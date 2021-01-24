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Новости Оккупация Крыма
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Немецкий телеканал ARD использовал карту с "российским" Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник

Немецкий телеканал ARD использовал карту с

Редакция новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD извинилась за то, что 22 января в сюжете показали карту, на которой Крым был отмечен как территория РФ.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с просьбой исправить ошибку в редакцию программы обратились украинские дипломаты и журналист издания Bild Юлиан Репке.

Немецкий телеканал ARD использовал карту с российским Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник 01

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В редакции заверили, что недоразумение произошло по техническим причинам. В ответе, который разместил в Twitter Репке, указывается, что сбой произошел из-за нового плагина карты (GEOlayers): с помощью этой программы штриховка должна быть включена вручную - в отличие от того, как это делалось раньше. Штриховка была сделана автоматически с помощью предварительной графической программы, а во время подготовки сюжета ошибку не заметили.

В редакции извинились и поблагодарили за замечание, а также сообщили, что внесли правку в сюжет, размещенный в интернете. На телеканале подчеркивают, что непременно классифицируют Крым как "территорию, аннексированную с нарушением международного права".

Немецкий телеканал ARD использовал карту с российским Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник 02

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Автор: 

Германия (6938) Крым (26373) посольство Украины (333) телевидение (897) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+1
на зустрічі німецької делегації увімкніть гімн ІІІ Рейху , а потім поясніть що це не порозуміння !
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24.01.2021 23:47
+1
Кацапы действуют по принципу « кому раньше надоест»
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
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24.01.2021 23:48
+1
смешно это слышать от человека кои промышляет в Словакии. Вам не смешно?
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25.01.2021 00:12
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А Пенис Душылин тут каким боком?
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24.01.2021 23:44 Ответить
Может это кастинг фоток на его могилу?)
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24.01.2021 23:46 Ответить
То реклама для дебілів. 😁
Там в низу плаката, мііілким шрифтом написано:
- єслі мосгом слаб совсєм- нєсі дєньгі в емемем...
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25.01.2021 00:04 Ответить
надо в Украине показывать Германию без Берлина Ганновера и прочих повесив там флаг Украины а потом ой! звыняйте хвашисты...
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25.01.2021 08:58 Ответить
"Глава республики". Тьфу.
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24.01.2021 23:44 Ответить
Грёбаные подельники людоедов. Ошиблись они...
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24.01.2021 23:39 Ответить
Немчура поганая.
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24.01.2021 23:43 Ответить
на зустрічі німецької делегації увімкніть гімн ІІІ Рейху , а потім поясніть що це не порозуміння !
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24.01.2021 23:47 Ответить
Самое интересное, что гимн не поменялся. Мелодия та же, просто несколько куплетов выкинули
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25.01.2021 00:02 Ответить
ось і добре відразу не зрозуміють ! там є декілька гарних маршей .
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25.01.2021 01:39 Ответить
Ти не уявляєш, як у школах з дітей робить амьоб!
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25.01.2021 11:56 Ответить
Кацапы действуют по принципу « кому раньше надоест»
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
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24.01.2021 23:48 Ответить
смешно это слышать от человека кои промышляет в Словакии. Вам не смешно?
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25.01.2021 00:12 Ответить
Вот зачем эту карту постить в новости? И так все понятно было.
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25.01.2021 00:11 Ответить
Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7631
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25.01.2021 00:21 Ответить
Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1774
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25.01.2021 00:22 Ответить
очень бы хотелось увидеть вытянутые лица немцев.если б "чисто случайно технически" в украинских СМИ показали бы карту Германии с территорией ГДР....А потом просто извиниться и исправить...до следующей немецкой "ошибки"
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25.01.2021 00:41 Ответить
что то эта вся немчура заигралась.
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25.01.2021 00:43 Ответить
А БАБЛО? ЗАБЫЛИ с этих огрызков взять?
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25.01.2021 00:57 Ответить
а чому ніхто ніколи не питається, де всі ЗМІ беруть такі карти з москальським Кримом???? Просто з мережі? Сумніваюсь! Хіба немає якогось загальноприйнятої світової карти? Чи їм всім москалі платять за такі "карти". А які кордони України на карті в штаб квартирі ООН чи в Брюсселі в кінці кінців?

Хоча про що тут можна говорити, якщо сам Гугл показує Крим українським тільки, якщо ви зайшли з України, а для всього світу Крим відділений від України! Чому МЗС не подало в суд на Гугл карти????
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25.01.2021 04:12 Ответить
У них такая привычка. Гадить и извиняться. Сидит такой еврообмылок у порога, гадит и улыбается - битте шон я нечаянно.
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25.01.2021 06:46 Ответить
Да, типа они не знали. Провокацию делают,смотрят как Украина отреагирует.
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25.01.2021 08:32 Ответить
Вони так роблять в усіх сферах життя.
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25.01.2021 11:57 Ответить
 
 