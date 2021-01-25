Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказно в сообщении.

Также сообщается начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.