В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика
Первый механизм, по которому в Украину поступят вакцины от COVID-19, - это COVAX.
Об этом рассказал руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Вакцины в Украине будут поступать по различным механизмам. Первый механизм - это COVAX. Украина будет рассчитывать на общее количество вакцин - 20% от общей численности населения. Эти вакцины будут поступать траншами. Мы сейчас ведем переговоры с COVAX, и по последним сообщениям, уже в первой половине февраля мы ожидаем первую волну от COVAX - более 200 тысяч вакцин от Pfizer, это 100 тысяч человек в первой волне", - сказал он.
Эксперт рассказал о приоритетных группах граждан на вакцинацию.
"Всего под вакцинацию должно подпадать до 20 млн человек - то есть примерно половина населения Украины. Но есть приоритеты в соответствии с группами медицинского и профессионального риска. Если вы есть в группе риска и отнесены к одному из 4 этапов, которые есть в дорожной карте, в очередь становиться не нужно, а нужно выяснить, в какой вы группе риска. В дальнейшем будут включаться электронные механизмы, будет задействована первичка, будет работать приглашение на вакцинацию и другие каналы коммуникации. Противопоказания минимальны, серьезных барьеров к вакцинации нет. Дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно", - сказал он.
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Ну допустим, если убрать кугутов, антиваксеров, беременных, сумасшедших, сторонников плоской Земли и прочих древооверов, то пусть останется 10 миллионов вменяемых.
Т.е. даже, если вакцинироваться станет только 1/3 населения, то нормальных вакцин не хватит для 9,8 млн. украинцев.
Вже представники місцевої влади у Києві чи Ірпені напряму комунікують з виробниками вакцин, готові організувати закупівлю і весь процес. Але не можуть цього зробити, тому що немає зареєстрованих вакцин.
Сам по собі напрошується висновок, що ринок штучно тримають під конкретні фармкомпанії, і готуються на цьому добре заробити.
Підігруючи також Медведчуку, якому дали час на піар російської вакцини.