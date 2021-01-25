Три человека, в том числе ребенок, провалились под лед во время рыбалки на Черкасщине, их судьба неизвестна, - ГСЧС

24 января в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, в том числе 1 ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"24 января в 16 час. 30 мин. в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок (2010 г.р.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

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