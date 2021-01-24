Украина на заседании ПАСЕ 25 января будет настаивать на рассмотрении вопроса по Крыму, - Мезенцева
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 января приняло решение не рекомендовать Ассамблее проводить текущие дебаты по Крыму, но украинская делегация будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по этому вопросу 25 января уже на заседании Ассамблеи.
Об этом УНН рассказала председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Цензор.НЕТ.
"Наша цель сейчас - бросить вызов решению Бюро, их рекомендациям и вернуть вопрос Крыма на рассмотрение текущих дебатов. Но, опять же, они не голосуются. То есть, украинская делегация определенно будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по Крыму: за это решение должно проголосовать простое большинство от всех поданных голосов делегатов", - заявила Мезенцева.
По словам Мезенцевой, 21 января 2021 года украинская делегация в ПАСЕ подала письмо-требование о проведении текущих дебатов (current debates) на тему "Актуальная ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе в условиях пандемии COVID-19".
Отмечается, что в соответствии с правилом 53.2 Правил процедуры ПАСЕ, запрос был передан на рассмотрение Бюро Ассамблеи, куда входят президент Ассамблеи, вице-президент Ассамблеи, председатели политических групп и комитетов Ассамблеи.
"На своем заседании, 22 января 2021 года, Бюро приняло решение рекомендовать Ассамблее не проводить текущих дебатов по этой теме, так же как и не проводить дебаты по теме "Запрет русского и других языков меньшинств в Украине", - заявила Мезенцева.
Руководитель украинской делегации отметила и "другую сторону медали" в заседании Бюро.
"Бюро Ассамблеи решило рекомендовать провести Ассамблеи 2 текущих дебатов по ситуации с Алексеем Навальным в 2021 году, а также с соблюдением права на свободу слова и выражения со стороны компаний, входящих в группу Big Tech (Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft)", - заявила нардеп.
Она напомнила, что это решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года.
"Данное решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года, но это процедурное решение и в случае отсутствия обжалований со стороны делегатов, не потребует голосования. В то же время если делегаты все же выступают за проведение таких дебатов, необходимо простое большинство голосов делегатов Ассамблеи, чтобы такие дебаты были проведены. В соответствии с Правилами процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, в конце текущих дебатов Ассамблея не имеет права голосовать ни за один документ, но Бюро Ассамблеи может впоследствии предложить передать эту тему в соответствующий комитет для подготовки доклада (report)", - подытожила Мезенцева.
Напомним, Бюро ПАСЕ отказало Российской Федерации в проведении дебатов вокруг украинского языкового закона.
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Повітряні Сили Збройних Сил України чекають рішення держави на закупівлю нових винищувачів на заміну наявного авіаційного парку радянських зразків.
Таку відповідь отримав https://mil.in.ua/ Український мілітарний портал у відповідь на інформаційний запит до https://www.facebook.com/kpszsu/ Командування Повітряних Сил ЗСУ . Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал .
У Повітряних Силах вже визначились на які типи багатоцільових винищувачів іноземного виробництва орієнтуватися, один із яких, у перспективі, може замінити авіатехніку радянського зразка, що є сьогодні на озброєнні авіаційних бригад.
Це багатоцільові винищувачі покоління 4+:F-15 EXSaab JAS 39 GripenF-16 Block 70/72
Рішення щодо закупівлі авіаційної техніки іноземного виробництва прийматиметься на рівні вищого керівництва держави через профільні міністерства.
У жовтні 2020 року віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що для можливості отримати нові винищувачі у Повітряні Сили ЗСУ не проводилось ґрунтовного аналізу.
Щодо перспектив закупівлі винищувачів для Повітряних сил за кордоном, Уруський підтвердив, що такі плани дійсно існують.
"…ці програми дороговартісні і без ґрунтовного аналізу, без розгляду цього питання урядом та на засіданні РНБО такі рішення прийматись не можуть", - сказав віцепрем'єр-міністр
Смешно от поднимаемого вопроса.Чем больше будут там ущемлять,тем быстрее они увидят реальность.