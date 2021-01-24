Въезжающим в Польшу разрешили не проходить 10-дневный карантин при наличии негативного теста на COVID-19
Все пересекающие границу с Польшей, в том числе и граждане Украины, с 23 января могут въезжать в РП без обязательного 10-дневного карантина при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы.
То, что эта норма из Распоряжения польского правительства от 22 января действует на практике, в комментарии корреспонденту Укринформа подтвердила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор, передает Цензор.НЕТ.
"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек таким образом уже пересекли границу в пунктах пропуска "Медика" и "Корчева", - сообщила Пикор.
При этом, согласно распоряжению, речь идет о всех видах тестов, в том числе экспресс-тестах на антитела к COVID-19.
Распоряжением также вводятся изменения в очередность вакцинации населения Польши от коронавируса. В частности, к первой группе лиц, которые будут иметь приоритет в выполнении прививки, кроме людей пенсионного возраста добавлены также и младшие лица, имеющие тяжелые хронические заболевания.
Напомним, за последние сутки в Польше зафиксировано более 6,3 тыс. случаев инфицирования COVID-19, умерли 346 человек. С начала пандемии коронавируса в Польше инфицировалось более 1,4 млн человек, умерли более 35,2 тыс.
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Ближче до весни,сусіди додумаються робити для приїжджих, безкоштовно ВАКЦИНАЦІЮ,
Ото народ рвоне .......................... .