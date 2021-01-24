Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук

Будут ли сделаны конкретные шаги для проведения саммита глав государств, покажет встреча политических советников в рамках Нормандского формата, которая должна была состояться 22 января, однако перенесена на 27 января.

Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После этой встречи можно будет говорить, будут ли дальнейшие шаги для встречи на высшем уровне. То есть глав государств и глав правительств", - отметил он.

По словам Кравчука, "эти встречи должны подвести итог того, что мы сделали за шесть, почти семь лет. Кто сделал, кто не сделал".

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Он рассказал о своем общении с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Она подчеркнула, что Украина выполняет те договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года в Париже. Российская сторона и подконтрольные ей ОРДЛО их не выполняют. Они делают все возможное, чтобы заблокировать, остановить процесс движения вперед", - рассказал Кравчук.