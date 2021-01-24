ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш
Единого плана по урегулированию конфликта на Донбассе пока нет.
Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Если брать за основу те документы, которые сейчас существуют, то есть план, представленный Россией через ее марионеток ОРДЛО, и план Украины, то они абсолютно несовместимы. Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план", - сказал он.
По словам Гармаша, никакого решения по плану, который предложила Украина, также не принято.
"Поэтому мы предложили ОБСЕ, учитывая наш план, план России, документ, который сейчас готовится в "нормандском" формате. Это рекомендации о последовательности действий по выполнению "минских" соглашений - чтобы ОБСЕ взяла эти три документа и наработала какой-то единый документ, который мы могли бы обсуждать, который был бы компромиссным. Но пока, во-первых, ОБСЕ не хочет этого делать, а во-вторых, Россия против этого. А может ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. Пока нет решения по нашему предложению", - сообщил он.
Напомним, 19 января украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.
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Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
Во дела!
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
Вот и не хотят делать дурную работу. Более того если они создадут план с точки зрения Европы то моментально побьет горшки с ордой - но со всего видать бить пока не хочет. (Плохой переговорный процесс, все-таки, лучше, чем его полное отсутствие)
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
Ну хорошо можете доказать, что интелектуальный запас Украины ниже раши? Чем территория раши предпочтительней, только конкретно? Корупция ниже, серьезно? А как тогда Путен обнулился? Ни одного союзника? А как же США, как же Англия и даже Турция, неужели они с противником начали сотрудничать в вопросах военной техники? Может быть Канада не наш союзник?
Про союзников - перечитайте ещё раз мной сказанное. Если интересно, конечно. Я чётко говорил про ЕС. Только я вас умоляю, высмеивая российское отставание от запада в сфере высокотехнологичного производства - не забывайте, что сравниваем не с Китаем или силиконовой долиной, а с Украиной.
В поставках природных искпаемых из россии, где же здесь интересы россии?
Пора гнать их ...