Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ
Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный вел переговоры о своем возвращении с заместителями главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Техническая оперативная запись бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного велась не только в его машине, но и в квартире. Поэтому объем данных у следственной группы огромный.
Операция по разработке Нескоромного и задержанного 22 января полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный сдал свою машину на станцию техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что в ходе ТО будут обнаружены и впоследствии уничтожены средства прослушки, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.
Мотивом заказа на устранение главы Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что тот был единственной преградой для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена публично.
Дмитрий Нескоромный действительно вел переговоры о своем возвращении в СБУ, предпочтительно претендуя на пост первого зама. При этом он общался по этому вопросу с заместителями главы Офиса Президента Украины. Как утверждают наши источники - Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым", - сообщает издание.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога.
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нічого в цій країні не змінилося з приходом чергових пройдисвітів. нарід знову наіпали, довірливість українця не має ні межі, ні історичної памяті а значить і шансів на успіх. може нові покоління з часом щось змінять, якщо папереднікі не просруть геть усе і не зіллють країну кремлядським виродкам.
кто верит в этот мотив ?
Джерела Мостової в СБУ Певно,такі ж,як і в "журналіста" В.Бойка.
ну что за дебилы?!.. епрст..
Или речь шла об Расюке, сдающем авто на ТО?
Настоящие черти в днепровском хабате и московском кремле сидят
Не зторгувалися? От то служба безпеки
Усіх в окопи на першу лінію рядовими
Щодо Наумова, то і про нього пишуть, що "Это очень интересный персонаж, который пришел с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала. По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
Нескоромного в цих матеріалах не має, але по Расюку матеріали стеження з розшифровкаими є.
Такі Генерали як Василь Грицак, Віталій Маліков та інші Офіцери - мої Брати по зброї - гідно керували Службою та можуть чесно дивитися в очі українцям...
Тепер же серце кров'ю обливається, коли бачиш як «зелена» влада перетворює на попіл все, до чого торкається. У тому числі йдеться і про Службу Безпеки України...
Крайні події з кримінальними «розборками» всередині Служби, за участі представників різних «фінансово-поточних кланів», розставили всі крапки над «і».
Тепер всім стало зрозуміло, що «дивна» кадрова політика Зеленського і Баканова, коли на переважну більшість вищих посад в СБУ призначались люди, які не мали жодного стосунку до Війни за Незалежність; коли звання «бригадний генерал» давалося за «вєрноподаннєчество» та вміння «збивати бабло», а не за заслуги перед Батьківщиною чи професійне й якісне керування підрозділами Служби,.. що «злиття» ворогу спецоперації українських спецслужб по «вагнерівцях» тощо - все це було тільки початком спроби ліквідації СБУ як одного із найважливіших чинників у захисті Держави під час Війни за Незалежність.
І це - безпосередня зона відповідальності Володимира Зеленського. Навіть, не Баканова...
Бо це не «тарифи», не «велике крадівництво», не «какаяразніца»...
Це удар по основах державності України.
Зебил скажет:" мы таким не занимаемся!")))
Видать гнида еще та... зеленая..
И где наш "нескоромный"??????
По обвинению в организации убийства бригадного генерала СБУ Наумова - чушь и постановка. Расюка вызвали для оперативного сопровождения ареста Нескоромного; а полковника СБУ арестовали, после того, как задержать Нескоромного не удалось.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-23-01-21.html Все это создание информационного повода для отвлечения внимания от фактов коррупции самого Наумова изложенных в январском расследовании «Радио Свобода». (смотри ссыль)
козлы вы там все. тупицкого и прочих вовков подсидеть не смогли.
и читать не хочется.
зеля - тварь
-Писали же, шо Нескромный в наручниках скрылся во время ареста и выехал в Австрию.
-В этой инфе Нескромный спокойно катался на авто по Киеву и даже сдавал машину на ТО.....
В общем от недостатка версий страдать не будем.