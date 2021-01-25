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Новости Коронавирус и карантин
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Байден обсудил с Макроном укрепление единства НАТО и борьбу с пандемией COVID-19

Байден обсудил с Макроном укрепление единства НАТО и борьбу с пандемией COVID-19

Президент США Джо Байден в воскресенье побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщили в Белом доме.

По данным пресс-службы Белого дома, в ходе разговора президент США выразил стремление к укреплению двусторонних отношений со страной, являющейся старейшим союзником США.

Кроме того, президент Байден подчеркнул свою приверженность делу укрепления трансатлантического единства – в частности, в формате НАТО и посредством развития партнерства между США и Евросоюзом.

Собеседники продемонстрировали единство взглядов на необходимость тесной координации действий – в том числе в рамках международных организаций – по таким вопросам, как климатические изменения, борьба с пандемией COVID-19 и оздоровление мировой экономики.

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Президенты США и Франции договорились сотрудничать и по приоритетным вопросам внешней политики, включая проблемы, связанные с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки южнее Сахары.

Байден Джо (2785) карантин (16729) НАТО (9968) США (26511) Франция (3500) Макрон Эмманюэль (1299) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Мирон - це ще той політик. Може, треба було би документа якогось підписати?
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25.01.2021 07:18 Ответить
Геронтофіл зараз між молотом та ковадлом. І США стячно, і Кремлю охота лизнути...
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25.01.2021 07:27 Ответить
Франція не є військовим членом НАТО, вона спостерігач. Що там можна зміцнювати ? Навіщо ви цю локшину копіюєте?
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25.01.2021 07:38 Ответить
Не треба далеко їздити тією Францією, а достатньо, скажімо, Провансом проїхатися.
Там є якісь військові бази.
Може, і справді людям було про що побалакати.
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25.01.2021 07:54 Ответить
Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1678
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25.01.2021 08:00 Ответить
Макрону надо осторожнее, а то отобьет Байден жену, они почти ровесники.
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25.01.2021 08:36 Ответить
Скорей Макрон отобьет у Байдена. Ведь жена Байдена на 1 год старше жены Макрона
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25.01.2021 09:13 Ответить
Забздит Макрон, Байден, американец, не хухры - мухры.
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25.01.2021 09:35 Ответить
21й век, нелегитимный президент сша, обговаривает с импотентным президентом франции какие то неважные вопросы которые н к чему не приводят, дожились люди.
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25.01.2021 10:14 Ответить
 
 