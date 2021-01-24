Немецкий телеканал ARD использовал карту с "российским" Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник

Редакция новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD извинилась за то, что 22 января в сюжете показали карту, на которой Крым был отмечен как территория РФ.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с просьбой исправить ошибку в редакцию программы обратились украинские дипломаты и журналист издания Bild Юлиан Репке.

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В редакции заверили, что недоразумение произошло по техническим причинам. В ответе, который разместил в Twitter Репке, указывается, что сбой произошел из-за нового плагина карты (GEOlayers): с помощью этой программы штриховка должна быть включена вручную - в отличие от того, как это делалось раньше. Штриховка была сделана автоматически с помощью предварительной графической программы, а во время подготовки сюжета ошибку не заметили.

В редакции извинились и поблагодарили за замечание, а также сообщили, что внесли правку в сюжет, размещенный в интернете. На телеканале подчеркивают, что непременно классифицируют Крым как "территорию, аннексированную с нарушением международного права".

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