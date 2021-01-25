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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма не должны пересекаться в переговорном плане, иначе станет сложнее вернуть территории, - Кулеба

Вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма не должны пересекаться в переговорном плане, иначе станет сложнее вернуть территории, - Кулеба

Деоккупацию Крыма и оккупированных территорий Донбасса нужно рассматривать отдельно.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сегодняшний день, я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть. Тем более, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому здесь не надо все смешивать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова

Автор: 

Крым (26373) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+12
простите, НО этот человек в УМЕ? Это наш МИД?
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25.01.2021 00:51
+12
он предатель или дурак??? Украина должна вести жесткую дипломатию! Никаких условий России Украина не будет выполнять, а Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины - это и Крым и Донбасс. Если Россия не выводит свои войска, то против нее должны усиливаться санкции и цена должна расти! Такая дипломатия должна быть и с Западом и с Россией у Украины! А не пытаться сдаться или что то там такое сюсюкать. Украина в этой ситуации права и Украина жертва, а РФ не права и она агрессор и ее нужно наказывать! Все мать вашу, такая дипломатия должна быть!
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25.01.2021 00:55
+10
Всё идёт по отработанной схеме. Это чмо пёрдануло и ждёт реакции... Если поднимается большой шухер, послезавтра оно промычит мол не так поняли, вырвали из контекста и т.д. Если-же проканает или останется незамеченным, следующим пунктом будет вода в Крым...
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25.01.2021 01:11
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Власть холуев путлера , утилизируйтесь шавки
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25.01.2021 00:49 Ответить
простите, НО этот человек в УМЕ? Это наш МИД?
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25.01.2021 00:51 Ответить
это животное на службе ***** под прикрытием нашего мида...
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25.01.2021 00:54 Ответить
я не физиогномист, но лицо этого человека прикольное. Просто прикольное. Он не дипломат уж точно, даже без ручки
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25.01.2021 01:02 Ответить
Ну это просто ЖОПА! Если говорить дип языком...
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25.01.2021 00:53 Ответить
дипломатическим языком, это ******...
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25.01.2021 00:56 Ответить
он предатель или дурак??? Украина должна вести жесткую дипломатию! Никаких условий России Украина не будет выполнять, а Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины - это и Крым и Донбасс. Если Россия не выводит свои войска, то против нее должны усиливаться санкции и цена должна расти! Такая дипломатия должна быть и с Западом и с Россией у Украины! А не пытаться сдаться или что то там такое сюсюкать. Украина в этой ситуации права и Украина жертва, а РФ не права и она агрессор и ее нужно наказывать! Все мать вашу, такая дипломатия должна быть!
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25.01.2021 00:55 Ответить
Московии нужна вся Украина, потому что она на Расию не тянет, потому Украине нельзя расслабляться и вести жёсткую политику по отношению к оккупанту. а то уже придумали поставить Мертветчука главным на Крымском канале
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25.01.2021 08:50 Ответить
_Кулеба... Враг не собирается ничего возвращать - разве что в порядке тактического маневра, известного подарка троянцам - ибо кремль хочет вообще всю Украину! Ясно тебе это, мудло ты зелёное?!
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25.01.2021 00:56 Ответить
да, і путіна нізя називать хйлом, а расію агресором, бо буде сложно вєрнуть. кулєба-ссучене чьмо.
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25.01.2021 00:56 Ответить
Та иди ты нафик, бесхребетное создание
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25.01.2021 01:00 Ответить
Вони тупо крадуть наші гроші.
І щоб і надалі бути біля корита він ще й не таке скаже.
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25.01.2021 01:00 Ответить
Да-да, давайте поможем Вовочке срочно "сделать" мир, ведь он же обещал. Поможем ему набрать кредитов "на восстановление Донбасса", и возложить все расходы на плечи украинцев. Всё это в русле непрекращающихся попыток заглядывания в глаза *****. Оно же обижается когда за Крым напоминает - это же "посягательство на территориальную целостность РФ" (по законам Мордора). Резников боится предателей коллаборантами назвать, и Кулеба туда же...

Седьмой год уже, всё загажено настолько, что этих "территорий" не очень-то и хочется. Вернее хочется, но РФ должна заплатить за всё с большим запасом - за восстановление, рекультивацию, потерявшим близких, жильё и имущество, и т.д и т.п.
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25.01.2021 01:10 Ответить
Всё идёт по отработанной схеме. Это чмо пёрдануло и ждёт реакции... Если поднимается большой шухер, послезавтра оно промычит мол не так поняли, вырвали из контекста и т.д. Если-же проканает или останется незамеченным, следующим пунктом будет вода в Крым...
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25.01.2021 01:11 Ответить
Я передивився оце інтерв'ю Кулеби і Гармаша Є.Кисельову. Зразу скажу: пізнавально.
Щоб тільки Кулеба не брехав по наводці Єрмака...
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25.01.2021 01:17 Ответить
до речі, на ютубі вже є відуха: https://www.youtube.com/watch?v=f0d1OvOgxtw
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25.01.2021 01:22 Ответить
да пошли вы все к глубокой матери!
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25.01.2021 01:40 Ответить
Если вернуть Крым-тотДонбасс сам вернется,начинайте с Крыма!
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25.01.2021 06:37 Ответить
А почему не должны пересекаться? Ведь не секрет, что если бы Украина дала бы отпор в Крыму, Московия никогда не посмела бы полезть на Донбасс. Эти две темы взаимосвязаны.
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25.01.2021 07:43 Ответить
А предателям в МИДе делать нечего.
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25.01.2021 07:44 Ответить
про які юридичні відмінності каже це чмо?. і Донбас, і Крим - є окупованими росією теритріями України.. все інше - кацапська казуістика,якій підспівує оце недорозуміння на призвисько "міністр"..
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25.01.2021 07:48 Ответить
Передивись разом з Гарантом КОНСТИТУЦІЮ і БУДАПЕШТ:- там є Крим і УКРАЇНА!!!, а лохам брешіть про якесь ОРДЛО!!!
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25.01.2021 08:00 Ответить
Во бред, все вокруг всегда и везде захватывается и освобождается только вооруженным способом, а эти все переговорные сказки рассказывают. Нигде ничего и никогда не освободили с помощью переговоров.
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25.01.2021 08:11 Ответить
Навіщо нам Донбас з російськими окупантами??? Крим і Донбас мають бути деокуповані за однаковими сценаріями. Росіяни мають звідти піти!!! Ми їм там не раді.
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25.01.2021 08:32 Ответить
Тем более, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому здесь не надо все смешивать - Донбасс и Крым украинские территории ,но вот юридический характер, по отношению к украинской территории почему то разный ?
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25.01.2021 10:00 Ответить
Пан Кулеба! Прочтите пункт 10 Минских угод! Как можно рассматривать этот пункт без Крыма? Ведь в нём идёт речь о территории всей Украины!
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25.01.2021 11:27 Ответить
 
 