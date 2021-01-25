Три человека, в том числе ребенок, провалились под лед во время рыбалки на Черкасщине, их судьба неизвестна, - ГСЧС
24 января в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, в том числе 1 ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"24 января в 16 час. 30 мин. в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок (2010 г.р.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.
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+17 Владислав Носковский
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А може, ту нещасну дитину вдома не можна саму було залишати, бо щось залила би або запалила.
То він з собою сина маленького брав. На базар, в магазин тощо.
І ця мала дитина його потім додому приводила.
"Папа, ти уже п'яний. Шатаєшся. Ідьом домой. Мама ждьот".
Невже і справді так тієї річкової риби хотілося?
Шкода.
Що можу сказати?
В домівках не прибрано, автівки недоглянуті. В гаражах бозна-що (вони мої знайомі по кооперативу). Може, це і нетипове явище. Може, у багатіїв якось інакше.
Щоразу тільки і розмов, що "за рибу гроші".
Вони не зрозуміють мене, а я їх. Це, можливо, нормально.
А з весни почнеться збирання березового соку. Є і такі знайомі.
Хтось вже алкоголік, а хтось ще ні.
Та нехай. Але щоб довбати той лід триденного терміну...
Під собою та поряд... Хай Бог милує.
То все, тбм, "світ захоплень".
І як радять досвічені рибалки, дрібну рибу відпускати, а більшу - складати у коробочку від сірників
Останнього разу якось досить давно ловив голавля на коника-стрибунця та бабку вертляву.
Коли ту бідну комаху насаджував на гачок, то в неї очі вирячувалися.
І я собі вирішив - досить. Хіба що на тісто. І в торгівельних мережах.
Я этот идиотизм называю "круговоротом рыбаков в природе". Ребенка жалко.