Немецкий телеканал ARD использовал карту с "российским" Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник
Редакция новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD извинилась за то, что 22 января в сюжете показали карту, на которой Крым был отмечен как территория РФ.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с просьбой исправить ошибку в редакцию программы обратились украинские дипломаты и журналист издания Bild Юлиан Репке.
В редакции заверили, что недоразумение произошло по техническим причинам. В ответе, который разместил в Twitter Репке, указывается, что сбой произошел из-за нового плагина карты (GEOlayers): с помощью этой программы штриховка должна быть включена вручную - в отличие от того, как это делалось раньше. Штриховка была сделана автоматически с помощью предварительной графической программы, а во время подготовки сюжета ошибку не заметили.
В редакции извинились и поблагодарили за замечание, а также сообщили, что внесли правку в сюжет, размещенный в интернете. На телеканале подчеркивают, что непременно классифицируют Крым как "территорию, аннексированную с нарушением международного права".
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Там в низу плаката, мііілким шрифтом написано:
- єслі мосгом слаб совсєм- нєсі дєньгі в емемем...
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
Хоча про що тут можна говорити, якщо сам Гугл показує Крим українським тільки, якщо ви зайшли з України, а для всього світу Крим відділений від України! Чому МЗС не подало в суд на Гугл карти????