2021 20:23 Ответить
Вакцинація громадян країни під час епідемій - питання національної безпеки. Гарант національної безпеки, який не справляється зі своїми обов'язками, як мінімум, мусить написати заяву про відставку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки. Суб'єктами забезпечення національної безпеки є :
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України;
суди загальної юрисдикції;
прокуратура України;
Національне антикорупційне бюро України
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24.01.2021 20:38 Ответить
2,5 миллиона человек..это почти 1/3 населения
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24.01.2021 18:52 Ответить
и плюс 39 000 "украинцев"
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24.01.2021 18:54 Ответить
на рабиновича намекаешьь
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24.01.2021 18:55 Ответить
В Одессе и Харькове много "украинцев" ,за Бердичев я молчу.
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24.01.2021 18:57 Ответить
из одессы все уехали..
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24.01.2021 18:58 Ответить
Сейчас в Одессе евреи составляют лишь около 1% населения, что в любом случае немного.
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24.01.2021 19:01 Ответить
он под внешним управлением, ему Медвейчук запретил вакценироваться чем либо кроме Sputnik V
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24.01.2021 19:16 Ответить
Додаткове підтвердження, що казочку про =розумних= вони пустили про себе самі.

Достатньо часу побачити, у що це виллється.
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24.01.2021 18:53 Ответить
А хто знає, шо вини собі колють? Може, природні антитіла довше тримаються - цього ми теж не знаємо. Вколють воду і скажуть, шо антитіла від вакцини.
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24.01.2021 19:36 Ответить
Так вони ж пообіцяли скинути інфу про щеплених Пфайзеру. То навряд вже воду.

Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.

Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".

Я в шоці.
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24.01.2021 19:42 Ответить
Аааа, ось в чому річ...
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24.01.2021 19:53 Ответить
Ось.
https://www.timesofisrael.com/israels-data-for-vaccines-deal-with-pfizer-raises-privacy-concerns/

Але мені ще дуже сподобалось оце:
The inoculation ***** is a matter of national pride. It also is at the center of Netanyahu's reelection campaign as he seeks to deflect attention from his ongoing corruption trial, Israel's deep economic crisis and the latest virus surge.


ковід - це політика. Його таким зробили. І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.
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24.01.2021 20:00 Ответить
І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.

Я це ще навесні казала, бо якось і заходи різні, і цифри як для єдиного "ворога".
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24.01.2021 20:18 Ответить
Бо мета цієї вакцинації для мене була незрозумілой. Дякую.
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24.01.2021 19:53 Ответить
Pfizer kogda probyvali na dobrovolcev tak 40 tysiac izbrali po raznomu vozrostu.Gde kololi pfizer 8 zaboleli iz nix,a gde vodu imitaciju tam byylo 168 zabolevsix.Izraele uze 38% liudej zdelalo prilivki.Nasi mediki govoriat sto nenado bojatisia im izvesna princip takoj vakcini uze 20 let no pervyje isprobyvali na koronovirus.Nasi mediki govoriat paracetomol dopustim toze opasni v amerike ot nego mnogyje zabolevajet,ili ibrufen ot etogo toze byvajet osloznenyje u nekotorix liudej mozet daze oslepnut,no eti lekarstvi populiarni nesmotria ne preduprezdenyji
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24.01.2021 21:14 Ответить
Уважаемьій Видасик,

из статьи:

Pfizer's vaccine, developed with German partner BioNTech, has received emergency approval from the US Food and Drug Administration and the European Union's regulatory agency and is believed to provide up to 95% protection against COVID-19. But much remains unknown, including its long-term protection and whether it can prevent transmission of the virus.



It said Israel will provide weekly data to Pfizer about various age and demographic groups. The objective, it said, is to "analyze epidemiological data arising from the product rollout, to determine whether herd immunity is achieved after reaching a certain percentage of vaccination coverage in Israel."

Так дело в том, что о парацетамоле и ибупрофене известно. Как и о других медикаментах.

А тут - ничего вообще не ясно.

Я не понимаю такого. Для меня подобное - полнейшая безответственность и реально геноцид / убийство, узаконенное и умьішленное.

Кто хочет - колите. Но не смейте заставлять остальньіх.
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24.01.2021 21:27 Ответить
....НЕ сильно впадайте ... банда Вам "намалює" хоч на лобі ВСЕ що побажаєте в н-примірниках ... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі ... Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ ...
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24.01.2021 18:54 Ответить
Не кричат со всех экранов и трибун, а вакцинируют население.
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24.01.2021 19:13 Ответить
..Нехай "вколять " собі потрійну "дозу" .. ВСТУПІТЬСя в Ізраєль .. НЕчіпайте Українців ...ага ..
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24.01.2021 19:21 Ответить
"в Израиле есть медицинская страховка в одной из четырех негосударственных больничных касс" - а попробуйте в Украине сделать негосударственную больничную кассу.
1. С топ-менеджерами с окладами в миллион гривень.
2. С откатами 15-20 % при закупках
3. С "расходами" на "крышу" из СБУ, МВД, "конфеты" пожарникам, налоговую, да мало ли...
В итоге придется национализировать с убытками в сотню миллиардов грн.
Плавали, знаем. Еще Приватбанк аукается.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
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24.01.2021 19:15 Ответить
израилю проще-их всего 9,7 миллиона...
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24.01.2021 19:24 Ответить
Что-то мне подсказывает, что будь в Украине 9,7 млн (а к этому все идет!), то эта зеленая ублюдочная квартальная команда имела точно такие же "успехи", как и при 40 млн.
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24.01.2021 20:24 Ответить
Провал зелёной власти во главе с имбицилом клоуном.
Как он там себя называл,чемпион по борьбе с коронавирусом?
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24.01.2021 19:55 Ответить
Получили прививку я и жена. 15 минут на очередь в больничной кассе. Прививала нас, кстати медсестра-украинка, с лёгой рукой. Никаких побочных эффектов не наблюдаем, возраст - 50 плюс. В февралё получим вторую дозу.
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24.01.2021 20:08 Ответить
а як Вас туди запрошували , і по чім .
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24.01.2021 20:29 Ответить
Прийшло запрошення від лікарняної каси на телефон, коли відкрили вакцинацію нашої вікової групи (60-50 років, у нас почали з найстаріших). Безкоштовно. Ми платимо 154 шекелів на місяць в лікарняну касу (47 $).
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24.01.2021 21:24 Ответить
а у Вас є такі люди які не в змозі на лікарняну касу , і як з ними ?
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24.01.2021 21:51 Ответить
Таких дуже мало. Всі громадяни і ті хто має дозвіл на проживання застраховані в лікарняній касі. Усі працюючі платять податок на ці каси (їх чотири, можна вибирати). Туристи і нелегали теж можуть купити страховку.
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24.01.2021 22:10 Ответить
Хай щастить перенести Вам щеплення і вашим рідним , без побічних.
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24.01.2021 22:24 Ответить
Дякую.
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24.01.2021 22:35 Ответить
это типа мед страховка?
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24.01.2021 21:52 Ответить
Типа
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24.01.2021 22:10 Ответить
В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків - Цензор.НЕТ 7202
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24.01.2021 22:47 Ответить
 
 