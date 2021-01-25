Байден обсудил с Макроном укрепление единства НАТО и борьбу с пандемией COVID-19

Президент США Джо Байден в воскресенье побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщили в Белом доме.

По данным пресс-службы Белого дома, в ходе разговора президент США выразил стремление к укреплению двусторонних отношений со страной, являющейся старейшим союзником США.

Кроме того, президент Байден подчеркнул свою приверженность делу укрепления трансатлантического единства – в частности, в формате НАТО и посредством развития партнерства между США и Евросоюзом.

Собеседники продемонстрировали единство взглядов на необходимость тесной координации действий – в том числе в рамках международных организаций – по таким вопросам, как климатические изменения, борьба с пандемией COVID-19 и оздоровление мировой экономики.

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Президенты США и Франции договорились сотрудничать и по приоритетным вопросам внешней политики, включая проблемы, связанные с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки южнее Сахары.