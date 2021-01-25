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Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг"

Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал насилие частью политической культуры России.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины. Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", - сказал министр.

По словам Кулебы, Украина в этой ситуации заняла жесткую позицию.

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"Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, на защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли… на самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", - сказал он.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

На акциях в поддержку Навального в РФ 23 января задержали более 3 тысяч человек, что стало рекордным числом за все правление Владимира Путина.

По оценкам журналистов и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Главное управление МВД по Москве сообщало о четырех тысячах участников протеста на Пушкинской площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков не увидел много людей на вчерашних митингах за Навального: Было мало, за Путина голосуют больше

Автор: 

протест (5857) россия (95418) Навальный Алексей (855) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+24
_Враг моего врага - это враг моего врага. Ни больше, ни меньше. Из того что он враг моего врага никак логически не следует что он мой друг. Примитивизм и прямолинейная тупость, логическая ошибка, простительная разве что умственно отсталым - или детям.
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25.01.2021 02:22
+14
враг моего врага - возможно ещё больший враг (из-за потенциальной "перезагрузки отношений" с западными взяточниками)
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25.01.2021 02:27
+13
Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг" - Цензор.НЕТ 8830
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25.01.2021 03:14
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Страница 2 из 2
Министр иностранных дел не министр обороны.
Он обязан быть дипломатом.
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25.01.2021 07:47 Ответить
То які до нього претензії, як до дипломата?
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25.01.2021 07:49 Ответить
Ты вообще идиот, что тут делаешь
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25.01.2021 07:50 Ответить
Не психуй так...
Это у тебя был вопрос?
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25.01.2021 07:58 Ответить
Нет, это констатация факта,петушок
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25.01.2021 07:59 Ответить
Читати текст, а не заголовки. Кулеба сказав, що Навальний ворог Путіна, про Росію він нічого не говорив.
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25.01.2021 07:09 Ответить
Так вы че теперь любитель русских с Кулебой?
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25.01.2021 07:12 Ответить
Я дурнів та маніпуляторів не люблю.
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25.01.2021 07:14 Ответить
Кулеба объявил войну путину (враг моего врага ...), заступившись за непонятно какого навального?
Это их внутреннее дело!
МИД не имеет право делать заявления, касающиеся внутренних дел соседнего государства.
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25.01.2021 07:52 Ответить
Не за Навального, а за право росіян захищати Навального. Бо це їх демократичне право. Якщо зрозумієте такі тонкощі при своїй бінарній логіці.
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25.01.2021 07:57 Ответить
Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг" - Цензор.НЕТ 3165
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25.01.2021 06:39 Ответить
ну что ждем сегодня санкций по полные помидоры ЕС и США должны отреагировать ..как говорили останется 1 км СП2 и дальше запретят его прокладывать и будет труба тупо в море торчать
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25.01.2021 06:45 Ответить
Навальный такая же имперская мразь, как Путин. Он не раз заявил, что Крым не вернет Украине никогда. русские все враги!!! Украине выгодны только распри внутри РФ. Нужно поддерживать распри все возможные!
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25.01.2021 07:08 Ответить
Сказати так, це як назвати ворогами всіх німців, а не нацисткий режим Гітлера. Думай.ТЕ!
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25.01.2021 07:13 Ответить
Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.
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25.01.2021 08:50 Ответить
Коли когось цитуєте, хоча б у лапки беріть. І розумійте, до чого взагалі ваша цитата, а не так, як тут, ні до села, ні до міста.
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25.01.2021 19:26 Ответить
Висновок : « С их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство «. Это касается немцев, которые радовались приходу Гитлера и завоеванию других народов . Это касается тех, кто радовался, что убивают укров , кто ликовал , что «Крымнаш !» (МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ )
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25.01.2021 21:38 Ответить
Понятно, нахер за урал
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25.01.2021 07:52 Ответить
кулеба говорит о навальном... а ничего, что украинская внешняя политика как придорожная шлюха? может надо сформировать внешнюю политику Украины, а потом свистеть об агенте фсб начальном?
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25.01.2021 07:16 Ответить
А расиськая политика? Петушиная? Да сынок шлюхи
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25.01.2021 07:52 Ответить
Не брызгай своей зловонной слюной, психопат.
Не спеши лизать зад какого-то там навального.
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25.01.2021 08:00 Ответить
Что петушок подгорает? Мразь лахтинская, сиди на бутылке ровно, падаль, не то Украинцы тебя свинособаку ещё глубже посадят
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25.01.2021 08:17 Ответить
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и надпись. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а в шляпе второго куча денег. Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
- Слушай, смени надпись, иначе останешься голодным.
Когда прохожий ушёл, еврей повернулся к своему соседу и сказал:
- Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас коммерции!
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25.01.2021 07:37 Ответить
а мені що кулебя, що зеленя, що кацапня - одинаково вороги
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25.01.2021 07:47 Ответить
З цих вже до психіатра, коли навколо усі вороги.
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25.01.2021 07:55 Ответить
Здесь соглашусь.
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25.01.2021 07:55 Ответить
Та у тебя все кругом "вороги".
В Польше у тебя друзья кругом?
Тогда выйди к друзьям и крикни "Слава Бандере"!
Сразу получишь дружеские оплеухи.
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25.01.2021 07:55 Ответить
Кулеба, не важно хто там враг хто друг. Нужно поддерживать сразу две стороны. Шоб они уничтожали друг друга. Шоб путинисты стреляли в навальников и наоборот. Поставки оружия нужно организовать. В итоге нам меньше работы останется.
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25.01.2021 08:34 Ответить
Идиот, как и все в ЗЕ-власти.
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25.01.2021 08:57 Ответить
Свобода и демократия лучший враг моего врага. Если Навальный сделает Россию такой , то он мой друг. Причем не только мой, а и всего цивилизованного мира.США, ЕС , Канада и другие, все поддержали Навального. Только часть абсолютно упоротых против. Ну и ладно. Что взять с немногочисленной групки маргиналов? Пусть трещат.
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25.01.2021 09:08 Ответить
Тутв коментарах підтримують протестуючих роблячи їх своїми братами кацпські мітинги,а підтримують тіхто готовій здати Україну кацапії.Чомсь на Україні забули що ми воюємо не проти ***** а проти самої кацапії і ті хто зараз мітингує плескали в долоні коли анексували Крим та мовчали знаючи що ,,ихтам нету,, вбивають українців на українській землі.Наш ворог не сам ***** а вся кацапія.
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25.01.2021 09:13 Ответить
с такими, ****, друзьями и враги не нужны.
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25.01.2021 09:39 Ответить
Они оба имперские вражины.
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25.01.2021 10:08 Ответить
"А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом". (Источник: https://censor.net/ru/n3243753), кулеба пора запомнить: Не ***** наш враг, а крымнашенцы (лишнехромосомы)! Какая разница кого мы завтра будем лупасить, *****вцев или навальцев?
Там просто, две крысы дерутся за власть и не более того! А нам необходимо брать пример от Алиева! Альтернативы не существует!!!
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25.01.2021 11:24 Ответить
То то гиены - друзья зебр (на основании того, что они враги львов)...
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30.01.2021 01:51 Ответить
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