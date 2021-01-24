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Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук

Говорить о дальнейших шагах для встречи

Будут ли сделаны конкретные шаги для проведения саммита глав государств, покажет встреча политических советников в рамках Нормандского формата, которая должна была состояться 22 января, однако перенесена на 27 января.

Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После этой встречи можно будет говорить, будут ли дальнейшие шаги для встречи на высшем уровне. То есть глав государств и глав правительств", - отметил он.

По словам Кравчука, "эти встречи должны подвести итог того, что мы сделали за шесть, почти семь лет. Кто сделал, кто не сделал".

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Он рассказал о своем общении с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Она подчеркнула, что Украина выполняет те договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года в Париже. Российская сторона и подконтрольные ей ОРДЛО их не выполняют. Они делают все возможное, чтобы заблокировать, остановить процесс движения вперед", - рассказал Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+6
совєтнікі лягли і просять

Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7105
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24.01.2021 21:37
+6
...кравчучка, развалина ты старая, твое все - это домино с одногодками во дворе и стакан кефира перед сном, хватит уже щеки надувать, канай обратно на пенсию, шоб тебе ее с президентской на минимальную конвертировали...
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24.01.2021 21:47
+3
Не забудьте привітати завтра "найвеличнішого "

Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2036
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24.01.2021 22:04
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совєтнікі лягли і просять

Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7105
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24.01.2021 21:37 Ответить
Комуняку на гіляку, подальші кроки в Ростов, цієї зе шобли, будуть стимульовані, копняком від народу.
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24.01.2021 22:00 Ответить
козломордые торопятся-
"Трубоукладное судно "Фортуна" приступило к работам по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Теперь работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями."
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24.01.2021 21:42 Ответить
...кравчучка, развалина ты старая, твое все - это домино с одногодками во дворе и стакан кефира перед сном, хватит уже щеки надувать, канай обратно на пенсию, шоб тебе ее с президентской на минимальную конвертировали...
показать весь комментарий
24.01.2021 21:47 Ответить
Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
показать весь комментарий
24.01.2021 21:48 Ответить
Не забудьте привітати завтра "найвеличнішого "

Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2036
показать весь комментарий
24.01.2021 22:04 Ответить
ЛаптєТаній)
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24.01.2021 22:23 Ответить
за шість років не виконано навіть перший пункт ! лаптестан не договороздатний ! крапка !
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24.01.2021 22:07 Ответить
ЛаптєТаній)
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24.01.2021 22:22 Ответить
Байден обещает Дырляндию накоррмить тушонкой Рузвельта,каждому жителю тонна продукта
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24.01.2021 23:15 Ответить
 
 