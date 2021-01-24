Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный вел переговоры о своем возвращении с заместителями главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Техническая оперативная запись бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного велась не только в его машине, но и в квартире. Поэтому объем данных у следственной группы огромный.

Операция по разработке Нескоромного и задержанного 22 января полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный сдал свою машину на станцию техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что в ходе ТО будут обнаружены и впоследствии уничтожены средства прослушки, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Ермака признал, что убийство генерала СБУ заказал полковник СБУ Нескоромный, связанный с Богданом

Мотивом заказа на устранение главы Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что тот был единственной преградой для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена публично.

Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, предпочтительно претендуя на пост первого зама. При этом он общался по этому вопросу с заместителями главы Офиса Президента Украины. Как утверждают наши источники - Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым", - сообщает издание.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.

Также читайте: Следствие устанавливает круг лиц, причастных к покушению на сотрудника СБУ, пока в розыск никто не объявлен, - Булич