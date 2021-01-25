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Новости Коронавирус и карантин
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В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика

В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика

Первый механизм, по которому в Украину поступят вакцины от COVID-19, - это COVAX.

Об этом рассказал руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Вакцины в Украине будут поступать по различным механизмам. Первый механизм - это COVAX. Украина будет рассчитывать на общее количество вакцин - 20% от общей численности населения. Эти вакцины будут поступать траншами. Мы сейчас ведем переговоры с COVAX, и по последним сообщениям, уже в первой половине февраля мы ожидаем первую волну от COVAX - более 200 тысяч вакцин от Pfizer, это 100 тысяч человек в первой волне", - сказал он.

Эксперт рассказал о приоритетных группах граждан на вакцинацию.

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"Всего под вакцинацию должно подпадать до 20 млн человек - то есть примерно половина населения Украины. Но есть приоритеты в соответствии с группами медицинского и профессионального риска. Если вы есть в группе риска и отнесены к одному из 4 этапов, которые есть в дорожной карте, в очередь становиться не нужно, а нужно выяснить, в какой вы группе риска. В дальнейшем будут включаться электронные механизмы, будет задействована первичка, будет работать приглашение на вакцинацию и другие каналы коммуникации. Противопоказания минимальны, серьезных барьеров к вакцинации нет. Дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Преступно мало. Чинуш в Украине намного больше.
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25.01.2021 01:08
+4
Цієї кількості вакцини вистачить всього на 100 000 "степанових" для всіх решта - кацапська отрута "спутнік"!!!
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25.01.2021 08:18
+3
Так то ж для начальства
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25.01.2021 07:30
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Преступно мало. Чинуш в Украине намного больше.
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25.01.2021 01:08 Ответить
Цієї кількості вакцини вистачить всього на 100 000 "степанових" для всіх решта - кацапська отрута "спутнік"!!!
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25.01.2021 08:18 Ответить
"Счастье" то какое. Уже начинать радоваться?
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25.01.2021 01:10 Ответить
Аваков скільки забронював ?
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25.01.2021 01:23 Ответить
бионтек чутко прибздел, разборки, недоставки. Спишут на немцев. Терпилы. РНК были звездами, но -70 не добавляют надежды. При таком хранят жесткую химию
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25.01.2021 01:28 Ответить
По поводу минус 70. Это стандартная температура для многих лабораторий, поэтому исходили из такой температуры изначально, но, допустим, Модерна сразу готовили вакцину, исходя из её хранения при, если не ошибаюсь, минус 40, результаты с файзером примерно одинаковые. И нет информации о том,что если файзер хранить при более высокой температуре,чем минус 70, то она будет неэффективна.
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25.01.2021 07:43 Ответить
Козлы от МВФ подачки ждут, а тут как с куста минимуи 200 ярдов евров обламывается
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25.01.2021 01:48 Ответить
всего лишь евро/ И всего?
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25.01.2021 01:58 Ответить
200 тыс на 30 миллионов.

Ну допустим, если убрать кугутов, антиваксеров, беременных, сумасшедших, сторонников плоской Земли и прочих древооверов, то пусть останется 10 миллионов вменяемых.

Т.е. даже, если вакцинироваться станет только 1/3 населения, то нормальных вакцин не хватит для 9,8 млн. украинцев.
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25.01.2021 01:59 Ответить
Люди, які готові вакцинуватись за свій рахунок також не можуть цього зробити, бо жодна вакцина в Україні не зареєстрована !!!!!

Вже представники місцевої влади у Києві чи Ірпені напряму комунікують з виробниками вакцин, готові організувати закупівлю і весь процес. Але не можуть цього зробити, тому що немає зареєстрованих вакцин.

Сам по собі напрошується висновок, що ринок штучно тримають під конкретні фармкомпанії, і готуються на цьому добре заробити.
Підігруючи також Медведчуку, якому дали час на піар російської вакцини.
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25.01.2021 02:16 Ответить
А в марте уже будет нужна новая вакцина ибо вирус мутирует . Старая будет бесполезна .
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25.01.2021 02:17 Ответить
Не будет. Многие гриппозные вирусы постоянно мутируют в той или иной мере, так как не могут себя воспроизводить стопроцентно, и не факт,что вакцина будет бесполезна даже при мутации. Это мнение америкосовского спеца-вирусолога.
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25.01.2021 07:47 Ответить
Дело в том что этот вирус синтезирован в лаборатории и обычным законам сезонности как грипозный вирус он не подчиняется . Во что он мутирует никто не угадает .
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28.01.2021 06:41 Ответить
Тем временем в мордоре, ватники удачно привились шмурдяком и похоже позаражали друг друга в коридоре той самой больнички, отличный план по сокращению населения Заставь дураков толпится в коридоре за чудодейственной бодягой, они заразятся и помрут, и это без учета что внутри того шмурдяка (живой вирус, например). В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика - Цензор.НЕТ 737
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25.01.2021 05:11 Ответить
Есть еще желающие? В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика - Цензор.НЕТ 8
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25.01.2021 05:25 Ответить
Ну наконец цивилизованный мир вспомнил об Украине.
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25.01.2021 06:41 Ответить
200 тисяч це ні про що. Та ще й так пізно..
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25.01.2021 06:51 Ответить
Так то ж для начальства
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25.01.2021 07:30 Ответить
Хорошо, если вакцинируют врачей, а не чиновничье кодло и их высерков.
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25.01.2021 07:51 Ответить
Так ЗЕля знает, сколько заказывать вакцины. Он посчитал свой квартал и всех их родаков, всех ЗЕбанутых депутатов и их родаков, жопоблок и остальных рыгоаналов и с небольшим запасом как раз подучается около 100 тыщ, и на 2 укола этого как раз хватит
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25.01.2021 08:34 Ответить
так программа COVAX это программа расчитанная для бедных стран,а на цензоре диванные коментаторы екцперты вещали что наша Украина не бедная,что по этой программе получают только страны Африки и другие нищеброды) зрада получается )
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25.01.2021 08:37 Ответить
200 тисяч? Це що, знущання??
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25.01.2021 09:36 Ответить
Чому по програмі СOVAX? Де закупки? Де наші гроші? ВКРАЛИ????
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25.01.2021 09:39 Ответить
Т.е. вакцинация в Украине провалена, виновных нет))
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25.01.2021 10:11 Ответить
 
 