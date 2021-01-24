В Израиле первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,5 млн человек, началась вакцинация подростков
С начала кампании массовой вакцинации от коронавируса 19 декабря 2020 года в Израиле первую дозу вакцины получили более 2,5 млн человек из 9-миллионного населения страны.
Израиль стал одной из первых стран в мире, которые начали вакцинацию от COVID-19 подростков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как сообщает dpa, это связано с успешным ходом кампании массовой вакцинации, с начала которой, по официальным данным, в стране первую дозу прививки получила уже четверть населения.
Всего с начала кампании вакцинации 19 декабря, первую дозу немецко-американской вакцины от BioNTech/Pfizer в Израиле получили более 2,5 миллиона человек. Из них один миллион уже получил и вторую дозу. Об этом на своей странице в Twitter 24 января написал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.
Он также сообщил, что, по данным исследований, первая доза вакцины повышает защиту от возможного заражения на 30 процентов. Также наблюдается уменьшение количества госпитализаций и менее тяжелое течение заболевания.
Как известно, израильское правительство договорилось о поставке нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer еще на раннем этапе исследований.
Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: относительно небольшая территория страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. У каждого гражданина в Израиле есть медицинская страховка в одной из четырех негосударственных больничных касс. Теперь же вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и в специально созданных для этого мобильных центрах.
По данным The Times of Israel, 21 января министерство здравоохранения объявило о разрешении вакцинации старшеклассников 16-18 лет при условии одобрения родителей. Это делается, чтобы подростки могли вернуться в школу и своевременно сдать зимние экзамены.
Расширение прививочной кампании произошло после того, как Израиль продлил третий национальный локдаун до конца месяца из-за роста заболеваемости новым коронавирусом.
С 23 января вакцину могут получить и люди в возрасте от 40 лет и старше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки. Суб'єктами забезпечення національної безпеки є :
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України;
суди загальної юрисдикції;
прокуратура України;
Національне антикорупційне бюро України
Достатньо часу побачити, у що це виллється.
Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.
Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".
Я в шоці.
https://www.timesofisrael.com/israels-data-for-vaccines-deal-with-pfizer-raises-privacy-concerns/
Але мені ще дуже сподобалось оце:
The inoculation ***** is a matter of national pride. It also is at the center of Netanyahu's reelection campaign as he seeks to deflect attention from his ongoing corruption trial, Israel's deep economic crisis and the latest virus surge.
ковід - це політика. Його таким зробили. І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.
Я це ще навесні казала, бо якось і заходи різні, і цифри як для єдиного "ворога".
из статьи:
Pfizer's vaccine, developed with German partner BioNTech, has received emergency approval from the US Food and Drug Administration and the European Union's regulatory agency and is believed to provide up to 95% protection against COVID-19. But much remains unknown, including its long-term protection and whether it can prevent transmission of the virus.
It said Israel will provide weekly data to Pfizer about various age and demographic groups. The objective, it said, is to "analyze epidemiological data arising from the product rollout, to determine whether herd immunity is achieved after reaching a certain percentage of vaccination coverage in Israel."
Так дело в том, что о парацетамоле и ибупрофене известно. Как и о других медикаментах.
А тут - ничего вообще не ясно.
Я не понимаю такого. Для меня подобное - полнейшая безответственность и реально геноцид / убийство, узаконенное и умьішленное.
Кто хочет - колите. Но не смейте заставлять остальньіх.
1. С топ-менеджерами с окладами в миллион гривень.
2. С откатами 15-20 % при закупках
3. С "расходами" на "крышу" из СБУ, МВД, "конфеты" пожарникам, налоговую, да мало ли...
В итоге придется национализировать с убытками в сотню миллиардов грн.
Плавали, знаем. Еще Приватбанк аукается.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
Как он там себя называл,чемпион по борьбе с коронавирусом?