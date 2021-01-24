Украина на заседании ПАСЕ 25 января будет настаивать на рассмотрении вопроса по Крыму, - Мезенцева

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 января приняло решение не рекомендовать Ассамблее проводить текущие дебаты по Крыму, но украинская делегация будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по этому вопросу 25 января уже на заседании Ассамблеи.

Об этом УНН рассказала председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель сейчас - бросить вызов решению Бюро, их рекомендациям и вернуть вопрос Крыма на рассмотрение текущих дебатов. Но, опять же, они не голосуются. То есть, украинская делегация определенно будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по Крыму: за это решение должно проголосовать простое большинство от всех поданных голосов делегатов", - заявила Мезенцева.

По словам Мезенцевой, 21 января 2021 года украинская делегация в ПАСЕ подала письмо-требование о проведении текущих дебатов (current debates) на тему "Актуальная ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе в условиях пандемии COVID-19".

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Отмечается, что в соответствии с правилом 53.2 Правил процедуры ПАСЕ, запрос был передан на рассмотрение Бюро Ассамблеи, куда входят президент Ассамблеи, вице-президент Ассамблеи, председатели политических групп и комитетов Ассамблеи.

"На своем заседании, 22 января 2021 года, Бюро приняло решение рекомендовать Ассамблее не проводить текущих дебатов по этой теме, так же как и не проводить дебаты по теме "Запрет русского и других языков меньшинств в Украине", - заявила Мезенцева.

Руководитель украинской делегации отметила и "другую сторону медали" в заседании Бюро.

"Бюро Ассамблеи решило рекомендовать провести Ассамблеи 2 текущих дебатов по ситуации с Алексеем Навальным в 2021 году, а также с соблюдением права на свободу слова и выражения со стороны компаний, входящих в группу Big Tech (Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft)", - заявила нардеп.

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Она напомнила, что это решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года.

"Данное решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года, но это процедурное решение и в случае отсутствия обжалований со стороны делегатов, не потребует голосования. В то же время если делегаты все же выступают за проведение таких дебатов, необходимо простое большинство голосов делегатов Ассамблеи, чтобы такие дебаты были проведены. В соответствии с Правилами процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, в конце текущих дебатов Ассамблея не имеет права голосовать ни за один документ, но Бюро Ассамблеи может впоследствии предложить передать эту тему в соответствующий комитет для подготовки доклада (report)", - подытожила Мезенцева.

Напомним, Бюро ПАСЕ отказало Российской Федерации в проведении дебатов вокруг украинского языкового закона.

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