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Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный вел переговоры о своем возвращении с заместителями главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Техническая оперативная запись бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного велась не только в его машине, но и в квартире. Поэтому объем данных у следственной группы огромный.

Операция по разработке Нескоромного и задержанного 22 января полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный сдал свою машину на станцию техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что в ходе ТО будут обнаружены и впоследствии уничтожены средства прослушки, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом

Мотивом заказа на устранение главы Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что тот был единственной преградой для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена публично.

Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, предпочтительно претендуя на пост первого зама. При этом он общался по этому вопросу с заместителями главы Офиса Президента Украины. Как утверждают наши источники - Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым", - сообщает издание.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

Также читайте: Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич

Автор: 

СБУ (19871) Нескоромный Дмитрий (32) Наумов Андрей (58) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+20
Чувак удрал в Австрию.Наверно сдаст контору лейтенанта Баканова
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24.01.2021 23:26
+14
Лоханулись пацаны. Зато теперь все знают, что Наумов - вор, а так - школу его именем назвали бы.
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24.01.2021 23:30
+13
Будет подарок Зеленскому к его Дню рождения
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24.01.2021 23:35
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Правила форума Совет форумчан
всё как-то выглядит НЕСКРОМНО\версия\...
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24.01.2021 23:22 Ответить
- Позвольте! Как же он служил в очистке!?? (с)
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25.01.2021 00:34 Ответить
мне кажется, очень ЛОГИЧНОЕ объяснение вопиющего поступка Нескромного этакого чиновника
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25.01.2021 00:54 Ответить
кубло смердючих щурів, всі зусилля цих уй...обків направлені виключно на завоювання жирнішого куска, виграє хитріший, підступніший і гидотніший.
нічого в цій країні не змінилося з приходом чергових пройдисвітів. нарід знову наіпали, довірливість українця не має ні межі, ні історичної памяті а значить і шансів на успіх. може нові покоління з часом щось змінять, якщо папереднікі не просруть геть усе і не зіллють країну кремлядським виродкам.
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25.01.2021 10:12 Ответить
Чувак удрал в Австрию.Наверно сдаст контору лейтенанта Баканова
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24.01.2021 23:26 Ответить
Будет подарок Зеленскому к его Дню рождения
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24.01.2021 23:35 Ответить
Скоро 🤢зеублюдок и его100% 😈👹 подельник бакланов получат по Фаберже
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25.01.2021 00:55 Ответить
Сейчас на него выльют кучу всего, включая убийство Кеннеди.
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24.01.2021 23:52 Ответить
в прошлом Бабченка убивали.....сейчас тоже "заячий спектакль"?
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25.01.2021 00:19 Ответить
Зе-політика як вона є
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24.01.2021 23:29 Ответить
Лоханулись пацаны. Зато теперь все знают, что Наумов - вор, а так - школу его именем назвали бы.
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24.01.2021 23:30 Ответить
ага и после убийства зама СБУ , зная что они были врагами , Нескромного сразу бы назначили на место убитого

кто верит в этот мотив ?
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24.01.2021 23:30 Ответить
Все те, кто поверил, что из шута можно сделать президента. Итог - дурдом Ромашка.
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24.01.2021 23:54 Ответить
Намного хуже -земразь прислужник рашистской *********
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25.01.2021 00:59 Ответить
Он прислужник Бени и до прислуживания пуйлу не допущен, слишком разные весовые категории. Он же просто пустое место, которому только и позволено надувать щёки в определенные моменты.
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25.01.2021 02:06 Ответить
Та там усе за межею здорового глузду.
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25.01.2021 00:00 Ответить
Убийства какого зама? Наумов начальник внутренней безопасности, а не зампред!
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25.01.2021 07:40 Ответить
Нескоромного ,зірковий час якого був при Бухарєву і Богдану,замінили при регентові Єрмаку і Баканичу.Бо потоки перенаправлялись на інших людей. З ЯКОГО б його повернули на посаду главрєшали ?
Джерела Мостової в СБУ Певно,такі ж,як і в "журналіста" В.Бойка.
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24.01.2021 23:30 Ответить
госпидя!.. засветка всей методики и средств негласного контроля..
ну что за дебилы?!.. епрст..
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24.01.2021 23:33 Ответить
так а Нескоромный-то где?
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24.01.2021 23:35 Ответить
В Австрии, наверное подземными ходами уходил через границу от спецов лейтенанта Баканова..............
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24.01.2021 23:55 Ответить
Не, потом дельтапланом перелетел обратно, сдал авто на ТО, "что и послужило к началу операции по аресту Расюка". Гут. А с Нескромным то шо?
Или речь шла об Расюке, сдающем авто на ТО?
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25.01.2021 08:19 Ответить
сам он пишет, что в Германии. Хотя в этом есть сомнения.
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25.01.2021 12:57 Ответить
То, что он в Австрии промелькнуло у Олешко, а несмотря на все перекосы в одну сторону, инфа от него практически всегда подтверждается. Уж не знаю из какого источника.
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25.01.2021 14:10 Ответить
А морда такая что рука сама тянется к топору. Жалко что не убил. Как начальник СБУ мог так обосраться и не выполнить задуманное. Что многое говорит о наших *спецслужбах*.
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24.01.2021 23:36 Ответить
Филиал ФСБ при порношуте зеленском
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25.01.2021 01:01 Ответить
Мда. Куди їм операцію проти "вагнерівців" було довести до кінця, коли вони крададуть та між собою воюють. Дожилися.
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24.01.2021 23:36 Ответить
Скажите,когда они уже все набьют свою прямую кишку,как это все за долбало...Это как орки с фильма прут и прут,смотришь ролики про нормальные страны и жить не охота здесь,деньги деньги деньги твою мать еще денег,да подавитесь вы,еще и в яму накидаем!
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24.01.2021 23:38 Ответить
Позорище несусветное! Боженька, позвони кому-нибудь за этого черта Баканова!
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24.01.2021 23:40 Ответить
Баканов - чертенок на побегушках, как и Зеля.
Настоящие черти в днепровском хабате и московском кремле сидят
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25.01.2021 00:56 Ответить
Всі ці зєлі, баканови, слуги квартальні - це холуї олігархів, справжніх ляльководів в Україні. Бєні, хряки, татарські ахмєтки, кацапські суки православні - це корені імперії Зла незалежно від кольору їх масок.
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25.01.2021 10:08 Ответить
Сборище ублюдков. Чтоб вы все там перегрызли друг друга.
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24.01.2021 23:41 Ответить
Коли читаю "Дмитро Нескоромний вів переговори про своє повернення із заступниками голови Офісу президента Андрія Єрмака", волоси дибки стають. Що знову завгосп Єрмак посадами торгує?
Не зторгувалися? От то служба безпеки
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24.01.2021 23:42 Ответить
Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6069
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24.01.2021 23:45 Ответить
Замість того, щоб країну захищати, вони жирують і уже одне одному готові глотки перегризти за шматок побільше.
Усіх в окопи на першу лінію рядовими
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24.01.2021 23:45 Ответить
Але у цій статті Дзеркало тижня пише також про те, що "Мы не нашли в тексте документа (https://zn.ua/POLITICS/za-holovu-samoho-vlijatelnoho-cheloveka-sbu-poobeshchali-50000-dollarov-versija-sledstvija.html текст ходатайства о применении меры пресечения) фамилии экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого считают заказчиком. Скорее всего, следствие еще не имеет достаточно доказательных аргументов, чтобы объявить подозрение ему".

Щодо Наумова, то і про нього пишуть, що "Это очень интересный персонаж, который пришел с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала. По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
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24.01.2021 23:46 Ответить
В этой истории всё слишком притянуто за уши. Но ждать осталось недолго думаю. Вряд ли Нескоромный ушел за кордон с пустыми руками, чтобы подобно многим лепетать, что у меня куча компромата, но я вам покажу может быть когда-нибудь, как это делалось два года назад со всех экранов. До сих пор те чемоданы не всплыли. .
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25.01.2021 02:16 Ответить
Расюк то Андрій, то Юрій. Потім виявиться, що і не Расюк, і нікого ніхто не хотів вбивати.
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24.01.2021 23:46 Ответить
Та уже матеріли справи Нескоромний виклав у свому телеграм-каналі. Можна скачати.
Нескоромного в цих матеріалах не має, але по Расюку матеріали стеження з розшифровкаими є.
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24.01.2021 23:51 Ответить
Поверніть Грицака, с*ки!
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24.01.2021 23:47 Ответить
Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6157
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24.01.2021 23:52 Ответить
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25.01.2021 00:58 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3713466622063528 ДМИТРО ЯРОШ
Такі Генерали як Василь Грицак, Віталій Маліков та інші Офіцери - мої Брати по зброї - гідно керували Службою та можуть чесно дивитися в очі українцям...

Тепер же серце кров'ю обливається, коли бачиш як «зелена» влада перетворює на попіл все, до чого торкається. У тому числі йдеться і про Службу Безпеки України...

Крайні події з кримінальними «розборками» всередині Служби, за участі представників різних «фінансово-поточних кланів», розставили всі крапки над «і».

Тепер всім стало зрозуміло, що «дивна» кадрова політика Зеленського і Баканова, коли на переважну більшість вищих посад в СБУ призначались люди, які не мали жодного стосунку до Війни за Незалежність; коли звання «бригадний генерал» давалося за «вєрноподаннєчество» та вміння «збивати бабло», а не за заслуги перед Батьківщиною чи професійне й якісне керування підрозділами Служби,.. що «злиття» ворогу спецоперації українських спецслужб по «вагнерівцях» тощо - все це було тільки початком спроби ліквідації СБУ як одного із найважливіших чинників у захисті Держави під час Війни за Незалежність.

І це - безпосередня зона відповідальності Володимира Зеленського. Навіть, не Баканова...

Бо це не «тарифи», не «велике крадівництво», не «какаяразніца»...

Це удар по основах державності України.
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24.01.2021 23:56 Ответить
Вася Грыцак Бабченка как-то убивал.....забыл? то бестолковую Савченко при нем в террористки определили )) клован еще тот!))
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25.01.2021 00:29 Ответить
Не понятно, а чем "страшный и ужасный" Ярош, которым русня сколько лет пугала бабушек и дедушек в рашке и лугандоне, недоволен? Его вклад в то, что зеленая чума разрушает страну, значителен. Это же он был всем тоже недоволен в те года, а сейчас пишет про то, что тогда достойная служба безопасности Украины была, и борьба за страну была на должном уровне. А что он ждал он зеленожопой мартышки, еще большего рвения за страну? Вот просто интересно спросить у дебилов ( они 100% дебилы, и никто меня не переубедит в противоположном) , как можно было голосовать за клоуна-наркомана, называющего Украину страной проституткой и в серьез верить после этого, что он будет для страны и людей что-то делать? И после этого 73% не дебилы? Так вот про Яроша-хватит, херой хренов, быть фейсбучным "патриотом", и грозить кулачком из-за угла, может пора уже реально действовать? Чем больше мы прощаем врагам, тем меньше у нас остается живых друзей.
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25.01.2021 00:41 Ответить
И шо.
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25.01.2021 01:18 Ответить
Лучше бы они клоуна готовились грохнуть. За это только спасибо народ сказал бы.
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25.01.2021 00:03 Ответить
На Порошенка бы "списали".
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25.01.2021 06:49 Ответить
Нє торопіся.
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25.01.2021 10:11 Ответить
И что теперь скажет "вяликий" зе ? Ведь уже открытым текстом сами заложили ермака , что его замы , его окружение и как пить дать с его ведома ,торгуют должностями в руководстве страной. А если скажут ,ерёма не знал , так на хера нам рукамиводители не ведающие ,что творится в их " приходе". По хорошему ерёме вилы , должны ,быть.
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25.01.2021 00:04 Ответить
Не понимаешь?
Зебил скажет:" мы таким не занимаемся!")))
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25.01.2021 00:16 Ответить
ну сказали "А", то і кажіть "бЕ"! Хотів вбити, щоб сісти в його крісло, щоб ШО????....
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25.01.2021 00:13 Ответить
Добре шо барыги Неман)))
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25.01.2021 00:18 Ответить
что-то все хотят у бить Наумова...
Видать гнида еще та... зеленая..
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25.01.2021 00:20 Ответить
Вопрос: что делать с Зедебилом, если он всем мешает нормально жить!?
И где наш "нескоромный"??????
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25.01.2021 01:11 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-01-21.html Нескоромный эвакуирован в Германию. Куда вывезен посольством одной очень хорошей страны. Вовочка, то что с тобой смотрят телевизор еще не означает, что тебя не… ******

По обвинению в организации убийства бригадного генерала СБУ Наумова - чушь и постановка. Расюка вызвали для оперативного сопровождения ареста Нескоромного; а полковника СБУ арестовали, после того, как задержать Нескоромного не удалось.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-23-01-21.html Все это создание информационного повода для отвлечения внимания от фактов коррупции самого Наумова изложенных в январском расследовании «Радио Свобода». (смотри ссыль)
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25.01.2021 01:14 Ответить
.

козлы вы там все. тупицкого и прочих вовков подсидеть не смогли.
и читать не хочется.
зеля - тварь
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25.01.2021 03:10 Ответить
Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9537
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25.01.2021 04:46 Ответить
Опа,по сценарию получается что арестовывать надо было Нескоромного имея ж огромные объемы информации об устранении единственной преграды бригадного генерала по внутренней безопасности(чего и чему оно "преграда",это что его личная служба,туда надо по вассальному соглашению заходить,за бабки,кумовство или согласно законов Украины?) Добавьте ему тогда к титулу ещё "Единственная" и "Преграда"...Вы,утырки полудебильные,реально думаете что кто-то в Украине серьезно воспринимает этиваши хреновые сказки переходящие в бред?
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25.01.2021 06:11 Ответить
Оце так "прохвесіонали"! Більше півроку оперативно "вели" і "слухали", а замовника не піймали, як і якогось виконавця нав ім*я "Олег". Самі себе ловити не можуть, а ми повинні сподіватися що ворогів держави ловитимуть. Одні тільки "успіхи" по ловлі борделей і контрабанди і лише в крайніх випадках якось вже "спалившогося" і намозолившого очі агента ФСБ.
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25.01.2021 06:59 Ответить
разогнать СБУ как орган, который вместо исполнения своих прямых обязанностей по защите Украины, эти обязанности не исполняет!
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25.01.2021 07:31 Ответить
От количества версий, я запутался:
-Писали же, шо Нескромный в наручниках скрылся во время ареста и выехал в Австрию.
-В этой инфе Нескромный спокойно катался на авто по Киеву и даже сдавал машину на ТО.....
В общем от недостатка версий страдать не будем.
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25.01.2021 08:07 Ответить
Всё это из той же серии как убийство неизвестного белорусского журналиста известным Рифмайстером и известным детским хирургом.
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25.01.2021 08:26 Ответить
Вот как человек рвался родине помочь, готов другого убить ради этого, настоящий патриот!😁
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25.01.2021 08:52 Ответить
безоціночно: https://ord-ua.com/2021/01/24/neskoromnaya-istoriya/ «Нескоромная» история (ОРД)
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25.01.2021 09:05 Ответить
пауки в банке а не спецслуба... привьет вова, я твій особливий ням-нямчик!!!
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25.01.2021 10:08 Ответить
Та якби було бажання вбити, то вбилиб. Невже всі такі дурні, що повірять у казочки? Замовив і шукав когось із бомжів? А замовлений ходить і роздає інтерв'ю. А якщо він замовив і десь сидить снайпер? Це ж вам не 95 квартал, а замовні вбивства так не готують.
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25.01.2021 10:19 Ответить
 
 