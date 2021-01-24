За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко

Во время действия усиленного карантина правоохранители проводили проверки.

Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле штрафовали, на самом деле проверяли. Возможно, обнаружили не так много, как хотелось. Но в течение периода ограничительных мер почти 9 тыс. водителей транспортных средств были наказаны за нарушение этих мер. Тем не менее перевозчики пытались как-то обойти эти ограничения, сообщали друг другу о патрулях. Таких случаев было не очень много, но они были", - сказал он.

Мартыненко рассказал, какие заведения чаще всего нарушали локдаун.

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"Всего за карантин зимних каникул было выявлено нарушений и ограничений в работе почти 9 тыс. субъектов. Это, в частности субъекты торгово-бытового обслуживания, развлекательные заведения, торгово-развлекательные центры, рынки, фитнес-центры, бассейны, спортивные залы - они иногда пытались работать. Но и превентивная работа дала свои результаты, и наложения штрафов", - сказал он.

Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

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