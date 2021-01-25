Вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма не должны пересекаться в переговорном плане, иначе станет сложнее вернуть территории, - Кулеба

Деоккупацию Крыма и оккупированных территорий Донбасса нужно рассматривать отдельно.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сегодняшний день, я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть. Тем более, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому здесь не надо все смешивать", - сказал он.

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