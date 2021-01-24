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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш

ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш

Единого плана по урегулированию конфликта на Донбассе пока нет.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Если брать за основу те документы, которые сейчас существуют, то есть план, представленный Россией через ее марионеток ОРДЛО, и план Украины, то они абсолютно несовместимы. Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план", - сказал он.

По словам Гармаша, никакого решения по плану, который предложила Украина, также не принято.

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"Поэтому мы предложили ОБСЕ, учитывая наш план, план России, документ, который сейчас готовится в "нормандском" формате. Это рекомендации о последовательности действий по выполнению "минских" соглашений - чтобы ОБСЕ взяла эти три документа и наработала какой-то единый документ, который мы могли бы обсуждать, который был бы компромиссным. Но пока, во-первых, ОБСЕ не хочет этого делать, а во-вторых, Россия против этого. А может ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. Пока нет решения по нашему предложению", - сообщил он.

Напомним, 19 января украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.

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Автор: 

ОБСЕ (4875) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+15
ОБСЄ не хоче бути крайніми.
Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
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24.01.2021 19:18
+14
Зе ніхто не поважає і не дослухається. ОБСЄ - не вийняток: останнім часом посилає в сраку все частіше і частіше. Виявилось, що посилати ЗЕ в сраку набагато легше, ніж посилати туди ж МВФ.
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
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24.01.2021 19:20
+13
та шо вы там имитируете какую то деятельность?
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
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24.01.2021 19:22
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Правила форума Совет форумчан
ОБСЄ не хоче бути крайніми.
Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
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24.01.2021 19:18 Ответить
Т.е. многочисленные минские совсем фигня.
Во дела!
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24.01.2021 19:28 Ответить
надо просто понимать для чего они подписаны
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24.01.2021 19:31 Ответить
Мантры про санкции там среди своих обсуждайте.
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24.01.2021 19:33 Ответить
А ти чий?
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24.01.2021 19:34 Ответить
Что значит чий?
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24.01.2021 19:39 Ответить
Where are you writing from?
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24.01.2021 19:43 Ответить
Ватный рашистский пдрс,будете жестко наказаны за военные преступления против Украины!
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24.01.2021 22:36 Ответить
Where the US are you from?
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24.01.2021 19:37 Ответить
А ще - Чий Крим?
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24.01.2021 20:08 Ответить
Українська влада хоче тупо перевести стрілки!
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24.01.2021 19:19 Ответить
Зе ніхто не поважає і не дослухається. ОБСЄ - не вийняток: останнім часом посилає в сраку все частіше і частіше. Виявилось, що посилати ЗЕ в сраку набагато легше, ніж посилати туди ж МВФ.
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
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24.01.2021 19:20 Ответить
ОБСЕ просто понимает, что никакого компромисса глобально не может быть - невозможно создать план который устроит и Украину и орду - что тут не понятного ???
Вот и не хотят делать дурную работу. Более того если они создадут план с точки зрения Европы то моментально побьет горшки с ордой - но со всего видать бить пока не хочет. (Плохой переговорный процесс, все-таки, лучше, чем его полное отсутствие)
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24.01.2021 19:36 Ответить
та шо вы там имитируете какую то деятельность?
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
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24.01.2021 19:22 Ответить
Головне (ключеве) слово - імітація(
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24.01.2021 20:48 Ответить
ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6137
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24.01.2021 19:23 Ответить
"Шоу маст гоу он"- це єдине, що треба від Мінська. Усе інше зробить час.
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24.01.2021 19:34 Ответить
и, надо сказать, минск пока с этим неплохо справляется
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24.01.2021 19:38 Ответить
Вполне понятная позиция ОБСЕ. Они понимают, что что-то менять- только время терять, учитывая тот факт, что роSSия ничего из уже наработанного еще не выполнила, и похоже, не собирается этого делать.
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24.01.2021 19:37 Ответить
а Украина Зеленского кидала и может кинуть ОБСЕ в любой момент (чего стоит только засилье российских шпионов в администрации президента)
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24.01.2021 21:08 Ответить
ОБСЕ- марионетки рашиста,пользы для Украины и ее народа от их деятельности не будет
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24.01.2021 19:44 Ответить
почему в России есть свои марионетки а в Украины нет? Потому что Россия влиятельная,сильная,имеет ресурсы и деньги,имеет марионеток в Германии,Австрии,Венгрии,Италии и в других странах мира,а Украина нищая,обворованная никому не нужная страна?
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24.01.2021 19:54 Ответить
Потому, что россия до сих пор ошибочно расцениваеться как наследница СССР. Она ни влиятельная и не сильная, качая газ и нефть со с скважен разработаных в совке, не возможно стать сильной и самдостаточной страной. Это просто химера имерии по имети СССР.
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24.01.2021 21:30 Ответить
Россия слабеющая, дряхлеющая разворованная страна. Но печаль в том, что Украина в сравнении даже с ней настолько ничтожна, что Европа предпочитает иметь дела с ними.
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24.01.2021 21:36 Ответить
Это по чему? Может быть интелектуальный запас у Украины ниже? Может быть по тому как территориально россия для европы предпочтительна? Ах да корупция ниже? Или Россия хочет сотрудничать с Европой?
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24.01.2021 21:45 Ответить
На все вопросы - ответ да. Кроме последнего утверждения. Россия не "хочет", а уже сотрудничает с ЕС, и объём сотрудничества колоссальный. При чем на максимально выгодных для Европы условиях. Природные ресурсы - в ЕС, деньги за них ненадолго в Рашку, и тут же обратно в ЕС. Какой поц в Европе откажется от такого сладкого симбиоза? Ради никому не нужной Украины? В Европе у Украины, к сожалению, ни одного союзника нет. Есть доброжелатели - три маленьких, но гордых балтийских государства, да с оговорками (на ура и Бандеру) Польша. Но их поддержка всегда будет только на словах. Нам для того, чтоб двигаться куда-то дальше нужно хотя бы трезво оценить свои стартовые позиции.
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24.01.2021 22:12 Ответить
На все вопросы - ответ да
Ну хорошо можете доказать, что интелектуальный запас Украины ниже раши? Чем территория раши предпочтительней, только конкретно? Корупция ниже, серьезно? А как тогда Путен обнулился? Ни одного союзника? А как же США, как же Англия и даже Турция, неужели они с противником начали сотрудничать в вопросах военной техники? Может быть Канада не наш союзник?
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24.01.2021 22:33 Ответить
Про интеллектуальный потенциал - книги, интернет-продукт, космос, авиация, автомобилестроение, оружие, вакцины и пр. Сравнивайте сами.
Про союзников - перечитайте ещё раз мной сказанное. Если интересно, конечно. Я чётко говорил про ЕС. Только я вас умоляю, высмеивая российское отставание от запада в сфере высокотехнологичного производства - не забывайте, что сравниваем не с Китаем или силиконовой долиной, а с Украиной.
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24.01.2021 22:41 Ответить
У вас столько ошибок. Вы абсолютно безграмотный человек. Глаза болят это читать, простите.
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24.01.2021 23:36 Ответить
Это все? А до этого у меня ошибок не было? Глаза не болели?
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24.01.2021 23:46 Ответить
Мне так нравятся люди расуждающие о мировой гигимонии, не спосбные сделать аэроплан 5 поколения. Так же не умеющие сделать ГТУ для своих фрегатов! Но при обсуждении быстро "сполэают" на граматику. Элита!!!
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25.01.2021 00:11 Ответить
При чем на максимально выгодных для Европы условиях.
В поставках природных искпаемых из россии, где же здесь интересы россии?
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24.01.2021 22:37 Ответить
Деньги для олигархов, влияние в Европе.
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24.01.2021 22:47 Ответить
Ну и где здесь Россия?
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24.01.2021 23:36 Ответить
ЛОХа дЭ, рашистский длбб ватный ,никто вам,тварям,не простит передела границ в Европе в 21 м веке,будете удушены а-ля сссссссср,животные,дичь....
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24.01.2021 22:43 Ответить
А забыл россия хочет имет единое правовое поле с Европой и пытается быть членом НАТО!
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24.01.2021 21:47 Ответить
Да и еще мы ни кого на шантажируем.
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24.01.2021 21:48 Ответить
Просто уберите прибыли на продаже газа и нефти с бюджета россии и добавте в расходную часть бюджета на закупки энергоносителей и увидете, на сколько вы ущербнее окажитесь Украины.
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24.01.2021 21:37 Ответить
рабсея сильная- чем?Cильная кровопролитием у соседей,которое организует оккупацией соседних земель,невыполнением и нарушением международных норм и правил,которые брала обязательство выполнять ,оккупацией соседних территорий..А Украине, с таким врагом единый путь в НАТО и чем быстрее тем лучше
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25.01.2021 09:25 Ответить
бедная многострадальная Украина,не повезло ни с соседями,ни с помагателями,ни с мудрым наридом.... соседи ведут против Украины войну,поддерживают боевиков. Помагатели дали в начале 2014 карт бланш и сказали все в ваших руках,делайте реформы,поднимайте економику и все будет и НАТО и ЕС,но к 2021 году всем уже насрать на Украину так как увидели что ворье и дальше ворует и никому ничего не надо больше. А мудрый нарид идет на выборы и голосует за зебилов клоунов которые их поставили раком и нагибают,и потом те еще берут и хлопают в ладошы и кичатся тем что они очень свободолюбивые и в случае чего сразу всех прогонят ) одна печаль да беда просто,скорее кацапы прогонят ***** и их потом возьмут в ЕС чем у нашого нарида 73 процентного недолугого с воровской властью которую тот заслужывает что то получится
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24.01.2021 19:44 Ответить
Хочю спросить есл сейчас убрать месторожения газа и нефти с ракостана кому он будет интересен?
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24.01.2021 21:32 Ответить
В Дырляндии отказались выплачивать долги по зарплатам,денгег нет,но вы денржитесь.. все ушло в Белорусь и Армению...
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24.01.2021 19:53 Ответить
нам бы такие деньги и ресурсы как в дырляндии,а так стоим на коленях с протянутой рукой за каждым миллионом для Украины и вымаливаем остатки вакцины от Польши,Португалии,Бразилии и других стран
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24.01.2021 19:57 Ответить
Эту матню толкни тем кто там не жил,а не мне...Дятел Мавзолейный
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24.01.2021 20:01 Ответить
Типичный хохло-зебило- малорос, человек все по делу сказал, а в ответ вместо вразумительного ответа получил оскорбление, видимо таков ваш 73 процентный уровень развития, что ещё с клованов взять )
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24.01.2021 20:09 Ответить
А можно по конкретнее, что ппо делу было сказано?
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24.01.2021 22:05 Ответить
*а вафлентин берет баляляйку и гнусаво- проваленым носом поет* все ту же тухлую ************ херню....
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24.01.2021 22:49 Ответить
Ха, смешно. Кто пытается отменить "полезные санкции'? Кто у китая на коленях стоит? Неушто Украина? А может это самая большая страна в мире? Или может быть тот один из полюсов "двуполарного мира"?
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24.01.2021 22:04 Ответить
алеХ,а не пощел бы ты *****,***** ,тварь рашистская-неофашистская ...
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24.01.2021 22:53 Ответить
Ножкой еще топни😂🌷
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24.01.2021 20:09 Ответить
с какой стати ?
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24.01.2021 20:15 Ответить
Якщо спочатку рабсея виконає Хельсінську угоду і Будапештські домовленності,тоді ніякої мінської "муйні " придуманої рашистами не потрібно виконувати
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25.01.2021 09:31 Ответить
ОБСЕ - марионетки кремля?
Пора гнать их ...
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24.01.2021 20:43 Ответить
Это всё бредятина за наши бабки и на наши головы, в войне с рашкой не может быть компромисов , или мы их, или они нас.Чем эти окуни там занимаются вообще, хоть бы **..ник грызлову бы там набили для начала?
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24.01.2021 20:44 Ответить
Вам далеко до Порошенко, во всех отношениях. В данном случае свою импотентность доказывает зеленая дипломатия. И так как дипломаты обычно умные - я даю им совет - run
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24.01.2021 21:06 Ответить
з 2013 р. діє ембарго , накладене на Україну Євросоюзом . Це не залежить від прізвища президента . Подумайте про це .
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24.01.2021 22:07 Ответить
Еще одна рашистская гниль- *болтивец* подхрикивает невпопад 2м ботярам рашистским
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24.01.2021 22:57 Ответить
никакая последовательность действий не поможет, параша подождет пока вы выполните выгодные ей шаги а потом отморозится
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24.01.2021 22:53 Ответить
 
 