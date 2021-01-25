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Три человека, в том числе ребенок, провалились под лед во время рыбалки на Черкасщине, их судьба неизвестна, - ГСЧС

Три человека, в том числе ребенок, провалились под лед во время рыбалки на Черкасщине, их судьба неизвестна, - ГСЧС

24 января в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, в том числе 1 ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24 января в 16 час. 30 мин. в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок (2010 г.р.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

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рыбаки (176) ГСЧС (4956) вода (918) Черниговская область (1123)


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Топ комментарии
+17
Ще й дитину за собою потягли....
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25.01.2021 07:40
+15
Вже років 5 з льоду не рибалив, бо його просто нема. А лізти на це тонке непорозуміння то зневажати власне життя.
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25.01.2021 07:37
+9
Покушали рыбки... мудаки! Еще и ребенка за собой утянули...
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25.01.2021 07:45
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Вже років 5 з льоду не рибалив, бо його просто нема. А лізти на це тонке непорозуміння то зневажати власне життя.
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25.01.2021 07:37 Ответить
Ще й дитину за собою потягли....
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25.01.2021 07:40 Ответить
То так природній відбір діє.
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25.01.2021 07:42 Ответить
На один гачок було би більше. Більше надій на рибальську здобичу.
А може, ту нещасну дитину вдома не можна саму було залишати, бо щось залила би або запалила.
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25.01.2021 07:50 Ответить
В 10 років вже можна самих лишати.
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25.01.2021 08:21 Ответить
Колись у мене був знайомий, і ми тоді ще були молодими.
То він з собою сина маленького брав. На базар, в магазин тощо.
І ця мала дитина його потім додому приводила.
"Папа, ти уже п'яний. Шатаєшся. Ідьом домой. Мама ждьот".
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25.01.2021 08:47 Ответить
Покушали рыбки... мудаки! Еще и ребенка за собой утянули...
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25.01.2021 07:45 Ответить
Якщо не знайшлися, то можна здогадуватися, що з ними. І не помилитися.
Невже і справді так тієї річкової риби хотілося?
Шкода.
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25.01.2021 07:46 Ответить
Жодного разу в житті не був на зимовій риболовлі і не збираюся.
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25.01.2021 07:50 Ответить
В мене є декілька знайомих-рибалок.
Що можу сказати?
В домівках не прибрано, автівки недоглянуті. В гаражах бозна-що (вони мої знайомі по кооперативу). Може, це і нетипове явище. Може, у багатіїв якось інакше.
Щоразу тільки і розмов, що "за рибу гроші".
Вони не зрозуміють мене, а я їх. Це, можливо, нормально.
А з весни почнеться збирання березового соку. Є і такі знайомі.
Хтось вже алкоголік, а хтось ще ні.
Та нехай. Але щоб довбати той лід триденного терміну...
Під собою та поряд... Хай Бог милує.

То все, тбм, "світ захоплень".
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25.01.2021 08:06 Ответить
Влітку я сам люблю посидіти з вудкою, незалежно чи клюватиме. Чисто розслабитися.
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25.01.2021 08:17 Ответить
Так. Це ж не лід на великих водоймах, який може репнути будь-де.
І як радять досвічені рибалки, дрібну рибу відпускати, а більшу - складати у коробочку від сірників
Останнього разу якось досить давно ловив голавля на коника-стрибунця та бабку вертляву.
Коли ту бідну комаху насаджував на гачок, то в неї очі вирячувалися.
І я собі вирішив - досить. Хіба що на тісто. І в торгівельних мережах.
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25.01.2021 08:31 Ответить
ребенка жалко, а взрослых нет - безмозглые ...
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25.01.2021 08:05 Ответить
Я этого не понимаю!

Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4601
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25.01.2021 08:11 Ответить
Эти рыбаки какие-то одержимые. Ради тухлой тараньки рисковать жизнью.
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25.01.2021 08:32 Ответить
250м от берега...на стремнине...когда зимы не было...жесть...
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25.01.2021 08:37 Ответить
взрослые без мозгов - горе в семье..
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25.01.2021 09:41 Ответить
Так уж их судьба и неизвестна. Попробуйте пожить по до льдом, как рыбки.
Я этот идиотизм называю "круговоротом рыбаков в природе". Ребенка жалко.
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25.01.2021 09:44 Ответить
ничего как гритца раньше сядеш раньше выйдеш! этот ребенок и своего ребенка научил бы рыбу на льду ловить епта! а так може еще обашлося малой кровью епта! Ррраз и все.
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25.01.2021 10:56 Ответить
 
 