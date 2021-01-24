ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш

Единого плана по урегулированию конфликта на Донбассе пока нет.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Если брать за основу те документы, которые сейчас существуют, то есть план, представленный Россией через ее марионеток ОРДЛО, и план Украины, то они абсолютно несовместимы. Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план", - сказал он.

По словам Гармаша, никакого решения по плану, который предложила Украина, также не принято.

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"Поэтому мы предложили ОБСЕ, учитывая наш план, план России, документ, который сейчас готовится в "нормандском" формате. Это рекомендации о последовательности действий по выполнению "минских" соглашений - чтобы ОБСЕ взяла эти три документа и наработала какой-то единый документ, который мы могли бы обсуждать, который был бы компромиссным. Но пока, во-первых, ОБСЕ не хочет этого делать, а во-вторых, Россия против этого. А может ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. Пока нет решения по нашему предложению", - сообщил он.

Напомним, 19 января украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.

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