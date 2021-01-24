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Новости Агрессия России против Украины
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Украина на заседании ПАСЕ 25 января будет настаивать на рассмотрении вопроса по Крыму, - Мезенцева

Украина на заседании ПАСЕ 25 января будет настаивать на рассмотрении вопроса по Крыму, - Мезенцева

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 января приняло решение не рекомендовать Ассамблее проводить текущие дебаты по Крыму, но украинская делегация будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по этому вопросу 25 января уже на заседании Ассамблеи.

Об этом УНН рассказала председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель сейчас - бросить вызов решению Бюро, их рекомендациям и вернуть вопрос Крыма на рассмотрение текущих дебатов. Но, опять же, они не голосуются. То есть, украинская делегация определенно будет ставить на подтверждение требование о проведении дебатов по Крыму: за это решение должно проголосовать простое большинство от всех поданных голосов делегатов", - заявила Мезенцева.

По словам Мезенцевой, 21 января 2021 года украинская делегация в ПАСЕ подала письмо-требование о проведении текущих дебатов (current debates) на тему "Актуальная ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе в условиях пандемии COVID-19".

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Отмечается, что в соответствии с правилом 53.2 Правил процедуры ПАСЕ, запрос был передан на рассмотрение Бюро Ассамблеи, куда входят президент Ассамблеи, вице-президент Ассамблеи, председатели политических групп и комитетов Ассамблеи.

"На своем заседании, 22 января 2021 года, Бюро приняло решение рекомендовать Ассамблее не проводить текущих дебатов по этой теме, так же как и не проводить дебаты по теме "Запрет русского и других языков меньшинств в Украине", - заявила Мезенцева.

Руководитель украинской делегации отметила и "другую сторону медали" в заседании Бюро.

"Бюро Ассамблеи решило рекомендовать провести Ассамблеи 2 текущих дебатов по ситуации с Алексеем Навальным в 2021 году, а также с соблюдением права на свободу слова и выражения со стороны компаний, входящих в группу Big Tech (Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft)", - заявила нардеп.

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Она напомнила, что это решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года.

"Данное решение Бюро будет рассмотрено в понедельник, 25 января, на открытии первой части сессии ПАСЕ 2021 года, но это процедурное решение и в случае отсутствия обжалований со стороны делегатов, не потребует голосования. В то же время если делегаты все же выступают за проведение таких дебатов, необходимо простое большинство голосов делегатов Ассамблеи, чтобы такие дебаты были проведены. В соответствии с Правилами процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, в конце текущих дебатов Ассамблея не имеет права голосовать ни за один документ, но Бюро Ассамблеи может впоследствии предложить передать эту тему в соответствующий комитет для подготовки доклада (report)", - подытожила Мезенцева.

Напомним, Бюро ПАСЕ отказало Российской Федерации в проведении дебатов вокруг украинского языкового закона.

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Автор: 

Крым (26373) ПАСЕ (1667) Мезенцева Мария (20)


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Топ комментарии
+2
Полковник СБУ сбежал из Украины и будет сливать Зелю по полной...
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24.01.2021 20:10
+2
и шо будут рассматривать,подачу воду засыхающим ватанам?
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24.01.2021 20:21
+1
если шо то знает, то несомненно сольет, но я так понимаю он больше по своим начальникам спец.... вот о них он ,за вид на жительство , все расскажет.
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24.01.2021 20:21
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Полковник СБУ сбежал из Украины и будет сливать Зелю по полной...
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24.01.2021 20:10 Ответить
если шо то знает, то несомненно сольет, но я так понимаю он больше по своим начальникам спец.... вот о них он ,за вид на жительство , все расскажет.
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24.01.2021 20:21 Ответить
Сбежать с наручниками можно только по-блату...
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24.01.2021 20:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1353292455618211840?s=20 Нескоромный эвакуирован в Германию, куда вывезен посольством одной хорошей страны. Вовочка, то что с тобой смотрят телевизор еще не означает, что тебя не ....
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24.01.2021 20:35 Ответить
Он в Австрии...
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24.01.2021 20:40 Ответить
Україна на засіданні ПАРЄ 25 січня наполягатиме на розгляді питання щодо Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 172
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24.01.2021 21:43 Ответить
А потребовать выдачи, совесть не позволяет?
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24.01.2021 20:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1353163618645389312?s=20 Задержанный по подозрению в подготовке покушения на бригадного генерала СБУ полковник Расюк, пока единственный обвиняемый в этом деле. "Сбежавший с места задержания " (по версии СБУ) полковник СБУ Нескоромный так и не объявлен в розыск.
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24.01.2021 21:42 Ответить
Європа з Гітлером до останнього свого подиху в толерантність гралась і з путєном веде себе точно так.
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24.01.2021 20:21 Ответить
и шо будут рассматривать,подачу воду засыхающим ватанам?
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24.01.2021 20:21 Ответить
Повітряні сили обирають з трьох типів винищувачів для оновлення парку бойових літаків

Повітряні Сили Збройних Сил України чекають рішення держави на закупівлю нових винищувачів на заміну наявного авіаційного парку радянських зразків.
Таку відповідь отримав https://mil.in.ua/ Український мілітарний портал у відповідь на інформаційний запит до https://www.facebook.com/kpszsu/ Командування Повітряних Сил ЗСУ . Передає http://uprom.info/ Національний Промисловий Портал .
У Повітряних Силах вже визначились на які типи багатоцільових винищувачів іноземного виробництва орієнтуватися, один із яких, у перспективі, може замінити авіатехніку радянського зразка, що є сьогодні на озброєнні авіаційних бригад.
Це багатоцільові винищувачі покоління 4+:F-15 EXSaab JAS 39 GripenF-16 Block 70/72
Рішення щодо закупівлі авіаційної техніки іноземного виробництва прийматиметься на рівні вищого керівництва держави через профільні міністерства.
У жовтні 2020 року віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що для можливості отримати нові винищувачі у Повітряні Сили ЗСУ не проводилось ґрунтовного аналізу.
Щодо перспектив закупівлі винищувачів для Повітряних сил за кордоном, Уруський підтвердив, що такі плани дійсно існують.
"…ці програми дороговартісні і без ґрунтовного аналізу, без розгляду цього питання урядом та на засіданні РНБО такі рішення прийматись не можуть", - сказав віцепрем'єр-міністр
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24.01.2021 20:22 Ответить
ПАСЕ выразит очередную озабоченность... и это в лучшем случае
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24.01.2021 20:36 Ответить
РАБссию выгонят из ПАСЕ,а Леха Провальный новый фюрер Мавзолея...,из тюрьмы в Князи,...Нельсон Мандела №2
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24.01.2021 20:42 Ответить
А МОЖЕТ ВСЕМ ВМЕСТЕ ДАВИТЬ НА ТО ЧТО ПРЕДЪЯВЛЯЕТ РОССИИ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР !!!??? И ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ РУССКИХ ФАМИЛИЙ ПРИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ !!!
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25.01.2021 00:14 Ответить
Увы, это как заставить бабочек-красавочек летать задом наперед.
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24.01.2021 20:47 Ответить
Україна на засіданні ПАРЄ 25 січня наполягатиме на розгляді питання щодо Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 2672
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24.01.2021 20:55 Ответить
Україна на засіданні ПАРЄ 25 січня наполягатиме на розгляді питання щодо Криму, - Мезенцева - Цензор.НЕТ 5972
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24.01.2021 21:18 Ответить
"Ущемление прав человека во время пандемии..."
Смешно от поднимаемого вопроса.Чем больше будут там ущемлять,тем быстрее они увидят реальность.
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24.01.2021 23:46 Ответить
А МОЖЕТ ВСЕМ ВМЕСТЕ ДАВИТЬ НА ТО ЧТО ПРЕДЪЯВЛЯЕТ РОССИИ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР !!!??? И ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ РУССКИХ ФАМИЛИЙ ПРИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ !!!
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25.01.2021 00:16 Ответить
 
 