Вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма не должны пересекаться в переговорном плане, иначе станет сложнее вернуть территории, - Кулеба
Деоккупацию Крыма и оккупированных территорий Донбасса нужно рассматривать отдельно.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сегодняшний день, я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть. Тем более, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому здесь не надо все смешивать", - сказал он.
Топ комментарии
+12 Igor Porkhun
показать весь комментарий25.01.2021 00:51
+12 POWER #476794
показать весь комментарий25.01.2021 00:55
+10 пётр ющенко #476905
показать весь комментарий25.01.2021 01:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І щоб і надалі бути біля корита він ще й не таке скаже.
Седьмой год уже, всё загажено настолько, что этих "территорий" не очень-то и хочется. Вернее хочется, но РФ должна заплатить за всё с большим запасом - за восстановление, рекультивацию, потерявшим близких, жильё и имущество, и т.д и т.п.
Щоб тільки Кулеба не брехав по наводці Єрмака...