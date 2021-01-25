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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки пять раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказно в сообщении.

Также сообщается начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8944
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25.01.2021 08:03 Ответить
А треклятая зеленая шмаркля все еще надеется договориться где-то посредине? Уже всю бумагу извел, составляя план, что ОН ХОЧЕТ? Как-будто это волнует *****, откровенно презирающего клоуна на троне короля?!!
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25.01.2021 08:22 Ответить
Добре, якщо це правда про відсутність втрат.
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25.01.2021 08:55 Ответить
Узеленська "тиша".
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25.01.2021 09:19 Ответить
Війна триває. То є втрати, то немає, а війна триває. Чого добиваються вороги? Лише одного -- щоб змели їх тотальним вогнем. На інше вони не погодяться.
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25.01.2021 09:20 Ответить
Позавчора називали російськими найманцями, вчора терористами, сьогодні вже ворогом. Коли ж будуть вже називати справжнє ім*я цього ворога без всяких "викрутасів"?
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25.01.2021 09:57 Ответить
 
 