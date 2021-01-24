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Новости Коронавирус и карантин
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За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко

За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко

Во время действия усиленного карантина правоохранители проводили проверки.

Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле штрафовали, на самом деле проверяли. Возможно, обнаружили не так много, как хотелось. Но в течение периода ограничительных мер почти 9 тыс. водителей транспортных средств были наказаны за нарушение этих мер. Тем не менее перевозчики пытались как-то обойти эти ограничения, сообщали друг другу о патрулях. Таких случаев было не очень много, но они были", - сказал он.

Мартыненко рассказал, какие заведения чаще всего нарушали локдаун.

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"Всего за карантин зимних каникул было выявлено нарушений и ограничений в работе почти 9 тыс. субъектов. Это, в частности субъекты торгово-бытового обслуживания, развлекательные заведения, торгово-развлекательные центры, рынки, фитнес-центры, бассейны, спортивные залы - они иногда пытались работать. Но и превентивная работа дала свои результаты, и наложения штрафов", - сказал он.

Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

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Автор: 

карантин (16729) Владимир Мартыненко (6) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 9784
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24.01.2021 22:58
+4
зебидло вміє тільки красти і штрафувати.
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24.01.2021 23:01
+1
Если человек не ходит на работу, которую он потерял из за пандемии, и оштрафовать его, это конечно поможет ему выжить .
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24.01.2021 23:03
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За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 9784
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24.01.2021 22:58 Ответить
зебидло вміє тільки красти і штрафувати.
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24.01.2021 23:01 Ответить
Если человек не ходит на работу, которую он потерял из за пандемии, и оштрафовать его, это конечно поможет ему выжить .
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24.01.2021 23:03 Ответить
а хватит ли этих штрафов на то, чтобы и внукам прибарахлиться? )
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24.01.2021 23:12 Ответить
Проезд в маршрутках подняли на 50%.Инфляцыя...
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24.01.2021 23:16 Ответить
Это требование МВФ
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25.01.2021 00:36 Ответить
Это победа! Зе должно этому событию спецролик выпустить!
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24.01.2021 23:20 Ответить
Ваша служба и опасна и трудна!..Не захекались,дебілушки?
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25.01.2021 06:14 Ответить
Сколько штрафов отменил суд, как незаконные?
Сколько "проверяющих" наказали за нарушение закона?
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25.01.2021 12:24 Ответить
 
 