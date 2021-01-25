В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика

Первый механизм, по которому в Украину поступят вакцины от COVID-19, - это COVAX.

Об этом рассказал руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Вакцины в Украине будут поступать по различным механизмам. Первый механизм - это COVAX. Украина будет рассчитывать на общее количество вакцин - 20% от общей численности населения. Эти вакцины будут поступать траншами. Мы сейчас ведем переговоры с COVAX, и по последним сообщениям, уже в первой половине февраля мы ожидаем первую волну от COVAX - более 200 тысяч вакцин от Pfizer, это 100 тысяч человек в первой волне", - сказал он.

Эксперт рассказал о приоритетных группах граждан на вакцинацию.

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"Всего под вакцинацию должно подпадать до 20 млн человек - то есть примерно половина населения Украины. Но есть приоритеты в соответствии с группами медицинского и профессионального риска. Если вы есть в группе риска и отнесены к одному из 4 этапов, которые есть в дорожной карте, в очередь становиться не нужно, а нужно выяснить, в какой вы группе риска. В дальнейшем будут включаться электронные механизмы, будет задействована первичка, будет работать приглашение на вакцинацию и другие каналы коммуникации. Противопоказания минимальны, серьезных барьеров к вакцинации нет. Дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно", - сказал он.